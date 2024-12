Barbero: "Nos quedaba esa espinita en Riazor de ofrecer un buen partido a nuestra gente"

Iván Barbero fue el autor del cuarto tanto del Deportivo frente al Castellón. El delantero de Roquetas de Mar celebró que el cuadro herculino por fin brindara a su afición un gran partido en Riazor.

"Veníamos de hacer buenos partidos fuera de casa, con victorias contundentes y sí nos quedaba esa espinita en Riazor de ofrecer un buen partido a nuestra gente", subrayó en rueda de prensa.

Sobre cómo supieron leer el juego del Castellón e imponerse a los orelluts, indicó: "El año pasado, cuando jugamos la Copa de Campeones ya sabíamos el estilo que tenían, sabíamos cuáles eran sus debilidades y las hemos aprovechado muy bien".

El atacante almeriense destacó contar con "jugadores de la talla de Yeremay y Mella, que son extremadamente rápidos y marcan las diferencias".

"Ha sido un partido bastante divertido para nosotros", señaló.

Barbero no veía portería desde la jornada 13, cuando el andaluz anotó una de las cinco dianas de los deportivistas en Cartagena.

"Mucha alegría porque muchas veces, cuando el equipo empata a cero o perdemos, se mira que el delantero no ha hecho gol, pero me centro en el trabajo, en el día y a día y cuando puedo meter un gol, muy contento", confesó.

Bromeó sobre la asistencia que le dio Mella.

"Siempre le digo, te la paso y tú a mí no, de broma, en los entrenamientos, pero me ha buscado bien y he podido marcar, y él también. Muy contento", dijo.

El domingo se enfrentarán a un adversario totalmente distinto, como el Mirandés, más rocoso.

"También tenemos cualidades para afrontar ese tipo de partidos", sentenció.