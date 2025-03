Denis Genreau: "Mi mejor nivel aún está por llegar"

El centrocampista australiano Denis Genreau, que se estrenó este lunes como titular ante el Castellón, valoró su partido y aseguró que aún puede dar más.

Rendimiento: Nunca es fácil el llegar a un nuevo equipo, pero los compañeros me acogieron muy bien desde el inicio. Mi último partido como titular había sido a finales de enero, pero en el encuentro me encontré físicamente bien en él. Estoy muy feliz por mi primera titularidad. Trabajé duro y entreno duro con el club. Aún así, sé que puedo ofrecer más y me podré sentir mejor físicamente cuando coja ritmo de competición. Tengo que entrenar fuerte y creo que mi mejor nivel está por llegar. A nivel colectivo e individual, sin hacer un buen partido, defendimos duro y pudimos traer un punto de vuelta.

Rol: Tuve conversaciones con el míster, sabía mi rol pero cuando llegas a un nuevo equipo siempre cambia un poco con respecto a lo hablado antes. Hablé con el entrenador y mi rol es claro, un número 8, que puede ayudar en defensa, en el mediocentro y a los atacantes. En Francia es más físico el fútbol y en España más técnico.

Adaptación: Son muchos cambios, hay que acostumbrarse. El día a día es muy bueno, las instalaciones del club son perfectas, pero hay que adaptarse a las sesiones de entrenamiento. Estoy además ya empezando con mis clases de español.

La asignatura pendiente de Riazor: El equipo acaba de ascender, es más difícil. En el estadio hay un gran ambiente, es muy bonito y nuestra responsabilidad pasa por hacerlo bien y ganar partidos. Queremos conseguir más puntos en Riazor, porque nuestros seguidores también los merecen.

Arbitrajes: No pienso en el árbitro, solo me centro en el equipo y en mi actuación. El papel de los árbitros es complicado, el tomar las decisiones en el estadio y en esos momentos es difícil. Respeto sus decisiones, a veces son buenas y otras no lo son. En este caso la decisión no fue buena para el equipo pero esto es fútbol y creo que ellos intentan hacerlo lo mejor posible.