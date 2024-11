Barbero: "El delantero necesita las sensaciones que te da un gol"

El delantero del Deportivo Iván Barbero reconoció este viernes que el gol que marcó la pasada jornada en Cartagena ha reforzado su confianza, tras fallar varias ocasiones claras en los encuentros anteriores.

"Como delantero que cuando me toca jugar, siempre quiero hacerlo bien, pero siempre al punta se le exigen goles, sé que doy mucho trabajo para el equipo, pero las sensaciones que te da un gol, el delantero las necesita y sobre todo cuando tienes ocasiones claras, como alguna que he tenido que no he hecho gol, sí que te lamentas un poco más, pero tienes que seguir y contento por haber marcado otro gol y a ver si puedo seguir sumando", manifestó en rueda de prensa antes del entrenamiento de la escuadra coruñesa.

Semana más tranquila tras la confirmación del nuevo técnico:

"Sí, por el nuevo míster y por una victoria que llevábamos mucho tiempo sin lograr, tan contundente, que nos da mucha confianza para afrontar el siguiente partido".

La victoria en Cartagena ayuda a vivir una semana más calmada:

"Sí, porque es cierto que las últimas jornadas estábamos haciendo muy buenos partidos, pero quizás no estamos teniendo tanto acierto de cara al gol y el otro día sí se vio el potencial de equipo que tenemos. La mayoría de las ocasiones que generamos fueron gol y muy contento por el equipo".

¿Faltaba la eficacia en el área?

"Quizás, un poco más de acierto, porque eficacia sí teníamos, generábamos muchas ocasiones, pero quizá materializarlas era lo que nos estaba costando y el otro día sí que el equipo en ese aspecto dio un paso adelante y pudimos conseguir una victoria contundente".

Cambio de entrenador:

"La dinámica del grupo en sí está siendo bastante buena con el nuevo míster y estamos muy contentos con el trabajo que está haciendo y poco a poco adaptándonos a los conceptos que nos da, pero en general veo al equipo muy tranquilo y confiado en lo que nos dice".

¿En qué incide más?

"A los atacantes nos pone a hacer muchas tareas de finalización, nos ayuda bastante porque creo que es un concepto importante luego, cuando toda esa acción a la hora del partido, tenerla más practicada. Y tácticamentte creo que las posiciones nos gustan bastante, nos acoplamos bastante bien dentro del grupo y creo que son conceptos que el jugador los capta bastante rápido".

¿Qué Eibar esperas?

"Como la mayoría de los equipos, va a ser un equipo muy competitivo, muy rocoso, muy difícil, pero creo que nosotros tenemos nuestras armas para poder ganar el partido, pero sabemos que el Eibar es un equipo que tarde o temprano va a estar arriba, ya está cerca, pero que va a estar ahí y nosotros tenemos que pelear por conseguir esa victoria".

Un rival que pone muchos centros al área:

"Estamos preparados para todo, para lo que nos propongan en el campo, pero sí que sabemos que si se echan muy arriba, a la contra podremos pillarlos".

¿Cómo influye jugar en lunes?

"Es un horario bastante complicado porque es un día laboral, pero sí que animo a que los que puedan, hagan un esfuerzo, que vayan todos a Riazor, porque queremos que sea una olla a presión porque ellos son los que nos dan ese impulso que necesitamos, sobre todo en casa, y entiendo lo del horario, pero espero que haya un buen ambiente y que todos juntos consigamos la victoria".

Importancia de encadenar buenos resultados:

"Hemos ganado partidos, pero nos ha costado tener esa dinámica positiva que nos ha durado muy poco. Ahora llevamos un partido ganado y queremos seguir. Ahora tenemos rivales también de gran entidad y es un reto muy bonito para poder seguir con la dinámica".

Renovación de Mella:

"Estamos muy contentos de que siga varias temporadas con nosotros, es un chico que tiene un potencial increíble, ya lo conocéis la mayoría y ahora le tocará un pasillo bien merecido y espero que él también esté contento, que seguro que lo está y su familia, y nosotros lo apoyamos a muerte".

¿Dónde está su techo y el de Yeremay?

No sé, porque cada semana que pasa ves la progresión que va teniendo. Ya desde el año pasado, cuando llegué, se veía que tenían un gran potencial, pero les hacía falta ese proceso de madurez en el fútbol profesional, pero se han adaptado súper bien y Mella y Yeremay son de los jugadores más desequilibrantes de la categoría con la edad que tienen y no te puedo decir el techo, pero sí que tienen un futuro muy brillante y ojalá sea aquí durante mucho tiempo".

No pinta mal el futuro del Dépor con estos chavales:

"Todo lo contrario. Se están haciendo las cosas muy bien desde la directiva y espero que eso siga así y que dure mucho tiempo porque son jugadores muy diferenciales, que marcan las diferencias en cada partido".