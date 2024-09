Cumpleaños feliz: 112 años del primer título nacional del Dépor

Hace 112 años que el Deportivo ganó su primer título nacional de máxima categoría, el séptimo que en realidad fue el primero y se fue a las vitrinas blanquiazules el 8 de septiembre de 1912. Allí se quedó olvidado trofeo e historia hasta que hace dos años el periodista Rubén Ventureira acudió al rescate, contactó con el club y desde la Plaza de Pontevedra se movilizaron para solicitar una oficialidad que llegó el 25 de marzo de 2023. Desde entonces el Deportivo se viste con el palmarés de una Liga, dos Copas del Rey, tres Supercopas y la Copa España, que ganó tras derrotar al Vigo, uno de los embriones del Celta fundado once años después, en la final

La Copa España se jugó en A Coruña y era un torneo paralelo al Campeonato de España (hoy más conocido como Copa del Rey), que se venía disputando en el primer tramo del año desde 1903. Se trataba de una competición estival abierta a futbolistas extranjeros, no como el Campeonato de España. Se jugó a partido único, nada excepcional en aquella época. El Athletic cuenta, por ejemplo, entre su lustroso palmarés que durante años le nominó como Rey de Copas, la ganada en 1904 sin haber saltado siquiera al campo: cuatro equipos se apuntaron a las semifinales de un torneo clasificatorio para desafiar al campeón, que era el equipo vasco, en la final. Pero una serie de peripecias propiciaron que el Español de Madrid no se presentase a jugarla. Y le cuenta al Athletic en el palmarés. Al año siguiente fueron tres los equipos participantes. Ganó el Madrid.

El caso es que el Deportivo también jugó y ganó. Y lo hizo como mandan sus cánones: entre todo tipo de vicisitudes y en un partido que empezó y acabó en días distintos. Como la Copa de 1995. La final de la Copa España se fijó para el 7 de septiembre de 1912 en el viejo Parque de Riazor, donde hoy está el colegio de las Esclavas. El Dépor empezó perdiendo, pero se colocó 4-3 en el marcador gracias a un gol de su estrella, el delantero Virgilio Rodríguez Rincón, que luego fue presidente y ahora da nombre al trofeo que entregará dxt campeón al mejor jugador del equipo al final de la presente temporada. Aquellos días de septiembre se hacían ya algo cortos, la tarde era fría y ventosa y oscureció antes de lo previsto. A cinco minutos del final no se veía mucho y ambos equipos acordaron parar el partido y concluirlo al día siguiente. Así lo acreditó el delegado federativo, que era el presidente del Vigo, José Sobrino, según relata Ventureira tras su investigación, que duró más de una década. Al día siguiente, el 8 de septiembre, no hubo goles, así que el Deportivo logró el título y se llevó una preciosa Copa de no gran tamaño, pero que ahora luce completamente restaurada. A continuación de aquellos cinco minutos se disputó un partido entre los mismos rivales, un amistoso que ganó el Vigo. Pero ya no había título alguno en juego. La Copa se la llevó el Deportivo.

La Copa España de 1912

El contexto en el que se disputó el torneo era de efervescencia futbolística fuera de la cancha. La Copa España la organizó la Federación Española de Clubs de Foot-ball (FECF), constituida el 14 de octubre de 1909 y que era el único órgano rector del fútbol español, pero poco antes del torneo varios clubs que iban a participar en la competición constituyeron la Unión Española de Clubs Foot-ball (UECF). Por eso en 1913 hubo dos Campeonatos de España (ahora conocidos como Copa del Rey). Y se inició una Copa España de la que sólo se jugaron partidos eliminatorios. El 18 de septiembre de 1913, la FECF y la UECF se fusionaron y dieron lugar a la actual Real Federación Española de Fútbol (RFEF), que no organizó nunca más una Copa España.

El Deportivo alegó hace algo más de dos años ante la RFEF que la Copa España de 1912 se convocó en tiempo y forma, que se disputó en la ciudad elegida en asamblea federativa, y que las otras cuatro competiciones que organizó la FECF antes de disolverse (las ediciones de 1910, 1911, 1912 y 1913 del Campeonato de España) son todas consideradas oficiales a día de hoy, y figuran en el palmarés de, respectivamente, Barça, Athletic de Bilbao, Barça y Real Unión de Irún.

La Copa, tras las pistas que ofreció Ventureira, apareció entre las miles que custodia el club. Tiene grabada la leyenda “Federación Española de Clubs de Foot-ball. Concurso España 1912”. Otro periodista, Lois Novo, se esforzó en hallarla cuando trabajaba en el club. Con la ayuda de Gonzalo Giménez, otro empleado del Deportivo, la encontró. Luego se supo que se conserva porque Ramón de Llano, secretario del club durante muchos años, la guardó debajo de la cama de sus hijos.

Hoy hace 112 años de aquel hito, del primer título nacional de máxima categoría para el Deportivo. Hicieron historia José de Llano, Francisco Macho, Ramón Portela, Manuel Álvarez, Joaquín Yarza, Virgilio Rodríguez Rincón, Manuel Barreiro “Guasón”, Jorge Parra, Manuel Fernández, Antonio Catoira y Rosendo Silva.

Once del Deportivo en la final en la que logró su primer título nacional de máxima categoría