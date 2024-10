EL ANÁLISIS DE JOSÉ LUIS LEMOS: "El Deportivo pecó de incongruente en el peor partido del año"

No entiendo nada de lo que pasó en el partido, empezando por la alineación, sólo lo puedes entender por ser la semana de tres partidos. Pero el equipo o salía a tener el balón o a presionar alto y no hizo ninguna de las dos cosas.

En la primera parte solo hubo el remate de Villares y dos paradas buenas de Helton, mientras el Levante tuvo el tiro, el palo y después los goles. No entendí el planteamiento y luego está el caso de Patiño. No juega prácticamente nada y luego te lo cargas, no sé como va a aguantar eso. Eliges ese cambio en el segundo tiempo y entra Bouldini. Me extrañó que no entrase Barbero, por lo que da al equipo.



El Deportivo se acabó por meter en el partido por una acción individual, que es un centro de Escudero y posterior remate de Barbero y que le dio un poco de vida pero me pareció que se vio un Dépor inexplicable en casi todas las decisiones.



Por los futbolistas y por el contexto. No sé si se salió a tener al balón, porque el Levante a veces prefiere robar y correr. Al final la realidad es que ellos se hicieron con el control y dominio de la pelota. Creo que fue el peor partido del año, peor incluso que ante el Córdoba.



Si con Villares, Patiño y Soriano por dentro no puedes tener la pelota tienes que ir hacia adelante. En posicional al equipo le costaba, Mella y Yeremay no aparecieron y lejos de la portería defensivamente no están tan bien.



El Levante, que quizá no contaba tanto con ella, tenía la posesión y cuando la conseguía el Dépor era capaz de correr y robar. Tuvimos problemas en defensa con Andrés García, pese al buen nivel defensivo de Obrador, y pocas ayudas de Yeremay.



Y después vimos al Dépor defendiendo muy atrás, algo que no suele hacer, pues está más cómodo defendiendo hacia adelante y con una línea adelantada, que ayuda a minimizar los esfuerzos atrás.

Si buscas tener el balón y no lo tienes debes irte lo más arriba posible ante un Levante que se mostró muy vertical y que hizo daño. Fue un Dépor incongruente.