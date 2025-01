El Dépor aparca el ruido por Yeremay y se centra en El Plantío

El Deportivo afronta este domingo en Burgos un partido fundamental de cara a la segunda vuelta, en medio del ruido del mercado que afecta a su futbolista más desequilibrante y con mejores números, Yeremay Hernández. La escuadra herculina se medirá a un rival también de la zona baja, que aventaja a los blanquiazules en dos puntos —aunque ha disputado un encuentro más— y que en la primera vuelta dio la campanada en Riazor (0-2) al imponerse con un gol de Sancris en el minuto 88 y otro de Curro en el 90+7. Precisamente, el autor del primer tanto es duda para el duelo de esta tarde, aunque no está descartado.



“Lo veo tranquilo. Hablé con él, está centrado en el Burgos, que es lo que se puede controlar, y nada más”, aseguró Óscar Gilsanz el viernes en rueda de prensa sobre el joven extremo canario, a quien pretenden varios clubes importantes del continente europeo.



De momento, la joven perla insular seguirá vistiendo la elástica blanquiazul, al menos en tierras burgalesas, donde al Deportivo le espera un duelo complicado ante un rival que ha mantenido su portería a cero durante los cuatro últimos partidos como local. Todo lo contrario le sucede al conjunto coruñés, que necesita recuperar la solidez atrás, ya que encadena siete jornadas de Liga y ocho partidos oficiales —con el de Copa ante el Ourense CF— encajando goles.



La escuadra herculina recuperó sensaciones en el partido con el que estrenó 2025, tras despedir 2024 con una dura derrota en casa frente al Mirandés (0-4). Sin embargo, el pasado fin de semana, en La Rosaleda, el Dépor protagonizó un buen encuentro, pese al amargo desenlace final, ya que los blanquiazules dejaron escapar dos puntos con el gol firmado por Chupe en el minuto 87 (1-1). De hecho, el técnico deportivista reconoció que el juego exhibido en Málaga debe servirles de modelo de cara al choque en Burgos.



“Estamos centrados en hacer un buen partido y dar continuidad al trabajo de la semana pasada, sobre todo en cuanto al equipo que se vio, a las prestaciones tanto a nivel ofensivo como defensivo. Cuando hablo de continuidad no me centro tanto en los nombres, sino en los comportamientos del equipo, que tuviese esa misma capacidad defensiva, de ser capaces de interrumpir el juego del rival de inicio con presión alta. También en los momentos en los que te repliegas, tener la capacidad para ser efectivos”, subrayó Gilsanz, que tendrá que tomar decisiones de cara al once que armará en El Plantío, ya que recupera a Villares, sancionado en La Rosaleda, y Barbero y Lucas ya están en condiciones de jugar, tras las molestias físicas que dejaron al ‘9’ en A Coruña la pasada semana y la gripe que impidió al de Monelos enfrentarse al cuadro malacitano.

Movimientos en el once

Todo apunta a que el almeriense ocupará la punta de lanza, mientras que el ‘7’ actuará en la mediapunta una vez más. Dicha circunstancia provocará movimientos en la medular, ya que Mario Soriano actuó de enganche en Málaga, pero podría retrasar su posición de nuevo para formar junto Mfulu, José Ángel —que la pasada semana recuperó la titularidad y jugó un buen partido— o Villares.



Gilsanz también podría optar por situar a Lucas en punta, con Mario Soriano por detrás, aunque parece una opción menos probable.



La única baja del Dépor en Burgos, donde estará arropado por unos 1.500 aficionados blanquiazules, es Sergio Escudero, así que el lateral izquierdo tiene dueño, Obrador.