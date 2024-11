Barbero: "Hemos dado una buena imagen a pesar de las bajas"

Barbero, delantero almeriense del Deportivo, considera que el equipo coruñés ofreció una "buena imagen" a pesar de la derrota en el estadio de los Juegos Mediterráneos (2-1) en un partido disputado en su tierra natal y ante uno de sus exequipos.

Partido especial: "Cada vez que vengo a casa me reciben muy bien. Es un sitio donde me he criado y le tengo mucho afecto a esta tierra y a este club. Ha sido un partido especial".

Valoración del partido: "Nosotros íbamos con la idea de conseguir los tres puntos, competir y dar una buena imagen. Creo que ha sido así, pero tener tanta ausencia y jugar con jugadores menos rodados ha hecho que en la segunda parte nos haya costado más. Además, el Almería aspira a estar arriba y a ascender directamente. Creo que hemos dado una buena imagen a pesar de las bajas".

Importancia de los futbolistas ausentes: "Tenemos recambios para intentar tener otras alternativas, pero estamos hablando de jugadores que marcan las diferencias no solo en el equipo sino en la categoría. Pero estoy contento con la imagen del equipo".

Estado de Yeremay: "Hablé antes con él y tiene una moelstias en la rodilla. Creo que ya llevaba unas semanitas así. Creo que es más por descanso y prevenir que por otra cosa. Espero que se recupere pronto".

Bajón en la segunda parte: "Nos faltaban piernas. Ellos han salido bien en la segunda parte. Robaban rápido y generaban ocasiones de forma fácil. Incluso hemos cometido errores en salida de balón que no solemos cometer. El Almería ha hecho un buen trabajo y nos ha puesto las cosas difíciles".