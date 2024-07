El Dépor mantiene la inercia positiva en el primer test de pretemporada (0-4)

El camino del Deportivo en la pretemporada de regreso a la Segunda División comenzó con una clara victoria en O Couto (0-4) ante un Ourense CF que apenas ofreció oposición. El Memorial Miguel Ángel González sirvió de puesta de largo del equipo coruñés, que brilló en la primera mitad –todo lo que se puede brillar en el primer test de pretemporada– con la movilidad y finura en la asociación de los Lucas, Mario Soriano, Yeremay y compañía. El Dépor puso el 0-3 antes del descanso y en la segunda mitad mantuvo la superioridad, aunque perdió la pegada y la profundidad hasta que Pablo Muñoz cerró la goleada en los minutos finales. Una actuación con buenas sensaciones generales que no obstante cuenta con el asterisco del rendimiento y el estado físico del Ourense CF, que no llegó a tirar a puerta.

El Deportivo mantiene de esta forma la inercia positiva después de protagonizar una segunda vuelta espectacular durante la pasada temporada que le llevó a certificar el ascenso a la categoría de plata el 12 de mayo con dos jornadas de antelación.



Mario Soriano fue la principal novedad del primer once de pretemporada de Imanol Idiakez. Después de su regreso de la cesión en el Eibar, el jugador madrileño se situó de inicio en la banda izquierda. La presencia de Lucas Pérez, que jugó por dónde quiso aunque partió como acompañante de Barbero en ataque, desplazó a Soriano a una demarcación que ya conocía de su etapa anterior en el club coruñés. No fue el único futbolista desplazado de la zona de la mediapunta debido al ‘overbooking’ de enganches. Hugo Rama, como ya hizo en el partido de entrenamiento del pasado sábado en Abegondo ante el Fabril, volvió a ejercer de mediocentro, jugando de cara, como pareja de Villares.



El enmascarado Yeremay, que mantiene el ‘10’ en su espalda a pesar del regreso de Soriano, también comenzó el choque en una posición diferente a la habitual en el pasado curso, la banda derecha, mientras que Idiakez eligió una defensa titular formada por Ximo Navarro, Jaime, Pablo Martínez e Iano Simao, con Eric Puerto en portería.



El calor sofocante en O Couto, que superó los 30 grados, provocó el susto del día en el inicio del encuentro. Un aficionado tuvo que ser atendido en las gradas, pero finalmente se recuperó y pudo ver el partido. La temperatura aumentó las sensaciones habituales del primer partido de pretemporada, donde las piernas pesan, la cabeza va más rápido que los pies y el oxígeno entra en los pulmones más despacio de lo deseado.



No obstante, el Ourense CF se mostró valiente en el primer cuarto de hora de juego. Quiso el balón, para no tener que correr detrás de él durante los noventa minutos, pero no pudo hacer daño a un Dépor estructurado en fase defensiva en un claro 1-4-4-2. El equipo coruñés se asentó en campo rival, en primera instancia sin balón, gracias a su presión alta, pero poco a poco le fue robando el esférico al conjunto dirigido por Rubén Domínguez.

El primero, de Yeremay

Mario Soriano estuvo a punto de abrir la lata en el minuto 15 con un remate a bocajarro que se estrelló en Marqueta tras un córner botado por Lucas, que ni en verano se saca el guante de su pie izquierdo. Pero el gol llegó en el minuto 20 tras una jugada entre Yeremay y Lucas. El coruñés intentó una pisadita dentro del área, pero el balón se le quedó atrás y lo aprovechó el canario para conectar un derechazo cruzado imposible para Marqueta.



El 0-1 inclinó todavía más el campo. Hugo Rama ya se había erigido en el timón del Dépor, mientras Villares, Soriano y Lucas se movían con libertad entre líneas. Yeremay, por su parte, esperaba su turno más pegado a la línea de cal. En este contexto, con Lucas disfrutando de tiempo y espacio para levantar la cabeza, llegó el 0-2. El de Monelos vio el desmarque de Villares, que cedió el cuero atrás a un Soriano que colocó con suavidad el balón en la red con un remate con el interior del pie derecho.



