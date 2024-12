Encuesta en Riazor: la afición del Dépor pide a gritos un delantero en el mercado de invierno

Tras la dura y contudente derrota de este domingo ante el Mirándes en Riazor (0-4), el Deportivo se marcha al parón de Navidad a tan solo tres puntos de la zona de descenso a Primera RFEF. No hubo reproches desde la grada tras pitar el final el árbitro, pero muchos deportivistas abandonaron el estadio con la mente puesta en una cosa, el mercado de fichajes de invierno. Esa tarde en Riazor DXT Campeón preguntó a varios aficionados qué posición debería reforzar el Dépor este mes de enero y la gran mayoría tuvieron clara su respuesta: un delantero centro.

Después de conseguir el ascenso a Segunda División, Fernando Soriano, director deportivo de la entidad blanquiazul, llevó a cabo un total de diez fichajes en el mercado estival (contando con la vuelta de Mario Soriano tras su cesión en Eibar). A pesar de regresar al fútbol profesional y tener por delante una temporada larga en una categoría muy exigente, decidió confiar en la mayoría de futbolistas que ya formaban parte de la plantilla y reforzar solamente las posiciones que consideraba realmente necesario. Ahora, más de veinte partidos después, la afición blanquiazul cree que hay muchos fichajes que no han dado el nivel esperado y pide a gritos un delantero que solucione la falta de acierto de los actuales arietes deportivistas.

Dos fichajes que no dieron el nivel esperado

"Un delantero centro nos hace falta con urgencia. Alguien diferencial, que marque goles, que aporte. Bouldini y Barbero aportan mucho juego aéreo, bajar balones, pero alguien que llegue y marque directamente", comenta uno de los aficionados consultados.

Y es que no se puede decir que Soriano no se centró en la zona de ataque durante el verano, ya que incorporó a Juan Guato (extremo) y a dos delanteros centro, Bouldini y Cristian Herrera, pero ninguno logró convencer a a la grada de Riazor durante la primera vuelta de liga.

"Un nueve desde luego que hace falta, se intentó con Bouldini este verano pero parece que no está funcionando, sigue Barbero. Tenemos muchos jugadores del equipo del año pasado en Primera Federación y me parece que no están dando el nivel. Yo traería un delantero asentado en la categoría, que sea capaz de meter buenas cifras de goles, y un central", explica otro deportivista entrevistado ante la grada de Riazor.

"Un delantero, que sea más de área, más de gol, porque a Bouldini se le vio muy poquito y Barbero tiene cosas, pero más de juego que de cara a gol que está un poquito mal, y Lucas no va a ser eterno", puntualiza otro con ironía.

Además, también hay quien ante esta situación echa la vista atrás y recuerda a futbolistas que considera que dejaron buen recuerdo en Riazor gracias a su rendimiento: "Lo que hace falta es algún revulsivo rápido como teníamos hace unas temporadas a Svensson, me gustaba mucho ese tío, lo sacabas diez minutos y te hacía todo. A veces no marcaba, pero bueno: te hacía todo. El once titular, me gusta".

Por otro lado, algunos creen que va a ser difícil dar salida a algunos futbolistas, por lo que consideran que habrá que tirar con la plantilla actual: "La delantera... yo dejaría más a Barbero, que es el único que rinde un poco, y después, tiraría con lo que tengo porque va a ser muy difícil sacarnos de encima lo que tenemos. Por ejemplo el delantero que fichamos, el último".

Incluso los más optimistas que consideran que la cosa no está tan mal como parece, sí concuerdan con los demás y creen que debe llegar ese nueve durante este mes de enero: "Algo hay que fichar. Algún delantero, el portero que tenemos está perfecto, y yo creo que no falla nada más, lo único un delantero".

Un central, el segundo tema a tratar

Después de que Balenziaga anunciara que colgaba las botas, Sergio Escudero y Rafa Obrador (cesión), llegaron para disputarse la banda izquierda que dejaba libre el vasco. Además, también se incorporó a Petxarroman como recambio de Ximo Navarro y Helton Leite se hizo con la titularidad en la portería imponiéndose a Germán Parreño.

De esta manera parecía que la defensa quedaba cubierta, pero la lesión de Dani Barcia a finales de noviembre hizo saltar las alarmas: "Hay que fichar un defensa. En el partido de Copa, Pablo Martínez jugó 80 minutos y luego tiene que jugar titular en la liga, Barcia lesionado y no tenemos un cuarto central de garantías".

Por pedir que no sea

Precisamente ese partido de Copa del Rey ante el Ourense en el que los de Gilsanz cayeron eliminados dejó en envidencia las carencias de las alternativas existentes en el banquillo, ya que futbolistas como Hugo Rama, Davo, Juan Gauto, Cristian Herrera, Álex Petxarroman o Charlie Patiño no ofrecieron el rendimiento que se esperaba a pesar de competir contra un rival de inferior categoría. Por esta razón, algunos aficionados piensan más allá de la delantera y consideran que hay otras zonas a las que también hay que prestar atención.

"Yo ficharía un lateral izquierdo, hay que tener un suplente de Obrador y Escudero", comenta un aficionado. "Yo el mediocampo sería lo que más cambiaría. Para mí podía haber un giro total, un seis y un ocho nuevos porque para mí Mario donde más aporta es en tres cuartos y es lo que cambiaría del equipo. El nueve bueno... es que para mí el nueve del equipo debería ser Lucas", explica otro seguidor entrevistado a las puertas del estadio.