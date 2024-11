El Dépor, con una convocatoria aplazada y varias incógnitas por despejar

Por segundo partido consecutivo en Riazor, el Deportivo ha pospuesto el anuncio de la convocatoria definitiva al mismo día del encuentro. En el compromiso anterior ante el Eibar, la tardanza de la Federación Española en dar respuesta a la solicitud del Dépor para poder contar con Yeremay, citado por la selección española sub-21, propició el aplazamiento. Mientras que ahora, en el caso del duelo contra el Sporting de Gijón, el estado de varios futbolistas del primer equipo, con molestias o en la recta final de una recuperación, y la cercanía del choque del Fabril, en Carballo ante el Bergantiños, favorecen el retraso del anuncio.



El Dépor, que también hizo un amago de postergar la convocatoria en el encuentro del pasado fin de semana a domicilio contra el Almería borrando por unas horas la citación del Fabril de redes sociales, acumula dudas en todas las líneas, excepto en la portería, de cara al partido contra el Sporting. La evolución de varios futbolistas durante los entrenamientos de esta semana en Abegondo condicionan el once inicial a un Óscar Gilsanz que desde que se sentó en el banquillo del primer equipo ha tenido que lidiar con contratiempos en forma de lesiones.



Defensa: Martínez por Barcia y duda de Escudero

Dani Barcia no saltó al césped de Abegondo en el último entrenamiento de la semana, por lo que su presencia ante el Sporting parece descartada. El central cambrés jugó frente al Almería con un vendaje en la pierna derecha por encima de la altura de la rodilla y, aunque el Dépor no emitió ningún parte médico, esta semana no pudo ejercitarse con el grupo. Su puesto en el once lo ocupará, salvo sorpresa mayúscula, Pablo Martínez, al que Barcia le había arrebatado la titularidad después de la disputada de la quinta jornada de Liga. El defensa zurdo volverá a hacer pareja con su tocayo Pablo Vázquez, con quien formó el eje de la zaga durante la pasada campaña en Primera Federación.



Álex Petxarroman es el mejor colocado para repetir titularidad en el lateral derecho, aunque Ximo Navarro, indiscutible en la zaga cuando está sano, se entrenó con normalidad en las últimas sesiones en Abegondo. A pesar de superar la dolencia que arrastraba en el aductor de su pierna izquierda desde inicios de mes, la tendencia de Ximo a sufrir lesiones musculares invita a adoptar un enfoque conservador en su regreso al equipo. Sin embargo, el lateral izquierdo podría estar abierto a un cambio respecto a su dueño en el encuentro ante el Almería. Escudero, titular en el estadio de los Juegos Mediterráneos, no realizó el último tramo del entrenamiento de esta mañana en Abegondo debido a unas molestias y podría unirse a la lista de bajas. Por lo tanto, Rafa Obrador cuenta con muchas papeletas de regresara a la alineación después de cumplir un partido de sanción por acumulación de amonestaciones.

Centro del campo: Factor Mfulu

Diego Villares y Mario Soriano llevan cinco partidos consecutivos formando el doble pivote del Dépor debido a la plaga de lesiones en el centro del campo. Jose Ángel Jurado, con un cuadro de pubalgia, y Nuke Mufulu, con una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna derecha, dejaron al Deportivo sin mediocentro defensivo en el último mes, ya que Jaime Sánchez, central que también puede ejecer ese rol, también cayó lesionado. Ni José Ángel ni Jaime llegan a tiempo para darle más alternativas a Gilsanz de cara al choque ante el Sporting, pero Mfulu se ejercitó con normalidad con el grupo durante la semana, así que su presencia en la convocatoria parece asegurada.

Soriano, durante el partido ante el Eibar | Foto: Quintana



Ahora la pelota está en el tejado de Gilsanz. Darle la titularidad a Mfulu y, por efecto dominó, reubicar a Villares y Soriano en roles a los que están más acostumbrados. O dejar al mediocentro congoleño en el banquillo y mantener el doble pivote de los últimos compromisos. Esta segunda opción parece la más probable debido a la consolidación de la pareja Villares-Soriano, además de no correr excesivos riesgos en la reincorporación de Mfulu.

Ataque: Yeremay, no; Lucas y Mella, sí

La probable vuelta al once de Lucas Pérez y David Mella, que fueron baja en Almería por diversos problemas físicos, alivia la situación del ataque blanquiazul. El capitán coruñés y el extremo de Teo trabajaron al mismo ritmo que sus compañeros en Abegondo, por lo que todo apunta a la reaparición de ambos en la alineación inicial ante el Sporting.



La mala noticia sigue llevando el nombre de Yeremay Hernández. El ‘10’ ni siquiera saltó al césped en el último entrenamiento en Abegondo y su presencia en la convocatoria es altamente improbable. El canario abandonó antes de tiempo la concentración con la sub-21 y fue baja en Almería por unas “molestias en la rodilla”, según indicó Gilsanz, que le alejan del choque contra el Sporting.



Cristian Herrera, Hugo Rama y Juan Gauto fueron los titulares en la línea de tres cuartos en el encuentro en el estadio de los Juegos Mediterráneos debido a las bajas de Mella, Lucas y Yeremay. Las probables reapariciones de los dos jugadores gallegos podrían devolver al banquillo a Hugo Rama y Juan Gauto. Herrera, más asentado en la rotación del equipo, parte con ventaja para formar de inicio junto a Lucas y Mella.



Por último, la confianza mostrada en Barbero por parte de Gilsanz no hace presagiar cambios en la punta del ataque.