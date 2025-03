Caminos opuestos para Tosic y Genreau

El Deportivo acudía a Ferrol para un examen colectivo, pero había además varios jugadores que se sometían a un parcial individual que podía marcar el devenir de lo que resta de temporada y la participación que puedan tener en las jornadas que le quedan al equipo blanquiazul. Uno de ellos era Nemanja Tosic, el único fichaje de invierno que faltaba por ser titular y, hasta ayer, el que menos minutos registraba desde que se cerró el mercado.



Las lesiones de Obrador y Ximo ponían el foco sobre el serbio, que había sido negado ya en varias ocasiones por Óscar Gilsanz cada vez que se abría un hueco en el carril izquierdo desde su desafortunado estreno ante el Eldense. No fue el caso en A Malata, donde el técnico decidió darle la oportunidad de reivindicarse. Y Tosic recogió el guante. No fue un partido excelso el suyo, tampoco el de sus compañeros. Pero cumplió con lo que se le pedía. Complicarse lo justo con la pelota, en esta faceta no parece que vaya a ser diferencial, y dar solidez en defensa, sobre todo cuando el equipo da un paso atrás.

Oportunista

En un partido caótico con muchas imprecisiones y pérdidas de balón, también suyas, Tosic fue capaz sobre todo de aparecer en varias acciones que acabaron siendo decisivas. No ganó demasiados duelos, pero se impuso en la jugada que dio lugar al 0-1. Minutos después, llegó antes que nadie a un balón muerto en el área después de un mal despeje de Dani Barcia que amenazaba con convertirse en ocasión clara para el Racing de Ferrol. Fue uno de los nueve despejes que completó y solo fue regateado en una ocasión.

Genreau baja enteros

La del jugador llegado a última hora desde el fútbol suizo es la última aparición de uno de los integrantes de ese grupo de refuerzos que el Deportivo consiguió firmar en la ventana de invierno. Hasta el momento, la participación y el impacto de los cuatro fichajes está siendo de ida y vuelta en una dinámica en la que no se dan buenos rendimientos de varias de esas piezas al mismo tiempo. Porque si Tosic es la cara más reciente, la cruz es para Denis Genreau. Serbio y australiano se están cruzando en esa pasarela entre los minutos y la irrelevancia que en muchas ocasiones no tiene término medio.



Le está costando adaptarse al mediocentro, que únicamente ha participado en cuatro encuentros desde que se convirtió en jugador blanquiazul. Ese crescendo que parecía dirigirse a su consolidación como una opción real, ha caído de golpe precisamente desde su punto más alto: la titularidad en Castellón. No tuvo un gran estreno de inicio y desde entonces, ante Cartagena y el pasado sábado frente al Racing de Ferrol, no ha tenido minutos de nuevo. Omenuke Mfulu sigue por delante de él en la rotación, como sucedió precisamente en A Malata cuando Gilsanz quiso darle relevo a José Ángel, y Hugo Rama le ha ganado la partida definitivamente en el enganche. El de Sigüeiro es hoy la primera opción que aparece en la lista del técnico de Betanzos como reemplazo de Mario Soriano.

Eddahchouri se diluye

Los otros dos jugadores nuevos que la dirección deportiva puso a disposición de su entrenador para la segunda vuelta son Diego Gómez y Eddahchouri, que hasta el momento están teniendo un comportamiento más o menos estable en lo que a participación se refiere. El canterano ha conseguido hacerse un hueco a base de trabajo y la lesión de Gauto le ha abierto la puerta para refrescar el ataque por las bandas, llegando incluso a ser titular la pasada jornada. Por su parte, el delantero marroquí ha sido el único que ha conseguido asentarse como titular y no solo es el que más minutos suma en este grupo, sino que ya ha superado en uso ha otros jugadores que están en la plantilla desde verano como el propio Gauto, Cristian Herrera o Bouldini, uno de los jugadores que le compite el puesto.



Aunque si en participación ‘Zaka’ ha mantenido la regularidad, no se puede decir lo mismo de su rendimiento. El ariete está yendo claramente de más a menos y ante el Racing volvió a tener un mal día fallando una clara ocasión en el inicio del encuentro y ofreciendo escasas soluciones para sus compañeros cuando se veían obligados a jugar directo por la presión del conjunto ferrolano.

Petxarroman: hacia la redención con sufrimiento

Las circunstancias desafortunadas han provocado que en este tramo de temporada el foco del Deportivo esté puesto en los laterales. El de Ferrol era el primer partido en el que Óscar Gilsanz no iba a poder contar con Ximo Navarro y está por ver todavía si era el último sin Rafa Obrador. Con este escenario, Petxarroman se jugaba más que Tosic en A Malata y la realidad es que no puede decirse que saliera tan bien parado como el serbio.

Petxarroman, en el partido contra el Racing de Ferrol | FERNANDO FERNÁNDEZ



El lateral vasco afronta en este sprint final de curso la oportunidad para reivindicarse después de empezar su andadura en el Deportivo con mal pie. Desde el penalti en Huesca al grave error ante el Burgos en la primera vuelta, su primer curso en Riazor está dejando más sombras que luces. Esa sensación de fragilidad en el costado diestro no cambiará después de lo visto en el derbi ante el Racing de Ferrol, donde Petxarroman sufrió para contener a Heber en defensa y, lo que todavía lo deja más marcado, no aportó con la pelota lo que se espera de un futbolista que llegó, precisamente, para ofrecer soluciones en la circulación deportivista. Más allá de sus 20 pérdidas de balón, la última imagen del duelo del sábado, con Diego Villares sacándole las castañas del fuego sobre la línea de fondo en la enésima internada del conjunto local, es un buen resumen de lo que fue el encuentro.