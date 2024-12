Ayoze Díaz: "Yeremay va a ser lo que él quiera"

Ayoze Díaz Díaz (La Laguna, Santa Cruz de Tenerife, 1982) se formó en la cantera del CD Tenerife, club con el que debutó en el fútbol profesional y también en el que cerró su carrera como jugador. El exlateral zurdo canario vistió, además, la camiseta del Deportivo entre 2011 y 2013. El domingo será testigo directo del duelo entre sus dos exequipos en el Heliodoro Rodríguez López.

Tuvo mucho protagonismo en aquel Dépor que subió a Primera con el récord de puntos.

Seguimos ostentando ese bonito récord. Aunque allí no di mi mejor nivel, tuve la suerte de poder ascender con el Deportivo y fue una temporada magnífica del equipo.

En aquella escuadra coincidió con Aranzubia, Colotto, Andrés Guardado, Riki, Valerón... Tenían un equipazo.

El Deportivo prácticamente conservó la columna vertebral del equipo que bajó de Segunda. Había jugadores contrastadísimos, con una calidad impresionante y una carrera espectacular. Y eso favoreció que se lograra el ascenso.

En A Coruña todo fue espectacular, excepto que individualmente no me salieron las cosas como me hubiera gustado

Empezaron algo dubitativos, pero luego cogieron velocidad de crucero.

Los inicios nunca son fáciles, adaptarte a otra categoría... Pero desde que se engrasó la máquina, todo fue rodado. El equipo funcionaba súper bien, salía uno y entraba otro y no se notaba... Había una plantilla muy buena y eso hizo que disfrutáramos como lo hicimos y ascendiéramos. Le guardo un cariño espectacular al Dépor y a A Coruña. Si no fue el mejor sitio donde vivimos, fue de los mejores y disfruté del trato de la gente, de la afición, del club. Todo fue espectacular, excepto que individualmente no me salieron las cosas como me hubiera gustado.

Su segunda campaña en A Coruña fue más complicada, con el descenso de categoría y su pérdida de protagonismo en el campo.

Sí, fue un año muy complicado en líneas generales, hubo dos cambios de entrenador, no salían las cosas... Se nos complicó todo de una manera que al final pasó lo que nadie deseaba, volver a caer a la Segunda División. Fue una pena porque había un buen grupo, que estaba unido, pero se hicieron cosas que... Se trajeron muchos jugadores portugueses, que no quiero decir nada con esto, pero sí se rompió un poco la dinámica de todo el equipo del año anterior.

¿Con qué se queda de aquella experiencia en el Deportivo?

Con muchas cosas positivas. El Deportivo ha sido uno de los equipos que más me han marcado institucionalmente, por la afición que tiene, cómo vive la gente los momentos antes del partido y el postpartido, que es una pasada, lo amable que era la gente en la calle, a pesar de que las cosas no salieron bien, y eso para un deportista siempre es de reseñar. Mi experiencia en el Deportivo fue muy satisfactoria y solo me habría gustado que personalmente me hubieran salido las cosas un poco mejor para haber disfrutado aún más.

El Tenerife es un reflejo de las cosas que se hacen dentro del club. Está sufriendo mucho, se le ve con una ansiedad terrible



Con el club chicharrero debutó en Segunda División en la campaña 1999-2000 y jugó sus últimos encuentros, también con el Tenerife, en la 2013-14, en la que empataron en Riazor (1-1). Lopo marcó a los 3 minutos, Ricardo León igualó de penalti en el 65’ y usted jugó los 90 minutos.

Lo recuerdo. Cuando me he enfrentado a mis exequipos, siempre han sido partidos especiales. Fue bonito porque estaba en mi casa, en el equipo donde me crié, y por lo que representaba enfrentarme a un equipo como el Dépor en el que había estado tan bien y me habían tratado tan bien.

El cuadro insular afronta su duodécimo curso seguido en Segunda y cierra la clasificación. ¿Qué le pasa?

El equipo es un reflejo de las cosas que se hacen dentro del club y, en este caso, el club no ha fichado bien en verano, no se ha reforzado lo suficiente para afrontar una categoría tan complicada como la Segunda División. De ahí, que el equipo lo esté pasando mal. El Tenerife está sufriendo mucho, se le ve con una ansiedad terrible por verse ahí abajo, cuando no es un proyecto para pelear por la salvación, entonces no es fácil afrontar los partidos viendo que todo te sale mal. Cambiar el chip no es fácil. Queda remar y a ver si la dinámica cambia y encadenan un par de resultados y son capaces de meterse en la lucha, porque ahora mismo no están ni cerca de los puestos de permanencia. Lo primero que tienen que hacer es ganar tres partidos seguidos, pelear y ver hasta dónde pueden llegar.



Iniciaron la Liga con Óscar Cano y tras cinco partidos, tomó las riendas Pepe Mel, pero la situación ha cambiado poco.

No, de hecho la dinámica sigue siendo un poco la misma, el equipo en casa rinde un poquito mejor, pero fuera es una debacle, no es capaz de dar tres pases seguidos, de hacer ocasiones y se le ve con mucha ansiedad. El equipo está muy desesperado.

