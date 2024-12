CÓMO NOS VEN | Chema R. Bravo: "Hubo una época en la que Dépor y Zaragoza eran la oposición a Barça y Madrid"

La de mañana será su primera vez en A Coruña. Y cómo no, Chema R. Bravo (Zaragoza, 1983), estará en Riazor para presenciar el choque entre Deportivo y Zaragoza y contar a los lectores del Heraldo de Aragón la actualidad más inmediata del equipo de su ciudad.

¿Hay algo en especial que le haya llevado a estudiar Periodismo?

Como a muchos de nosotros, fue la pasión y la afición por el fútbol. En mi caso también por el Zaragoza. Yo no escribía, pero sí que recuerdo que desde crío tomaba notas de partidos. Una de las anécdotas recientes que tengo es que fui a mi casa familiar, porque yo soy de un pueblo de Teruel que se llama Andorra, y hace poco fui a hacer una mudanza y salieron los trastos viejos de cuando eres pequeño. Y me salieron muchas fichas que hacía de los partidos que veía por la tele. Lo típico, apuntaba los goles, las tarjetas… las cosas más llamativas. Casualmente salieron muchos papeles de partidos del Deportivo de entonces, de aquel Deportivo de Bebeto, de Mauro Silva… Del primer gran Deportivo que entrenaba Arsenio Iglesias. Me acuerdo que veía el partido del Canal Plus de las 19.00 de la tarde, era un poco un ritual ver ese partido y yo tomaba notas. Al final estudié periodismo porque siempre me ha gustado el fútbol, leer, y el Zaragoza. Como no iba a poder jugar en el Zaragoza, una de las formas de acercarme era estudiar periodismo. Siempre tuve claro que lo que yo quería era ser periodista, pero ser periodista del Real Zaragoza.

Lleva casi 20 años como redactor en el Heraldo de Aragón, ¿cuál es la clave para no convertir tu trabajo en una rutina aburrida después de tantos años?

Estudié en la Universidad de Navarra y cuando acabé el segundo curso, hice las prácticas en Zaragoza en un periodico especializado en el periodismo local que se llamaba Diario Equipo. Empecé a hacer cosas de fútbol, pero también del Zaragoza. Fue un verano muy especial porque el Zaragoza gana la Supercopa de España al Valencia ese año. En 2005, en el último curso, bajaba de Pamplona todos los fines de semana para reforzar la sección de deportes del Heraldo de Aragón y ya me quedé. Es difícil. La profesión ha cambiado mucho. Siempre he estado haciendo información del Zaragoza, me ha tocado hacer los peores años de la historia del Zaragoza. Es un poco, también, vivir todos los días el Zaragoza de cerca, el ambiente negativo que lo ha rodeado estos años… es un poco tóxico. Al final aguantas porque me gusta mucho mi profesión, más que mi trabajo, hay que diferenciarlo. Eso es lo que me hace resistir a esos momentos complicados, a no caer en esa rutina. Tambien digo que en Zaragoza, entre unas cosas y otras, siempre estamos entretenidos, estos años más malas que buenas (risas). Al final todo es cómo afrontas las cosas. Cuando vienen momentos complicados hay que tratar de ser optimistas, porque así se sobrelleva todo mucho mejor.



Este sábado tachará Riazor de su lista personal de estadios.

Sí, es la primera vez que voy. Yo creo que de los campos así históricos de España me falta Riazor y creo que de las ciudades importantes del fútbol y de España, me falta A Coruña. Creo que he estado en todo el resto de capitales de España menos en A Coruña. Cuando vi que el Dépor subía, ya dije "el año que viene a ver si me coincide para poder ir". Cuando vi el sorteo del calendario lo primero que miré fue cuándo el Zaragoza jugaba en Gijón, porque mi hermana vive allí. Y despúes miré A Coruña, porque era un sitio que tenía pendiente y me apetece mucho ir. Estamos en Segunda División pero cuando uno va a campos como Riazor, la verdad es que se agradece.

¿Es la mejor Segunda División de la historia?

Llevo trece años seguidos haciendo información del Zaragoza en Segunda División y creo que es la más difícil, la más dura. Por nivel de juego, ya se veía en las últimas temporadas, que estaba creciendo mucho. Eso es porque hay muy buenos entrenadores en España. La Segunda División ha sido la incubadora de muchos de los grandes entrenadores: Míchel, Luis Carrión, Diego Martínez, García Pimienta, Machín en su día… Eso ha provocado un nivel de fútbol muy alto. Luego está el nivel de los históricos, que este año es muy alto. Eso enriquece el nivel de la competición y eleva su listón. Creo que es el año más exigente, no sé si de más calidad, pero es el año más duro para ascender. Es una Segunda División histórica, en el sentido de dureza y en el sentido de la gran cantidad de equipos, con ese pedigrí y esa tradición de Primera División que se han reunido.

¿Cómo se vivió en Zaragoza la eliminación, encima, en los penaltis?

