El Dépor activa este martes la pre-reserva de entradas para Oviedo

El RC Deportivo ha informado de que habilita la pre-reserva de entradas para el partido del domingo 2 de marzo a las 16.15h en el estadio Carlos Tartiere ante el Real Oviedo, correspondiente a la 29ª jornada de LaLiga Hypermotion.

El equipo asturiano ha puesto a disposición del Deportivo un total de 860 entradas (las mismas que el club herculino brindó a la afición del Oviedo en la primera vuelta), de las cuales el 40 por ciento serán gestionadas y vendidas por la Federación de Peñas (344), y el resto a través del club (516).

El Deportivo aclara que las localidades tienen un precio de 20 euros y quedan limitadas a dos por socio. Para realizar la gestión, el abonado deberá acceder a la web despacho.rcdeportivo.es.

La pre-reserva se podrá hacer desde este martes 18 de febrero a las 10.00 hasta el domingo 23 de febrero a las 23.59 h. En el caso de que hubiese más abonados en pre-reserva que entradas disponibles, se realizará un sorteo, cuyo resultado se comunicará a los abonados agraciados el lunes 24 a partir de las 9.00, los cuales podrán acudir a recoger las entradas a la OAD ese mismo lunes y el martes 25 de 10.00 a 13.30h y de 16.30 a 19.00h.

Si los ganadores no retiran todas las entradas, el miércoles 26 en el mismo horario se pondrán a la venta para aquellos que no les tocó el sorteo; o en el caso de que no haya sorteo, para el público en general.

Será obligatorio presentar el abono y el DNI de los asistentes; y uno de ellos debe ser el titular del abono.