Clemente Villaverde: “Necesitamos que el Depor vuelva al fútbol profesional”

Clemente Villaverde, actual presidente de la Fundación de LaLiga, atendió a este diario en una entrevista en la que analizó la importancia de LaLiga Genuine y el resto de proyectos solidarios que promueve su organismo, además de destacar el papel de A Coruña y el Deportivo, al que deseó su regreso al fútbol profesional.

¿Por qué es tan importante la existencia de LaLiga Genuine?

La Fundación de LaLiga somos la SD social de LaLiga. Cuando se presentó el proyecto hace cinco años, el presidente Javier Tebas entendió que era un proyecto que venía para quedarse. El tiempo nos está dando la razón y se está convirtiendo en uno de los proyectos inclusivos más importantes en España y es único a nivel mundial con estas características.

¿Qué tiene A Coruña y el Depor para que La Fundación de LaLiga siga mirando hacia aquí?

Se mira a A Coruña y al Depor, que es el que canaliza el hecho de que LaLiga Genuine venga por segunda vez. Estamos muy contentos porque la primera vez fue un éxito y esperamos que ésta sea igual. Hace diez días estuve en la presentación y pude contemplar de primera mano el trabajo que está haciendo el Depor con su equipo Genuine. Es un proyecto que el Depor tiene muy asumido, el Depor es muy ‘Genuine’. En el acto del otro día quedó muy claro el impacto que está teniendo. Corrobora el compromiso del Depor.

¿Qué proyectos tiene la Fundación de LaLiga en el horizonte?

Tenemos en la India un proyecto de empoderamiento de la mujer; en campos de refugiados en Jordania con más de 75.000 personas; en Camerún, ‘LaLiga Egalitè’ de chicas; en El Salvador, creación de más de 150 escuelas; en España tenemos ‘Futura Afición’... Tenemos muchísimos tanto a nivel nacional como internacional.



¿Es el trabajo más gratificante de su carrera?

He tenido la posibilidad de conocer el fútbol desde todas las facetas y ángulos. Creo que no me quea ninguno por conocer y este es el más gratificante con bastante diferencia. Tiene un sentido totalmente social y tiene un alcance muy diferente a lo puramente deportivo porque esto toca mucho lo humano. Estoy muy satisfecho en este caso con LaLiga Genuine, que es nuestro proyecto por excelencia, pero el resto de proyectos también son muy importantes. Es muy gratificante cuando vas viendo la evolución de los proyectos y que se van consolidando con el tiempo. Te llena más que cualquier otra cosa.

¿Cuál es su relación personal con A Coruña y el Deportivo?

Tengo mucha relación. Como jugador del Atlético he tenido la oportunidad de jugar muchas ediciones del ‘Teresa Herrera’. Y como consejero del Atlético he tenido mucho trato con el Depor, no solo por partidos, sino por negociaciones de jugadores que han ido y venido como Donato, Molina y muchos otros. Me he sentido siempre como en casa y me han acogido de forma fenomenal. Sólo hay que ver lo que tiene el Depor y sus infraestructuras para darse cuenta de que es un club que necesitamos que vuelva a las categorías profesionales.

¿Qué piensa de la situación del Depor en los últimos años?

Ha pasado una situación muy comprometida con la Ley Concursal pero ya ha salido. Es un club que está muy profesionalizado y que está haciendo las cosas muy bien, pero deportivamente a veces es muy difícil sacar la cabeza. Después de haber empezado mal, este año ha apostado por la gente de la casa con muy buen resultado. Ojalá podamos disfrutar pronto de que vuelva a estar entre los mejores porque creo que la ciudad de A Coruña y la afición del Depor se lo merecen. Son muchos años en la élite con muchísimos logros. Supercopas, Copas, la Liga... Eso es historia. Y además con el seguimiento que tiene el equipo.