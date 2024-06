David Simón: “Con calma y paciencia, el Depor va a dar mucho que hablar en Segunda”

“Otro año, este míster hubiera estado fuera en la jornada siete u ocho... Lo han hecho fenomenal porque los entrenadores necesitan un tiempo”, asegura David Simón (Las Palmas de Gran Canaria, 1988), quien apunta que “la paciencia” de la dirección deportiva con Imanol Idiakez fue clave para que el Deportivo culminara la temporada 2023-24 con éxito. El lateral derecho, que acaba de completar su segunda temporada y media en el PAS Lamia 1964 griego, formó parte de la última plantilla deportivista que compitió en Segunda División, durante el curso 2019-20. Cuatro años después, el equipo coruñés está de vuelta en el fútbol profesional y el zaguero lo ve en condiciones de “dar mucho que hablar”.

Te tocó vivir una última campaña en el Depor para olvidar.

Fue un año muy duro a nivel colectivo e individual porque me operé del pubis y estuve muchos meses parado, pasamos el confinamiento por el Covid, luego vino Fernando Vázquez y parecía que remontábamos, terminé jugando a un gran nivel, conseguimos una barbaridad de puntos en la segunda vuelta, que nos hubieran dado para salvarnos en años anteriores, y después ocurrió lo del Fuenlabrada, que parecía que todo estaba en nuestra contra, y terminamos descendiendo.

¿Con Vázquez llegasteis a creer en la salvación?

Claro que llegamos a pensarlo. Es que fuimos el mejor equipo de la segunda vuelta con 36 puntos, pero es que terminamos la primera con 15 puntos y jugábamos fatal. Fernando no hizo magia, ni nada de eso, pero es muy bueno y lo que hizo fue quitarnos la presión al equipo y que nos fijáramos en lo importante a nivel táctico.

La primera vuelta fue una losa.

Fue muy dura porque los resultados fueron muy malos. Además, yo me tuve que operar, no podía participar, estaba con mucha ansiedad e incluso rocé la depresión por no poder ayudar al equipo, cuando veía que podía descender.

En la campaña 2018-19 sufriste el palo del no ascenso a Primera con el 3-0 en Son Moix. Al curso siguiente, caísteis a Segunda B, y aun así, siempre presumes del cariño que le tienes al Depor.

No sé por qué. Creo que es porque me recuerda a Las Palmas, que somos equipos sufridores, tanto el Depor como la UD. La historia que tiene, cuando ves los títulos que ha conseguido, las fotos de los jugadores que han pasado por allí... Recuerdo ver al Depor jugando la Champions, cuando Valerón daba asistencias a Makaay.



Al menos, está de regreso al fútbol profesional, que han sido cuatro años en la ‘C’.

Pensaba que subiría rápido, pero ninguna categoría es fácil, cualquier equipo te complica las cosas, hay campos muy difíciles... Además, al ser un equipo que tiene que estar arriba, igual les pudo un poco la presión. Igual si hubiera ascendido antes, no habría rendido bien en Segunda, pero ahora es cuando mejor veo al equipo en estos últimos años. Haciendo las cosas un poquito bien, hay que tener cuidado con el Depor en Segunda.

El club tuvo la paciencia que le faltó en campañas anteriores, porque la primera vuelta no fue buena, pero aguantaron a Idiakez y se logró el ascenso.

Eso es lo que se ha aprendido en el Deportivo esta temporada, porque si llega a ser otro año, este míster hubiera estado fuera en la jornada siete u ocho. Creo que lo han hecho fenomenal porque los entrenadores necesitan un tiempo. Además, lo que pasó en la primera vuelta, que parecía que el equipo no arrancaba, ha sido lo mejor porque las temporadas anteriores empezó fuerte, luego fue a menos y eso merma mucho anímicamente de cara a un playoff. Así que este año ha sido perfecto, porque se dio tiempo a los jugadores, al entrenador y ese es el camino a seguir para la próxima temporada en Segunda División.

¿Viste el Depor-Barça Atlètic que certificó el ascenso?

Sí, lo vi en el móvil, aunque se me trababa, a veces. Sigo todo del Depor en las redes sociales, intento apoyarlo, tengo compañeros con los que he jugado, como José Ángel o Pablo Vázquez, los fisios, con los que tengo buena relación, así que me llevé una alegría enorme cuando marcó Lucas.

Cuando el Depor fichó a Pablo Vázquez, te llamamos, porque coincidiste con él en el Cartagena, y nos dijiste que iba a ser uno de los líderes del equipo. No te equivocaste.

Pablo es muy contundente y eso le ha venido fenomenal a la defensa del Depor. Tiene mucha jerarquía.

Además, ha sido clave en ataque a balón parado.

Sí, tiene un gran poderío aéreo y es normal, con el cuerpo y la cabecita que tiene. Va a marcar muchos goles en Segunda.



No dudas sobre él.

Es ambicioso, lo demostró en el Cartagena, que empezó sin jugar y acabó siendo un fijo. Se le ve con confianza y seguro que va a ser muy importante.

¿Entiendes que ahora haya ilusión por subir a Primera?

Hay que ilusionarse. Creo que el Depor va a dar mucho que hablar la temporada que viene, pero con paciencia y calma.

¿Qué aspecto consideras clave para un recién ascendido?

Creer que están capacitados. Los equipos que vienen de Primera RFEF no tienen nada que envidiarle a los de Segunda. Va a costar, pero los jugadores deben creer en sí mismos y en el estilo de juego del entrenador.

Ves al cuadro coruñés con una buena base para afrontar el retorno a Segunda.

Me gusta mucho. Los jugadores, además, están muy compenetrados, se ve que se ha hecho un buen grupo y con esa base y los fichajes que haya, seguro que mucho mejor.

Tu equipo, el PAS Lamia 1964, ha finalizado sexto en la Superliga griega, pese a ser un club humilde.

Estas dos últimas temporadas se mantuvo el bloque, hubo paciencia con el entrenador, se unió todo el mundo, hicimos un buen grupo, los jugadores y la afición, y nos pusimos ese objetivo. Sabíamos que iba a ser difícil, pero lo conseguimos. Además, estoy contento porque he jugado mucho y con buenos números. Ahora acabo contrato, tengo un equipo cerca para ir, pero seguiré en Grecia otro año más.

Estás muy a gusto allí.

Sí, se vive muy bien. Es un país mediterráneo, muchas cosas se parecen a las de España. Sí que el país es más caótico, pero como siempre digo, Grecia es un caos que te atrapa. Se come bien, les encanta sentarse a tomar su café, es un estilo de vida muy tranquilo.

¿Qué costumbres te chocan?

Que muchas cosas son como en España hace 30 años, pero me gusta porque te baja la intensidad de la competencia entre personas. Aquí la gente acepta la situación que tiene y cada uno va a lo suyo.