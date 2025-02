Asedio a la zaga blanquiazul

La lupa está encima de la defensa del Deportivo. Este fin de semana ante el Eldense el cuadro blanquiazul encajó más goles en un partido (dos) que en las tres jornadas anteriores, donde había sufrido solo uno y dio muestras de debilidad.



Además, el Dépor sufrió 20 disparos, mientras solo ejecutó 9. Para añadir a estos malos números, hasta 11 fueron dentro del área, por solo 4 de los herculinos. Guarismos que ponen de manifiesto el incesante asedio al que fue sometido el Deportivo en el Nuevo Pepico Amat.



Porque solo la falta de puntería y la pericia de Helton Leite, que volvió a erigirse como uno de los mejores del partido, evitaron una goleada mayor. No fue un buen día para la zaga blanquiazul. Lo pasaron mal los centrales, sobre todo Pablo Vázquez, que tuvo que lidiar con Masca. Al final cometió penalti sobre él.

Poderío de Marc Mateu



Y con cada centro lateral, córner y saque de banda, que ejecutaba con una inusual fuerza y pericia Marc Mateu, sufría la defensa para achicar balones. Problemas a la espalda y también por alto, con los ‘dos Pablos’ formando de nuevo pareja, ante la ausencia de un Dani Barcia fuera de la lista debido a un esguince de tobillo.



En una primera parte en la que ninguno de los dos laterales, tanto Ximo Navarro como Rafa Obrador, se prodigaron mucho en ataque, fue precisamente el cedido por el Castilla el que salió peor parado. Tuvo que ser atendido en el campo por los médicos del Deportivo y finalmente no pudo evitar pedir el cambio. “Rafa tuvo una indisposición, con mareos… no estaba en disposición de salir”, reconoció Gilsanz en sala de prensa.

Tosic, que firmó sus primeros minutos como blanquiazul, no gozó de su mejor estreno con la elástica deportivista. “Una vez que vas con el marcador en contra, las condiciones de Tosic son más difíciles. Tiene menos recorrido, por eso hicimos cambio de jugadores en banda (en alusión a que Mella pasó a jugar por la izquierda y Yeremay por la derecha). No vamos a hacer valoraciones en el primer partido, tuvo buena voluntad”, aclaró el técnico betanceiro.



El futbolista serbio, demasiado volcado en muchos momentos, cometió varios errores en la anticipación. Además, la jugada del segundo gol del Eldense comenzó por su banda.

El exblanquiazul Víctor García le ganó la espalda, se le fue por velocidad e hizo un cambio de orientación hacia Javi Llabrés, que batió a Helton.

Pocas alternativas



La baja de larga duración de Escudero fue la excusa para incorporar a Tosic en el mercado de invierno. Su debut ha sembrado dudas, pese a las palabras de Gilsanz. Un único recambio para un Obrador que ya tuvo problemas de aclimatación al inicio de la competición, tras una pretemporada a medio gas, en la que llegó a estar con el Real Madrid.



Mientras, en el carril derecho Ximo es ahora mismo titular indiscutible, aunque le acecha el ‘fantasma’ de la quinta amarilla, lo que supondría que tendría que cumplir ciclo. Petxarroman no termina de encontrar su hueco y en el puesto del lateral diestro ya ha ejercido, por necesidades del guion, Diego Villares.

En el centro de la zaga el único que lo ha jugado todo es Pablo Vázquez, mientras Pablo Martínez y Dani Barcia han entrado y salido del equipo. Los problemas que está mostrando la defensa pueden suponer cambios ante el Huesca.