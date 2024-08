Un ‘break’ en el mercado del Dépor, con 16 días en blanco

“Fernando, tú a tu ritmo”, reza el hashtag que usa el Deportivo en la red social ‘X’ con cada fichaje que confirma el club. Y sin duda, Soriano, el director deportivo blanquiazul, se está tomando su tiempo para acometer la que será la cuarta alta blanquiazul, pues hace más de dos semanas que el Dépor no anuncia incorporaciones.



La última, el pasado 18 de julio, con la llegada del lateral izquierdo Sergio Escudero, lamentablemente lesionado este sábado en el duelo de Chaves. La entidad negocia la contratación del mediocentro Omenuke Mfulu, que se desvinculó esta semana de Las Palmas. De no fichar este domingo tampoco, ya serían 17 días sin contrataciones.



El centrocampista congoleño, pero con pasaporte francés, está muy cerca de cerrar su fichaje por el Dépor, está todo apalabrado y el acuerdo sería por dos años, pudiendo sumar uno más, por variables.



“No esperaba salir así de la UD Las Palmas, prefería haberlo hecho jugando”, reconocía en declaraciones al diario La Provincia. Al ser preguntado por sus conversaciones con el Dépor, no quiso mojarse mientras no esté todo cerrado. “Hasta que nada está firmado, de esto no puedo decir nada. Estamos esperando por el club, que tiene un proyecto importante. Si me toca volver a Segunda, claro que la misión va a ser ascender. Ya lo he hecho dos veces en España con mis dos exclubes (Elche y Las Palmas). Antes de venir a España también había ascendido. Sería más un objetivo personal, me encantaría volver a ascender porque sería cumplir un sueño otra vez”, relata.



A la espera de que se oficialice su llegada, el propio Soriano admitía que la intención es fichar, además, un portero, un delantero y un extremo. Precisamente en el extremo del Dépor Luis Chacón ha puesto sus ojos la Cultural Leonesa. El conjunto de Primera RFEF quiere lograr la cesión del de Pontedeume. Con dos semanas para que empiece el curso, el club coruñés se toma un descanso antes de la recta final del mercado de fichajes.