El Dépor se libra del pichichi del Cádiz y Carlos Fernández es duda

El Dépor se librará el domingo, en el Nuevo Mirandilla, de la principal amenaza del Cádiz para sus rivales, Javi Ontiveros, y aún podría evitar a otro de los jugadores más talentosos del conjunto cadista, el exblanquiazul Carlos Fernández, que ha arrancado la semana al margen del grupo.



Durante el derbi andaluz de la pasada jornada contra el Granada, Ontiveros vio su quinta cartulina amarilla de la temporada, por lo que tendrá que cumplir un partido de sanción ante el Dépor. El extremo marbellí es la principal arma ofensiva de la escuadra que dirige Paco López. Es el pichichi del Cádiz con seis goles. Además, atravesaba un gran momento de forma, ya que en la decimocuarta jornada marcó los dos tantos de los andaluces en el empate con el Mirandés en Anduva (2-2) y una semana después anotó la primera de las dos dianas del Cádiz frente al Córdoba (2-0).



“No hacía tantos goles desde que estaba en las categorías inferiores del Málaga. Luego en Primera y Segunda he sido más un jugador de dar asistencias. Sin embargo esta temporada no he dado ninguna, pero he marcado más goles”, reconoció Ontiveros recientemente en una entrevista con Cope Cádiz. Y es que su tope está en once tantos con el juvenil malacitano, mientras que su techo realizador en el fútbol profesional son las nueve dianas que materializó el curso pasado.



El segundo máximo artillero del Cádiz es Chris Ramos, autor de cinco tantos. Sin embargo, el delantero gaditano, que fue titular en los once primeros partidos del curso, se ha visto desplazado del once en los últimos duelos por Carlos Fernández. De hecho, solo ha formado de inicio en uno de los cinco últimos encuentros y no ve portería desde la duodécima jornada.



Ontiveros, que las dos anteriores campañas compitió en Segunda División con el Villarreal B, también es el líder del conjunto cadista en disparos, con 29 —por los 26 de Ramos—, y en remates entre los tres palos (17). Además, el talentoso futbolista malacitano es el segundo del cuadro amarillo en regates completados (28) —por los 32 de Brian Ocampo— y es tercero en duelos ganados (166), un apartado que lidera Ocampo (186) y en el que Chris Ramos es segundo (170).



Curiosamente, como el propio futbolista marbellí reconoce, aún no ha dado una sola asistencia en lo que va de curso, pese a que se trata de un jugador fundamental en las acciones de estrategia, ya que es el que cuelga las faltas y saca los córners. Un total de 39 saques de esquina ha realizado este curso, siendo la primera opción de los cadistas en esa parcela.

Dos goles contra el Dépor

La baja de Ontiveros impedirá que el domingo pueda cruzarse en el camino del Deportivo por séptima vez y que tenga la ocasión de aumentar su cuenta goleadora ante los blanquiazules, a los que marcó en dos ocasiones.



El marbellí protagonizó cinco duelos con los herculinos como jugador del Málaga. En su primer enfrentamiento, en Primera el 26 de noviembre de 2016, firmó el 4-3 en el minuto 89 en un choque frenético en el que fue suplente y entró al campo en el 72’.



Al curso siguiente, repitió suplencia en La Rosaleda. Esa vez, disputó los últimos 33 minutos y ganaron 3-2.

Durante la campaña 2018-19, el extremo andaluz se midió al Dépor en tres ocasiones en Segunda, todas como titular. En Riazor en la liga regular (1-1) y posteriormente, en la semifinal del playoff de ascenso, en la que se impusieron los herculinos. En la ida, anotó un tanto en Riazor, aunque ganó el Dépor 4-2. En la vuelta, los coruñeses se impusieron 0-1.



El último partido de Ontiveros frente al cuadro coruñés fue el 16 de diciembre de 2021, en Copa del Rey. Él jugaba en Osasuna, que se impuso en Riazor (1-2).

Entre algodones

Además de la baja de Ontiveros, Carlos Fernández es seria duda para la visita del Dépor. El exblanquiazul se perdió las seis primeras jornadas del curso, debido a que se recuperaba de una lesión que sufrió la pasada campaña en la Real Sociedad. A partir de la séptima, entró en escena y en la novena estrenó titularidad. De hecho, ha formado en el once en siete de los ocho últimos encuentros de Liga.

El pasado fin de semana, el atacante abandonó el Granada-Cádiz en el minuto 83 con molestias y este martes no se ejercitó con sus compañeros en la primera sesión de la semana.

Apartados del equipo

Por otra parte, Kouamé y Tomás Alarcón están apartados del equipo desde la pelea que protagonizaron durante el entrenamiento previo al partido contra el Córdoba del pasado 17 de noviembre.