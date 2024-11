Exteberria: "Cuando estás de 'no' pierdes de la forma más cruel"

El técnico Exteberria compareció tras la derrota ante el Dépor y lamentó el cruel desenlace.

Sensaciones: Partido cruel, sabíamos el equipo que teníamos enfrente. Quisimos incomodarles para que no no pudieran transitar y se llevó a cabo el plan que teníamos. Estamos en dinámica negativa y recibimos el descuento en el gol. Tenemos que levantarnos de esto. Ahora estamos en la de no y tenemos que cambiar la dinámica para que no sea peligroso.

Una parte para cada uno: Un tiempo para cada uno y en el segundo tiempo les hemos incomodado, pudimos atacar por fuera, centrar, tener situaciones de peligro pero cuando estás de 'no' de la forma más cruel pierdes. Necesitamos una victoria, perdemos por pequeños detalles.

Gol de Soriano: Hubo las dos cosas (dejasuste del Eibar y buen gol de Soriano). Metió un golazo pero pudimos hacer más.

Rol de Soriano: Es un centrocampista con una calidad de otra categoría y lo hemos sufrido hoy, lo disfrutamos la temporada pasada. Pierdes y el golpe es duro, pero creo que el equipo puede coger de referencia este tipo de lo que queremos ser. Cuando estás en una dinámica negativa los pequeños detalles son grandes y te hacen perder.

Riazor: Es un estadio que apatece venir, una ciudad futbolera y es de los partidos que te apetece jugar y se respira ambiente de fútbol.