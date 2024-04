Dos décadas del 4-0 del Depor al Milan, “otra noche mágica” en Riazor

“Creo que afortunadamente el Depor protagonizó partidos con una resonancia todavía mayor, como el ‘Centenariazo’ o la Liga, pero aquella fue otra noche mágica en Riazor, donde frente a un equipazo, seguramente el mejor de Europa en ese momento, fuimos capaces de hacer una remontada histórica que nadie hubiese imaginado”. Así de tranquilo se expresa Francisco Javier González Pérez ‘Fran’ al recordar el 4-0 que el Deportivo le endosó al AC Milan el 7 de abril de 2004, hace ya 20 años. Como si lo hubieran logrado sin despeinarse, cubriendo una hoja más del dorado expediente.

Pandiani marcó el primer tanto del conjunto coruñés a los 5 minutos de partido | AEC



Dos décadas después, inmersos en la Primera RFEF, puede resultar hasta cómico escuchar al capitán de aquel histórico equipo hablar con esa normalidad. Pero es que ganar a titanes europeos como Manchester United, Arsenal, Bayern Múnich, Juventus o PSG se convirtió en algo casi rutinario para la escuadra que dirigió Javier Irureta.



Cinco participaciones consecutivas en la Champions League entre 2000 y 2005, donde la noche más histórica se vivió con aquella remontada contra el Milan en la vuelta de los cuartos de final que clasificó al cuadro blanquiazul para las semifinales de la máxima competición continental por primera y única vez en su historia.

Luque anotó el 3-0 justo antes del descanso | AEC



Cafú, Maldini, Pirlo, Seedorf, Kaká, Shevchenko, Rui Costa o Inzaghi eran algunas de las estrellas que poblaban el conjunto italiano, dirigido por Carlo Ancelotti y que defendía el título de campeón de Europa conquistado el curso anterior.



Dos semanas antes, los herculinos habían encajado un 4-1 en San Siro. Pero el 7 de abril, en un Riazor que colgó el cartel de ‘no hay billetes’, frente a 34.600 espectadores, el Depor obró el ‘milagro’.

A pesar del 4-1 encajado en San Siro en la ida, acudieron 34.600 espectadores a Riazor | AEC



Los coruñeses salieron desbocados desde el inicio y arrollaron al cuadro ‘rossonero’ como si fuera un muñeco.



44 minutos necesitó el conjunto blanquiazul para darle la vuelta a la eliminatoria. Walter Pandiani, Juan Carlos Valerón y Albert Luque sellaron el 3-0 antes del descanso. Y Riazor terminó de estallar en el minuto 76 con el 4-0, obra de Fran.

Marcar el 4-0 fue como que Dios estaba haciendo justicia por todo lo que me estaba pasando. Después de toda una vida en el Depor, fue como una liberación



“Fue una locura. Yo estaba pasando por un momento delicado porque ya no lo jugaba todo, sabía que a mi edad no podía competir domingo tras domingo y había asumido ese rol un poco más secundario, de esos minutos que salía, darle calidad, y si tenía que ser titular, que el equipo lo notase lo menos posible. Se juntó todo eso con más problemas que tenía en el Depor, así que cuando marqué, en mi cabeza fue como que Dios estaba haciendo justicia por todo lo que me estaba pasando. Después de toda una vida en el Depor, fue como una liberación, como sentirme súper a gusto y feliz por todo lo que había vivido”, relata el histórico capitán.

Fran firmó el 4-0 en el minuto 76 y estalló la locura en Riazor | AEC



El de Carreira admite que “cuando te llevas un tremendo varapalo como el de la ida, no te acabas de creer que sea posible, pero siempre lo tienes que intentar y no sé por qué, pero la gente estaba muy enchufada y como que se lo creía. El campo estaba a reventar”, comenta.



“En la primera parte nos salió todo bien, metimos tres golazos y ya lo teníamos. Al descanso, cuando entramos al vestuario, veías que la gente estaba a mil para conseguir el objetivo”, subraya el capitán.

Fran contesta a Pirlo



En 2014, Andrea Pirlo publicó una autobiografía en la que sugirió que los futbolistas del Depor jugaron dopados aquella noche, ya que “iban a mil kilómetros por hora”.

Físicamente volábamos y la mentalidad era tremenda porque en Riazor nos crecíamos



“Es cierto que estábamos encendidos, pero es que no sé si es debido a la planificación deportiva, sobre esos meses andábamos siempre muy finos, en un estado de forma excepcional. Físicamente volábamos y la mentalidad era tremenda porque en Riazor nos crecíamos”, sentencia Fran.

FICHA TÉCNICA, DEPOR-MILAN 4-0

RC Deportivo: Molina; Manuel Pablo, Andrade, Naybet, Romero; Sergio González (Duscher, min.87), Mauro Silva; Víctor, Valerón (Djalminha, min.91), Luque (Fran, min.66); y Pandiani.

AC Milan: Dida; Cafú, Nesta, Maldini, Pancaro (Rui Costa, min.77); Gattuso, Pirlo (Serginho, min.59); Seedorf, Kaká, Tomasson (Inzaghi, min.67); y Shevchenko.

Goles: 1-0, min.5: Pandiani; 2-0, min.35: Valerón; 3-0, min.44: Luque; 4-0, min76: Fran.

Árbitro: Urs Meier (Suiza). Amonestó con tarjeta amarilla a Pirlo (min.55), Víctor (min.67) y Pandiani (min.83).

Estadio: Riazor (34.600 espectadores).