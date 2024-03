Adrián Ortolá: "Con la llegada de Óscar Cano, Elías y Carlos Rosende el Sabadell ha dado un giro tremendo”

Adrián Ortolá, portero del Sabadell, militó una sola temporada en el Depor (la 2018-19) y ni siquiera llegó a debutar en aquella liga, pero su paso por el club coruñés le marcó. Ahora es titular indiscutible en el equipo catalán y habla maravillas de otros tres exblanquiazules, su técnico, Óscar Cano, el segundo, Elías Martí, y el director deportivo, Carlos Rosende, artífices, para el meta, de la reacción del equipo arlequinado, que ha pasado de ser colista a estar fuera del descenso.

¿Cómo recuerdas tu etapa en el Depor, con el que sólo jugaste un partido de Copa del Rey?

Para mí fue un año complicado a nivel deportivo, pero por otro lado fue uno de los más bonitos de mi carrera, porque me sentí muy querido por la gente, muy valorado por la afición y por el club, pese a no tener los minutos que deseaba.

Eras segundo de Dani Giménez, que estaba consolidado en aquel equipo.

Dani hizo un papel muy bueno y tuve que estar a su sombra. Fue una putada que en el último partido se nos fuera todo.

Esa derrota en Mallorca en la final del playoff de ascenso a Primera fue dramática.

Fue el peor día de toda mi carrera deportiva porque si ascendíamos, yo firmaba con el Depor cuatro años y, pese a no jugar, me sentía muy valorado por la gente. Ese partido nos marcó a mí y a mi familia. Y es que, pese a no haber jugado nada, me marcó mucho A Coruña, la afición, el club y tengo un recuerdo imborrable. Es un club que no entiendo que esté en la categoría que está.

La derrota en Mallorca en la final del playoff fue el peor día de toda mi carrera porque si ascendíamos, yo firmaba con el Depor cuatro años. Ese partido nos marcó a mí y a mi familia

Visitarás Riazor por segunda vez desde tu marcha de A Coruña. La primera fue en Segunda en la campaña 2019-20, con el Tenerife. ¿Con ganas de saltar al césped?

Tengo muchas ganas. Volver a Riazor siempre es una alegría. Ese estadio y el ambiente son de Primera División. Ahí da igual que vaya bien o mal, que la afición siempre responde. El Deportivo es su gente y tiene un mérito de la hostia.

En la primera vuelta, el cuadro coruñés puso fin a una racha de seis jornadas seguidas sin ganar precisamente frente a vosotros, con ese 0-1 que marcó Martín Ochoa.

Sí. Los dos equipos estábamos bastante tocados en ese momento, pese a no tener las mismas aspiraciones. Para ellos era una final y creo que a raíz de aquel partido dieron ese empujón que les está llevando adonde están ahora mismo. Nosotros cuajamos una primera vuelta muy atípica, extraña y ahora estamos en una buena dinámica e iremos a Riazor a intentar sumar los tres puntos, sabiendo de la dificultad.

Pese a no haber jugado nada, me marcaron mucho A Coruña, la afición y el club

Los dos equipos habéis cambiado mucho desde entonces. El equipo herculino está en un momento espectacular y vosotros habéis pasado de ser colistas en la jornada 13 con solo 7 puntos a estar fuera del descenso, de la mano de Óscar Cano, con el que habéis sumado 22 puntos en 14 partidos.

Si nos dicen hace dos meses que íbamos a tener los puntos que tenemos ahora, parecía impensable, pero es cierto que con la llegada de Óscar, Elías (Martí) y Carlos (Rosende) el equipo ha dado un giro tremendo. En todos los partidos competimos y estamos cerca de conseguir los tres puntos, salvo la semana pasada, que fue un partido atípico, y hay que darle valor a eso. Ahora estamos fuera del descenso y hay que seguir apretando para salir de esa zona peligrosa, pero el equipo está en el camino y con ganas de seguir sumando. Carlos ha hecho un trabajo espectacular en el mercado de invierno.

Aquí no dejaron muy buen sabor de boca, pero veo que allí estáis muy contentos.

Es que si no hubiera sido por la llegada de ellos, ¿dónde estaríamos ahora? Fíjate que teníamos siete puntos. El trabajo que ha hecho Carlos en el mercado de invierno... ahí están los puntos, que estábamos colistas, con un equipo jodido anímicamente y entre los tres nos han dado un plus de energía, de sentimiento que es espectacular.

Habéis vuelto a creer.

Es que estábamos en una dinámica que todo era negro y al final en el mundo del fútbol el tema mental es muy importante. Óscar y Elías han sido ese soplo de aire fresco y se ha notado que el equipo va a más.

Que no se rompa el partido porque ellos tienen jugadores muy desequilibrantes y si el equipo se parte en cualquier acción, son muy peligrosos

Lo estás jugando todo, así que te sentirás contento.

Por supuesto, y también es un gran club. Estoy muy contento, la gente me valora mucho y también es un club que no es para estar en Primera RFEF. Está siendo un año complicado, con muchos cambios, que siempre cuesta, pero desde que llegué al Sabadell, se respira que es un club de otra categoría. A salvar la categoría y el año que viene será otra cosa.

El Depor es líder, el Nàstic está a un punto, la Ponferradina a dos y el Barça Atlètic a tres. ¿Quién es el favorito?

Yo lo tengo claro, pero a partir de la semana que viene (risas), porque el Depor me marcó mucho. A partir del domingo que viene, que ganen todos los partidos, pero que esta semana no ganen.

Pero Mella está tocado, ¿no? Para nosotros, si no llega al partido, mejor

Lucas Pérez, Barbero, Yeremay, David Mella... menudo ataque blanquiazul.

Andan finos, están enchufados y llevan siete victorias seguidas y ese empate en Tarragona, que te da un plus de confianza de la hostia. Son jugadores que andan en buena dinámica y que van bien al espacio, van bien al balón y eso te permite dominar muchos registros. Pero Mella está tocado, ¿no?

Tiene un esguince leve, pero parece que puede llegar al partido del sábado. ¿Preferirías que no jugara?

La verdad es que sí (risas). Para nosotros, si no llega, mejor, aunque juegue quien juegue, es una plantilla hecha para ascender.

¿Qué tipo de encuentro veremos en Riazor?

La clave va a ser que no se rompa el partido porque ellos tienen jugadores muy desequilibrantes y si el equipo se parte en cualquier acción, son muy peligrosos. Debemos tener el control para evitar sustos.