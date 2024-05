La AFAC urge al Depor a reunirse para conocer su "nueva estrategia" con el fútbol base

La AFAC solicitará al Deportivo una reunión con carácter de urgencia, después de que el club blanquiazul decidiera romper de forma unilateral el convenio entre la entidad deportivista y la asociación que agrupa a los clubes modestos de la ciudad.



Los equipos que integran la Asociación de Fútbol Aficionado en A Coruña se reunieron este viernes por la tarde, después de que días atrás, el Deportivo les enviara un burofax informándoles de que el compromiso que habían prorrogado en 2022 dejaría de tener efecto a partir del próximo 30 de junio.



En dicho aviso, el Depor explicaba que quería desarrollar “una nueva estrategia, que desde el club se ha diseñado para la gestión del fútbol base”.



Tras la cumbre del viernes en la AFAC, que se prolongó durante algo más de una hora, los clubes modestos urgen al Deportivo a reunirse con ellos para conocer “esa estrategia que ya parecen tener diseñada”.



“Deseamos conocer de la mano de la entidad cuál va a ser la relación del Deportivo con el fútbol base de la ciudad a partir de ahora”, indicaron en la AFAC.

A continuación publicamos el texto íntegro remitido por la agrupación del fútbol modesto coruñés:

A Coruña, 31 de mayo del 2024



Celebrada asamblea de la AFAC en reunión informativa convocada de urgencia con la presencia de 23 de los 28 asociados, delegando los ausentes su voto en la Junta Directiva, tras la comunicación por parte del RC Deportivo de poner fin al convenio existente entre ambas partes y la Fundacion RC Deportivo, con efectos 30 de junio del año 2024, esta Asociación manifiesta que:



⁃ La citada decisión fue anticipada el miercoles vía telefonica por el entoces responsable de la cantera del club, Albert Gil, al que esta asociación quiere agradecerle su trabajo y colaboración a lo largo de los últimos 10 años.



⁃ En el día de ayer se materializa dicha rescisión del convenio por comunicación oficial formal del fin del convenio firmado el 3 de marzo del 2022, dentro del plazo establecido.



⁃ En fechas pasadas, y hasta en dos ocasiones, la AFAC se ha puesto en contacto a través de correo electrónico, canal de comunicación habitual hasta la fecha, con el RC Deportivo con el objeto de mantener una reunión que permitiese mejorar el convenio existente entre ambas partes.



⁃ AFAC procederá a responder a la citada comunicación recibida en el día de ayer solicitando una reunión a celebrar de forma inmediata con el o los representantes que designe el RC Deportivo para darle contenido al párrafo señalado en su comunicación sobre “la continuación de la colaboración en los asuntos que sean precisos y positivos para ambas partes, quedando abiertos a cooperar en aquellas iniciativas que contribuyan a la naturaleza del acuerdo que en próximas fechas se extinguirá, esto es, el fomento del fútbol base y la formación deportiva en valores”.



⁃ En caso de no recibir respuesta en el plazo de una semana y/o no celebrarse la reunión solicitada, AFAC continuará explorando las vías que beneficien a la totalidad de sus asociados, sin olvidar que todos y cada uno de los clubes nos sentimos parte de la estructura de cantera del Real Club Deportivo, club por el que tenemos un fuerte sentimiento y vinculación.



⁃ Dado que el fin del convenio es con fecha 30 de junio, AFAC y sus clubes continuarán colaborando HASTA ESA FECHA para el normal desarrollo de las sesiones de entrenamientos y asistencia a torneos previstos y pautados, más allá de la obligación legal, por responsabilidad y lealtad.



⁃ AFAC solicita del RC Deportivo que nos pongamos manos a la obra para llegar a un acuerdo satisfactorio para ambas partes en cuanto a una herramienta que se ha demostrado totalmente positiva y que, más allá del carácter deportivo, dispone también de un carácter social, habida cuenta de que estamos a hablar de clubs de los barrios de nuestra ciudad, clubs históricos que siempre han puesto la bandera deportivista por encima de otros intereses, siendo cientos, sino miles, los chicos y ahora también las chicas, que han militado en el futbol base y que han o están triunfando en el futbol profesional.



⁃ AFAC no desea entrar en ningún conflicto, solo desea que nuestro primer equipo nos tenga en consideración y valor, simple y llanamente eso.



Uno de los aspectos que más nos ha satisfecho de la reunión de hoy, es la unanimidad en la valoración de la situación y el afán por llegar a un acuerdo lo más rápido posible, dado que la temporada 2024/25 esta próxima y ya existe petición por parte del RC Deportivo de incorporaciones procedentes de nuestros clubs, de ahí la urgencia en la petición de reunión que se trasladará.