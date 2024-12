David Mella: "Hoy ha sido un partido de diez de Barbero"

David Mella, estrella del partido, indicó que "después de una victoria, muy contento. No solo me voy contento por la actuación individual, sino por la colectiva, por sumar los tres puntos y poder afrontar el partido del domingo con mucha más ambición que antes".

"No estábamos haciendo nuestros mejores partidos en Riazor, pero siempre viene bien hacer una goleada así en casa y ahora a afrontar el siguiente partido, también en Riazor", manifestó.

El joven futbolista confesó estar "muy contento porque, además, es ayudar al equipo. Lo importante es ayudar al equipo y si lo haces lo máximo posible, mejor".

"Estoy al cien por cien. El fin de semana que no jugué aquí en casa, que me expulsaron, me vino bien para descansar, que veníamos de muchos partidos, además de el pasado finde, que no se jugó, y se notaron las energías del equipo", señaló.

Sobre Barbero, autor del cuarto gol del equipo, al que el de Teo regaló la asistencia, apuntó: "Se merece mucho más de lo que lleva ahora, porque trabaja en el día a día para hacer lo que ha hecho hoy. Hoy es un partido de diez de Barbero. Me dio las gracias por el pase y se lo devolví diciendo: 'te lo mereces'".

"Que la afición te apoye todos los días así es un plus más para seguir jugando así", comentó.

También habló del Castellón: "Me parece un equipazo, tienen jugadores de muchísima calidad e igual que quedamos 5-1, podíamos haber quedado 1-5. Tienen jugadores y equipo para jugar así".