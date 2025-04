El Deportivo debe adelantar trabajo antes del mercado: 29 jugadores tienen contrato para la próxima temporada

El empate ante el Tenerife fue la última bofetada de realidad para todos aquellos que creían que el playoff todavía era posible. Los más optimistas. La buena noticia es que el pinchazo del Eldense no contribuyó tampoco a despertar preocupación, por lo que el Deportivo se quedó en tierra de nadie a falta de seis jornadas con el único objetivo por delante de terminar la temporada con las mejores sensaciones posibles.

Pero ya se sabe que en el fútbol no hay periodo de entreguerras. No los hay en la sociedad actual, en la que se pide todo para ayer, tampoco se hace en un mundo del deporte, da igual la disciplina, en el que cada vez más los proyectos potenciales despiertan más interés que lo que ocurre aquí y ahora sobre la cancha. En A Coruña se ha comenzado a hablar ya de planificación y de todo lo que tiene por delante la entidad herculina para intentar que al segundo intento de ese plan a cuatro años, el equipo consiga el ansiado regreso a Primera División.



El Deportivo está en una situación privilegiada con respecto a muchos de sus adversarios. Eso es obvio. La Hypermotion mantiene en vilo a unos por arriba y a otros por abajo hasta mediados de junio y ahí es donde los equipos que, como el blanquiazul, tienen claro su futuro, deben estar ágiles para adelantar los deberes de verano. Pero al mismo tiempo, la situación particular de la entidad herculina equilibra la balanza con respecto a sus competidores.



Primero porque Gilsanz termina contrato y de momento no está claro todavía que vaya a continuar en el banquillo. Al menos nadie lo tiene tan claro como para que se comunique públicamente. Pero además, toda esa revolución que se espera en una plantilla en la que muchos de sus integrantes no han dado el rendimiento esperado, será más compleja de lo que puede pensarse a priori debido a las cargas contraídas en las dos últimas temporadas. Hoy, cuando todavía no ha caducado el mes de abril, el Dépor tiene ya 29 jugadores con contrato para, como mínimo, la próxima temporada.



Hay mucho trabajo por delante en los despachos el club coruñés, con una tarea que, incluso por encima del acierto, exigirá paciencia. Una partida de póquer con aquellos futbolistas que no cuentan y cuya salida es necesaria para hacerse una composición del margen de maniobra para componer la plantilla de la campaña 2025-26.

Portería: multitud con base sólida

La posición de guardameta probablemente sea la zona que, salvo movimiento inesperado, menos quebraderos de cabeza le dará a la dirección deportiva en los próximos meses. Helton Leite tiene contrato hasta 2026 y además de haberse consolidado como uno de los futbolistas clave del equipo, recientemente ha comentado que es feliz en A Coruña. No parece que tenga intención de dejar Riazor en el corto plazo.



Su competencia también está atada, aunque aquí puede haber alguna duda más. El Dépor cuenta con otros tres arqueros bajo contrato. Germán Parreño, el guardameta del ascenso, ha aceptado su rol este año y está por ver si se conformaría con la misma situación el próximo curso. Por detrás están Eric Puerto, ahora mismo cedido en el Marbella y con el contrato más largo (2028), y Alberto, que en la presente campaña dio un paso atrás para competir con el Fabril en Segunda RFEF, donde busca el playoff.

Defensa: agujero en el centro de la zaga

No hay malos cimientos tampoco en la linea defensiva, donde el equipo herculino cuenta ya con seis futbolistas y tiene pendiente resolver la situación de Pablo Martínez. El francés termina contrato, pero ahora mismo está siendo titular y se acerca a la cifra de partidos mínimos para renovar de forma automática. Lo que pase con él es importante, porque es precisamente el eje de la zaga lo que arroja más problemas. Pablo Vázquez, auténtico jefe de la cobertura, es fijo. También Dani Barcia después de su prometedor estreno en el fútbol profesional, aunque siempre pendiente de hacer una buena recuperación de la segunda lesión muscular que ha sufrido en el recto femoral. El canterano, que firmó hasta 2028, es la piedra angular del futuro, pero el club tendrá que hacer un esfuerzo para traer competencia para ambos con las probables salidas de Jaime, que finaliza su vinculación en A Coruña, y salvo sorpresa la de Martínez.



En los laterales, el mejor fichaje ya lo hizo el Dépor recientemente: la renovación de Ximo Navarro. El equipo se asegura la continuidad de uno de los mejores laterales de la categoría y una pieza que ha ido ganando peso a medida que han pasado los partidos. Notable refuerzo será también Escudero después de una versión de prueba que ha dejado buenas sensaciones, pero al que las lesiones le han impedido tener continuidad. Más dudas hay con Petxarroman, con contrato hasta 2028 y lejos del nivel esperado incluso como recambio, e Iano. El guineano está aprovechando al máximo su cesión en el Arenteiro, pero no está probado todavía en Segunda.

Centro del campo: atasco en la sala de máquinas

Un paso más adelante comienzan los problemas por acumulación. Porque si algo ha evidenciado esta temporada, con la última muestra ante el Tenerife, es que la sala de máquinas necesita reformas. El problema es que de primeras se encontrará con todo ya amueblado. Entre mediocentros y jugadores que actúan en la mediapunta, el Deportivo cuenta con nueve futbolistas que ya tienen contrato. José Ángel, Villares, Mfulu, Denis Genreau componen la lista de pivotes a la que debe unirse Rubén López después de su año en el Barça B.



Para enganchar con el ataque la brújula indiscutible es Mario Soriano, atado hasta 2028. Comparten posición varios candidatos vinculados al club, pero que de momento son incógnitas. Con potencial y muchas esperanzas puestas por parte del Dépor, Patiño y Chacón firmaron acuerdos hasta 2028. Pablo Muñoz, este curso a préstamo en el Marbella.

Delantera: serio problema con el ‘9’

El overbooking es todavía más pronunciado en la zona de ataque. Especialmente en el puesto de ‘9’. La dirección deportiva blanquiazul se va a encontrar un serio problema a la hora de gestionar una posición que ha supuesto uno de los grandes problemas de la presente temporada. Obviamente, el Dépor necesita incorporar a un ariete de garantías para elevar el rendimiento que este año han dado Barbero, Bouldini y Eddahchouri. Pero estos tres protagonistas tienen todos contrato. Y en el caso de los dos últimos, hasta 2028. Otros dos puntas más volverán tras sus cesiones en las que tampoco están sobresaliendo: Alcaina y un Martín Ochoa que está teniendo una presencia testimonial en la segunda vuelta del Lugo. En este grupo hay que contar también a Davo, otro que salió a préstamo en enero.



En esta zona hay que contar también con que será necesario reforzar las bandas que actualmente son propiedad de la cantera. Ahora mismo están Diego Gómez, Mella y Yeremay, aunque el futuro del canario, pese a tener contrato hasta 2030, es una incógnita. El primer refuerzo para la parcela ofensiva, de momento pendiente de definir para qué posición, será el de Kevin, que firmó hasta 2028 y pondrá final a su etapa en el Fabril este año.