Me gusta que el Dépor tenga ese desparpajo y cualquiera de arriba te la puede liar

¿Cómo ve a la escuadra coruñesa, que también ha tenido dos entrenadores y lleva desde el principio de la temporada moviéndose cerca de la zona de descenso?

Pero la dinámica es diferente porque el Deportivo, ya he visto varios partidos, y se le ve que es un equipo que es capaz de competir, de dar la cara, de poner las cosas muy difíciles a rivales fuertes e incluso ser superior a diferentes rivales, mientras que el Tenerife no ves que sea capaz de estar por encima de un equipo ni avasallarlo. El Dépor compite bien, sabe a lo que juega e intenta ser lo que el entrenador propone. De hecho, con este entrenador yo creo que el equipo está un poco más liberado y se atreve a hacer más cosas que igual antes no hacía. Sí he visto un cambio con respecto a Idiakez.

¿Qué es lo que más le gusta de la escuadra coruñesa?

A pesar de que quieren combinar y jugar, tienen un centro del campo con muy buenos peloteros, una defensa que es dura, trabaja bien y arriba tiene jugadores muy desequilibrantes, muy verticales, que tienen uno contra uno, encaran, desbordan a los rivales y eso me gusta, que el equipo tenga ese desparpajo y cualquiera de arriba te la puede liar cuando coge el balón. Eso en un equipo es un arma muy importante.

Uno de esos jugadores que la puede liar es Yeremay, que también es canario, aunque de Las Palmas.

Sí, es un chico joven, pero con un talento espectacular. A veces parece que no está, pero cuando coge el balón ves que tiene algo especial. Es muy buen futbolista y ahora sí tiene la cabeza en su sitio y dentro del fútbol va a ser lo que él quiera ser.

El que no va a estar es Lucas, sancionado para el domingo por acumulación de tarjetas amarillas.

Que vengan los menos posibles (risas), pero cualquiera de los que vengan del Deportivo son jugadores importantes que marcan la diferencia.

¿Qué tipo de partido espera el domingo?

Creo que vamos a ver a dos equipos muy distintos, va a ser un Deportivo alegre, que va a querer jugar, combinar y llegar al área, y un Tenerife dubitativo, con pocas ideas e intentar que no le hagan gol, defender la portería, que acabe a cero y a ver si tiene alguna y la mete dentro. Eso sí, creo que va a ser un partido con pocas ocasiones de gol.

¿Estará en el Heliodoro Rodríguez López?

Sí, allí voy a estar viendo el partido porque un compañero vuestro, Javi Torres, me ha invitado a narrarlo con él para la Radio Galega, así que aunque no hablo gallego, le voy a dar el toque canario (risas).

Profesor en un colegio

Cuando colgó las botas como futbolista, el exjugador blanquiazul inició su etapa en los banquillos en el fútbol femenino, donde llegó a tener a su cargo a la coruñesa Miriam Ríos, quien fue capitana del Dépor Abanca. “Estuve varias temporadas en el Granadilla, al principio como segundo entrenador y, después, como primero. Luego cogí al Real Unión de Tenerife y estuve una temporada entera como primer entrenador”, asegura Ayoze, que disputó 27 partidos de Liga en Segunda División y otros catorce en Primera durante las dos temporadas que vistió la camiseta del Deportivo, entre 2011 y 2013.

¿Qué tal fue la experiencia como entrenador en el fútbol femenino, que está en pleno crecimiento?

Aprendí muchísimo. Ellas practican un fútbol bonito, de espectáculo, con mucho aprendizaje... Les enseñas cualquier cosa y son como esponjas. Hacen su fútbol muy bien y con eso se tienen que quedar, no con compararse con el fútbol masculino ni nada.

El Dépor Abanca ha regresado esta temporada a la Primera femenina, pero de momento no le va demasiado bien.

Sí, sigo la actualidad y he visto los resultados. De hecho, en el Real Unión tuve a Miriam, que fue capitana del Dépor varias temporadas. Ella siempre ha tenido al Deportivo muy presente y es una forofa del equipo.

Poder enseñar a los niños lo poquito que uno aprendió en su carrera deportiva siempre me ha llamado la atención

¿A qué se dedica en la actualidad?

Trabajo en un colegio, donde doy clases extraescolares de fútbol y también me hago cargo del huerto escolar. Ya llevo allí varios años trabajando. Además, tengo un negocio de hípica, de artículos de caballos, con el que ya llevo varios años.

Resulta curioso lo del huerto escolar.

Sí, desde pequeñito siempre me ha gustado el tema del huerto y plantar. En el cole me dieron la oportunidad de estar en él, con los niños, y la verdad es que lo paso muy bien, disfruto mucho y yo creo que los niños también.

¿Qué tal lleva lo de entrenar a los niños en un colegio?

Poder enseñar a los niños lo poquito que uno aprendió en su carrera deportiva es una faceta que siempre me ha llamado la atención. En el cole les enseño un poco a controlar un balón, golpear y cosas básicas porque los niños tienen que ir poco a poco cogiendo esos conceptos.