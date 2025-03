¿CÓMO NOS VEN? | Toni Cruz: "La afición del Dépor ha sido parte activa en la resurrección del club"

Toni Cruz (Córdoba, 1978), jefe de deportes de la Cadena Cope en Córdoba, es una de las voces más reconocibles del equipo blanquiverde, al que ha acompañado profesionalmente en la élite, en la categoría de plata y también en la ‘C’.

Es licenciado en derecho, pero se lanzó al mundo del periodismo deportivo. ¿Por qué?

Soy Máster en periodismo también. Me lancé porque desde pequeñín sentía una pulsión tremenda por escribir y por el periodismo deportivo en concreto. Me daba por narrar mis propios partidos que jugaba de fútbol, así que digamos que lo he tenido siempre presente y cuando tuve la oportunidad, no lo dudé. Aunque he ejercido también de abogado, me veo mejor como periodista.

¿Cuál es el momento más mágico que ha narrado?

Fue en Galicia, en junio de 2012, un día en el que el Celta-Córdoba estaba claro que iba a acabar en empate, como fue ese 0-0, ya que al Celta le bastaba el punto para ascender y al Córdoba, para meterse en playoff. Fue una pantomima de partido, pero yo trabajaba para el club y fue una sensación tremenda poder contar una alegría, después de tantas miserias. No tuve la fortuna de poder narrar el ascenso a Primera, contra Las Palmas en 2014, porque me había ido del club en febrero, aunque lo viví como un aficionado más y lo gocé. Pero ese fue el momento más especial que viví en la radio, junto con el ascenso del año pasado de Primera RFEF a Segunda contra el Barça Atlètic, que sí narré ya en Cope.

¿Qué le parece la situación actual de la entidad?

Vivimos una mezcla de ilusión, esperanza y también de cierto recelo porque cuando no sabes muy bien quién te manda, siempre aparece la duda de que en cualquier momento te peguen la patada y te dejen tirado. Pero en general creo que hay ilusión porque hemos vivido épocas muy oscuras recientemente. De hecho, el Córdoba está viviendo una especie de segunda vida porque lo que sucedió de aquella venta de la unidad productiva hizo que la SAD Córdoba CF se desgajara del club, la camiseta, los jugadores e incluso también la historia, pero estamos teniendo una segunda oportunidad con los dueños, que son una mezcla de bahreiníes y británicos, el fondo de inversión Infinity.

¿Qué le viene a la mente cuando piensa en el Dépor?

Grandeza, es un grande de España. Este jueves se cumplían 23 años de esa Copa que le ganasteis al Real Madrid en el Bernabéu. Un club que ha sido capaz de hacer eso, de llegar a semifinales de Champions, de ser casi celebre por un penalti fallido, es uno de los pocos que han sido capaces de ganar la Liga... El Dépor tiene de todo.

¿Qué recuerdos guarda de los duelos entre la escuadra coruñesa y el Córdoba?

Sobre todo tengo malos recuerdos, pero me quedo con un 0-1 en el primer partido como visitante del Córdoba de la temporada 2012-13, la del ascenso a Primera. Lo conté como parte del club. Marcó un golazo López Silva y fue el episodio más bonito que he vivido en Riazor. Pero ha habido más palos, sobre todo recuerdo una mano de Jonathan Sesma, que teníamos una eliminatoria de Copa ganada en Riazor e hizo que el partido se torciera, o un partido contra el Fabril que supuso que los dos equipos se quedaran sin el ascenso a Segunda División, así que realmente Riazor ha sido un campo de recuerdos un poco malos para mí como cordobesista. Me quedo también con otro, la ovación que le dio la afición del Dépor a la expedición del Córdoba tras un partido de la Liga 2011-12. Yo estaba dentro del autobús ese día, al Córdoba lo dirigía Paco Jémez, nos ganó el Dépor, pero el equipo jugó aquella temporada tan bien al fútbol que la afición ovacionó al autobús a la salida y eso se me quedó dentro porque no es normal que una hinchada ovacione a un equipo rival y que reconozca que, a pesar de la derrota, ha hecho un buen partido.

¿Qué le parece Riazor?

Un campo de Primera, una afición que no se ha rendido, que ha sido parte activa en la resurrección del club, que lo ha pasado muy mal y que evidentemente está entre las enormes de España, no solo por su número, sino porque siempre ha sido un campo en el que se nota que existe cultura de club, presión ambiental y donde el rival lo pasa mal, que es lo que uno espera cuando visita un estadio como forastero. Aunque suene raro decirlo, lo que mola es sentirse un poco intimidado y en peligro de que el equipo rival te machaque, y siempre que he ido a Riazor, he tenido esa sensación, por eso al Córdoba le es siempre tan difícil rascar ahí porque es un estadio que está en otra latitud, lejos de Segunda División y que, por lógica, antes o después volverá a ser de Primera.

El Córdoba llega lanzado a domicilio, mientras que el Dépor no termina de arrancar en casa. ¿A quién ve favorito?

Es muy difícil porque hay un elemento que tienen los dos equipos y es que han transformado hasta naturalizar una exigencia que es la permanencia y ahora están un poco libres de carga. Tanto en A Coruña como en Córdoba no se va a renunciar, si se gana el partido, a otras cotas, sobre todo aquí, que el Córdoba tiene tres puntos más y está batiendo récords a domicilio. Pero también se sabe que puede entenderse para uno y otro equipo como una temporada de transición, después de tanto tiempo fuera del fútbol de élite. Todo lo que sea una permanencia tranquila se consideraría bueno. Creo que vamos a ver un partido hermoso, de dos equipos que no tengan complejos y jueguen por la mera esencia del juego. Es decir, buscar la victoria sin mayores pretensiones. No imagino a dos equipos que se encierren y se tengan miedo. Van a salir a buscarse porque conozco muy bien al Córdoba y a Iván Ania, que dice que odia el bloque bajo y jamás se ha encerrado en ningún estadio, y conozco un poco al Dépor, que es un equipo valiente, decidido y que tiene magníficos jugadores por banda, así que creo que va a ser un espectáculo para el espectador.

¿Qué le gusta más de la escuadra de Óscar Gilsanz?

Yeremay, Mella... Es un equipo que derrocha talento y que, además, tiene muchas formas de llegar a gol. No es que sea un equipo muy goleador, pero tiene muchas vertientes para hacer daño al rival. Sobre todo, por su juego en banda, la capacidad de desborde que tiene, esas individualidades... Es un equipo muy poderoso, al que se le puede hacer daño, pero que a poco que afine un poco su línea defensiva y controle un poco más el transcurrir del juego, no va a tener ninguna contingencia para evitar el descenso y creo que va a ser compañero del Córdoba en esa zona media de la clasificación.