Cómo me voy a olvidar... El dinero no da la felicidad; una Liga, sí

El deportivismo celebra hoy el 25 aniversario del día en que su equipo entró en la nobleza del fútbol español, la tarde en que se convirtió en ‘uno de nueve’. Dicen que el dinero no da la felicidad. Pero ganar una Liga, sí. Al menos es la lectura que deja aquella jornada, en la que la satisfacción más absoluta invadió cada rincón de A Coruña, junto a cada coruñés y a infinidad de gallegos en la diáspora.



Desde el Puente del Pasaje hasta la Torre de Hércules. Desde Monelos hasta Monte Alto. Desde Os Castros hasta Labañou. De A Gaiteira al Agra del Orzán. De Cuatro Caminos a María Pita. No hubo edificio ni negocio que no se decorase de blanquiazul el 19 de mayo de 2000. Ni ciudadano que no celebrase aquella victoria como suya. Las banderas en los buses y en los taxis. Las hormigoneras blanquiazules de Carballo. El mercado de la plaza de Lugo tintado de blanquiazul. El fútbol trasciende intereses y desata orgullos. El fútbol, en ocasiones especiales, va mucho más allá del fútbol. Y si los coruñeses ya nos sentimos orgullosos de lo nuestro por defecto, porque nos lo transmiten en herencia nuestros padres, cuando triunfa el equipo que nos representa redoblamos nuestras ansias de demostrárselo al mundo entero. De pais a fillos. Deportivismo y coruñesismo.



El Deportivo cumplió aquella soleada tarde de mayo en Riazor, escenario que ya había cumplido medio siglo de vida, el sueño de varias generaciones de coruñeses y deportivistas. Algunos de los socios más veteranos, que incluso había conocido el viejo Parque de Riazor, afirmaban tras la conquista que ya habían visto todo lo que tenían que haber visto en su vida, que ya podían morir tranquilos. Como si perdían la vida el 20 de mayo. El club blanquiazul todavía no era centenario. Durante aquella temporada —en la que igualaba su mejor racha histórica de temporadas consecutivas, 9, en Primera División— cumplió 93 años de existencia. El club ya había visto pasar a 43 presidentes y cerca de 60 entrenadores. Aquellos benditos locos de la Sala Calvet que se juntaron en el Corralón de A Gaiteira el 8 de diciembre de 1906 para patear una pelota de foot-ball contra sus enconado rivales del futuro Real Club Coruña ya no estaban. Ninguno de sus fundadores del Deportivo sobrevivía 93 años después del nacimiento del club.



Aquellos vilipendiados 69 puntos, coronados con el triunfo sobre el Espanyol, convirtieron al Deportivo en ‘uno de nueve’. Los blanquiazules son uno de los únicos nueve clubes que han conquistado en alguna ocasión el campeonato de Liga de Primera. Si desde el primer título de la Real Sociedad, el octavo pasajero, en 1981, habían transcurrido 19 años, desde que el Deportivo levantó el trofeo de campeón en 2000 ya han transcurrido 25 más sin que ningún club haya ampliado esta exclusiva lista.



Si el Deportivo es el único nuevo miembro de la misma en las últimas cuatro décadas y media, donostiarras y coruñeses son, además, los dos únicos equipos que han entrado desde que el Sevilla lo hizo en 1946, es decir, en casi cuatro décadas. Antes que ellos, los seis primeros clubes en inscribir sus nombres en el palmarés fueron Barcelona (1929), Athletic (1930), Real Madrid (1932), Betis (1935), Atlético de Madrid (1940) y Valencia (1942).

Suplemento especial

Ha pasado un cuarto de siglo desde aquella gesta blanquiazul. Para celebrarlo, DXT Campeón invita a todos sus lectores a rememorarla en varios formatos. Las bodas de plata de una conquista única bien lo merecen.



En primer lugar, con el suplemento especial de 40 páginas que completa esta edición extraordinaria de nuestro diario. Perfiles de todos los jugadores que condujeron al Deportivo a la gloria, entrevistas con varios de los protagonistas imprescindibles, repaso a todos los partidos de la temporada, reportajes... Un ejemplar para recordar aquella hazaña blanquiazul y para guardar como oro en paño.



En segundo lugar, el Salón Arao de Palexco acoge esta tarde, a partir de las 19.00 horas, la proyección del partido entre Deportivo y Espanyol. El encuentro de la última jornada de la temporada 1999-00 que, tras el triunfo deportivista por 2-0, coronó a los blanquiazules como campeones de Liga de Primera División. Una oportunidad única para revivir el momento y para posibilitar que aquellos que no lo pudieron vivir, las nuevas generaciones de deportivistas, experimenten sensaciones muy cercanas a las que, hace exactamente 25 años, sintieron sus padres, madres, abuelas y abuelos.



Como sucede en cualquier buen partido, media hora antes arrancará una previa en condiciones, con sorpresas para todos los asistentes con la intención de que todos disfrutemos de aquella épica victoria en el mejor ambiente posible. El aforo es limitado, pero se puede reservar plaza enviando un correo electrónico a eventos@editoriallacapital.com.



Acudir a la proyección del partido, además, tiene premio. Las personas que revivan con nosotros el inolvidable 19 de mayo de 2000 recibirán un obsequio especial: Una suscripción gratuita de tres meses a DXT Campeón. Esta suscripción permitirá acceder a la edición en papel del periódico en formato PDF a través de su página web, disfrutando así de todo el contenido del diario como si lo tuvieran en sus manos. Además, quienes acudan al evento tendrán a disposición distintos stands con obsequios exclusivos para los asistentes. Una oportunidad única de volver a emocionarse con aquella gesta histórica y, al mismo tiempo, llevarse un recuerdo tangible de la experiencia, en una tarde cargada de fútbol, memoria y sentimiento blanquiazul.

Invitados ilustres

Sí, será una tarde cargada de memoria y sentimiento blanquiazul por el calado de los invitados especiales. Varios componentes del equipo campeón de Liga acudirán al evento. Donato, Manuel Pablo, José Ramón y Jaime estarán presentes en el Salón Arao de Palexco para recordar la histórica victoria ante el Espanyol. También lo hará el presidente deportivista en aquel momento, Augusto César Lendoiro. Así que los asistentes podrán compartir un momento inolvidable con el presidente más longevo —poco más de un cuarto de siglo— de los casi 120 años de existencia del Deportivo, con el autor del primer gol aquella histórica tarde y con el asistente en el segundo y definitivo tanto, obra de Roy Makaay.



La celebración pretende destacar, además de a los protagonistas directos, a todos los que en algún momento de sus vidas aportaron su granito de arena para conseguir que el Deportivo sea ‘uno de nueve’. Por ello, en Palexco se juntará una amplia representación de jugadores deportivistas de diferentes épocas. Desde la década de los 70 con Manolete, Alfonso Castro, Belló, Castillo, Pousada, Varela Calviño o Chicho Cobas, a los 80 con Traba, Ramón Piña, Carlos Ballesta, Carlos Brizzola, Paco Zas, Portela o Jaime Agulló, o los 90 con Antonio Doncel, Maikel o José Manuel Aira.



Los asistentes al evento tendrán la oportunidad de interactuar con los protagonistas a lo largo de la proyección y después de la misma. En definitiva, el deseo de todos los que hacemos DXT Campeón no es otro que recrear lo más fielmente posible lo que supusieron aquellos instantes para la posteridad. Partido íntegro. Protagonistas directos. Protagonistas indirectos. Aficionados. La mejor de las maneras de recuperar y transmitir el relato del día más feliz de nuestras vidas deportivistas.