Poco después, el Dépor replicó la jugada e hizo el tercero. Villares filtró un pase en profundidad a Soriano y el recién renovado hasta 2028 le regaló el balón a Barbero en el área. El punta, que apenas había entrado en juego, tampoco falló. En ese momento llegó la pausa de hidratación, aunque el Ourense CF necesitaba más que agua para romper el dominio territorial y futbolístico del Dépor. El último cuarto de hora de la primera mitad se convirtió en una especie de rondo, con los jugones alternando posiciones, e Iano Simao llegando por fuera. Lucas cerró la primera parte con un disparo demasiado cruzado.

Once cambios

Idiakez reemplazó a todo el once tras el descanso. Alberto Sánchez ocupó la portería, escoltado en la zaga por el joven Pablo García, Pablo Vázquez, Dani Barcia y el fabrilista Marotías. Por delante, Rubén López actuó de mediocentro posicional acompañado por Pablo Muñoz, mientras que Luis Chacón ejerció un rol similar a Soriano y Cayarga se pinchó en la banda derecha. Davo y Martín Ochoa formaron pareja en la punta del ataque.



Como ya sucedió en el inicio de la primera mitad, el Ourense CF mostró personalidad en la reanudación para tratar de inquietar al Dépor. Y lo consiguió en una acción de juego directo sobre Gonzalo di Renzo. El punta, tras hacerse con el cuero, lo cedió atrás a Josema, que protagonizó un potente disparo que tocó la madera de la portería de Alberto Sánchez.



Pero sólo fue un espejismo. El Dépor volvió a reclamar la posesión en un campo de O Couto que pasó a estar por fin totalmente a la sombra. Los dos equipos, y los más de 6.000 aficionados que poblaron las gradas del estadio ourensano, agradecieron la bajada de temperatura, mientras que el conjunto coruñés seguía asentado en campo rival. El lateral derecho Pablo García, que afronta su primer año como juvenil, fue una de las sensaciones deportivistas en el comienzo de la segunda mitad. El Dépor pudo avanzar por su banda gracias a sus conducciones y su absoluta falta de timidez en el juego.



A pesar del dominio blanquiazul, sustentado también en la presencia como pivote de Rubén López y en la movilidad de Pablo Muñoz y Luis Chacón, que intercambiaron alturas y posiciones durante buena parte de la segunda mitad, las ocasiones brillaban por su ausencia. Un par de desmarques de ruptura de Davo a la espalda de la defensa, que finalizaron en centros sin rematador o con bloqueos de la defensa, y poco más.



En el minuto 71, Kevin saltó al campo por Marotías, se situó en la banda derecha y desplazó a Cayarga al lateral izquierdo. El ritmo de juego siguió bajando a pesar de los intentos del Dépor por aumentar la renta en el marcador, mientras que el Ourense CF ya se preocupaba únicamente por guardar su portería ante el evidente cansancio de sus jugadores. De hecho, el técnico Rubén Domínguez dio entrada de nuevo a Alberto Gil en los minutos finales, que ya había sido sustituido en el descanso, por falta de efectivos.



Ya en la recta final del choque, Kevin Sánchez recibió el cuero pegado a la línea de cal, condujo hacia dentro, levantó la mirada y vio el desmarque de Pablo Muñoz, que definió ante Pato Guillén con un derechazo cruzado a la escuadra. 0-4 y punto final al primer test de un Deportivo que fue de más a menos.

OURENSE CF-DEPORTIVO (0-4):

Ourense CF: Marqueta; Andrada, Hugo Sanz, Miguel Prado, Carmona, Fidalgo, Jerin, Alberto Gil, Raigal, Álex Gil, Di Renzo. También jugaron: Pato Guillén, Raúl Prada, Moisés , Carbonell, Del Olmo, Mati, Chuki.

Deportivo: Eric Puerto (Alberto Sánchez, min.46); Ximo Navarro (Pablo García, min.46), Jaime (Pablo Vázquez, min.46), Pablo Martínez (Barcia, min.46), Iano Simao (Marotías, min.46) (Kevin, min.71); Villares (Rubén López, min.46), Hugo Rama (Pablo Muñoz, min.46); Yeremay (Cayarga, min.46), Lucas (Davo, min.46), Mario Soriano (Chacón, min.46), Barbero (Martín Ochoa, min.46).

Goles: 0-1, min.20: Yeremay. 0-2, min.26: Mario Soriano. 0-3, min.30: Barbero. 0-4, min.86: Pablo Muñoz.

Árbitro: Daniel Pastoriza Iglesias (Pontevedra). Sin amonestaciones.

Estadio: O Couto. 6.162 espectadores