Zaragoza es un club muy copero, ha jugado once finales y tiene seis títulos, pero desde hace unos años, la Copa es un ingrediente secundario, porque ahora lo que manda es la urgencia, la prisa, la exigencia, la emergencia de ascender a Primera División. La Romareda llevaba dos años sin ver Copa de la Rey porque al Zaragoza lo había eliminado el Diocesano y el Atzeneta a las primeras de cambio. La eliminación de Copa, más que por la supervivencia en la competición, al Zaragoza le viene en mal momento por la racha liguera. Viene en una racha mala, está en su primer momento crítico del curso. En esa situación, si llega una eliminación copera no suma, la derrota hace más daño de lo bien que haría una victoria. Aquí practicamente nos hemos olvidado de la Copa, ahora hay que poner el foco en Liga.

¿Hay conformismo con quedarse en Segunda?

No, al revés. En Zaragoza nos ha costado darnos cuenta de donde estamos. Cuando descendió de Primera División, era un equipo de Primera en Segunda. Para mi modo de ver, era un enfoque equivocado, porque esa historia, esos títulos, esas temporadas en Primera, eran un lastre, porque generaba unas urgencias históricas que el equipo no alcanzaba. Ahora creo que nos hemos dado cuenta de que el Zaragoza es más un equipo de Segunda División. Se ha visto cuál es su realidad y eso ha amainado un poco la exigencia, pero sin perder de vista lo que es el Zaragoza. Aquí no se plantea nadie otro objetivo que no sea el ascenso a Primera División, ni en el club, ni en el cuerpo técnico, ni los jugadores. Creo que la principal virtud que hay que tener es la paciencia, pero eso siempre va reñido con la urgencia, es complicado encontrar ese equilibrio.



La Segunda División es una competición de fondo, ni siquiera los equipos que suben a Primera se libran de tener un mal momento.

¿Se atreve con un resultado para el sábado?

Yo tengo que hacer la crónica de este partido, y como hay que tenerlas cuanto antes para subirla a la web en esta vorágine de velocidad en la que se ha convertido el periodismo, quiero que gane el Zaragoza de forma holgada para así tenerlo todo preparado a falta de cinco minutos del final. Voy a decir un 0-3 en el minuto 70 y que se quede así (risas).

¿Hay algún jugador con el que el Deportivo deba tener especial cuidado?

Voy a decir Iván Azón. Es un delantero, un canterano, un chaval que aún tiene 21 años y ya lleva casi 100 partidos en Segunda División. Es delantero centro, muy potente, muy fuerte, muy vertical y que usa muy bien el cuerpo. Debutó con el equipo a finales de 2020 con 17 años y está haciendo la mili en el Zaragoza. Siempre ha respondido con rendimiento y con goles muy importantes. Ahora llega en un muy buen momento, lleva 6 goles y está en un estado de forma muy interesante.

¿A qué jugador del Deportivo se llevaría al Zaragoza?

No tengo ninguna duda. Me llevaría a Yeremay, seguro. Es un jugador que me encanta. Recuerdo verlo el año pasado y estaba seguro de que un perfil de jugador tan talentoso, tan creativo y con esa calidad técnica... Sabía que como pisase la Segunda División, iba a ser mejor todavía. Y está siendo así. Además lleva un año muy interesante a nivel de goles, de asistencias, de contribución al juego… Me encanta. Tiene cosas de futbolista callejero, de otra época. Ese regate, esa habilidad… es que me gusta mucho, así que me quedaría seguro con Yeremay. En esto, Zaragoza y Deportivo tienen vasos comunicantes. Han sacado canteranos en los últimos años que han solucionado muchos problemas y eso refuerza la identidad porque son gente que garantizan el compromiso, son gente de la casa que acaban tirando del carro. De canteranos además de calidad, que juegan porque son buenos futbolistas.

Mella me gusta mucho también, pero veo más especial a Yeremay. También me gusta mucho Barcia.

¿Recuerda algún partido en especial entre ambos equipos?

Recuerdo un partido del Zaragoza en Riazor de la temporada 1999-00 en el que el Dépor podía ser campeón si se daban otros resultados. El Dépor tenía que ganar al Zaragoza y que el Barça perdiese. Fue el famoso partido en el que iban 1-1 y Djalminha, estando amonestado, marcó el 2-1 y en la celebración se quitó la camiseta y lo expulsaron. En los últimos minutos empató el Zaragoza.

Ambos equipos tiene mucha historia.

Yo era aficionado del Zaragoza por una cuestión familiar, porque mi padre desde pequeño siempre me lo ha inculcado. Si no veía el Zaragoza, no cenaba (risas). Pero recuerdo que el Dépor, al igual que el Zaragoza, hubo temporadas en los que eran la oposición al duopolio de Barcelona y Madrid. De hecho, la famosa liga de Đukić que pierde el Dépor, el tercer clasificado de esa temporada fue el Zaragoza. Siempre recuerdo al Dépor como ese otro equipo que representaba la contestación a Barça y a Real Madrid. El Dépor nos ha marcado generacionalmente, hubo cinco o seis años en los que era una referencia absoluta en el fútbol español. Hubo jugadores de mucho nivel. Recuperaría a Djalminha. Del Dépor de Arsenio me quedaría con Fran y del Dépor campeón con Djalminha. Djalminha era magia, era fantasía… Era especial.