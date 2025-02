ADN del Dépor en el capitán del Real Oviedo

“Siempre he hablado a mi hijo sobre mi trayectoria en el Deportivo porque fue la etapa más importante de mi carrera como futbolista”, afirma Ramón Calvo, exfutbolista blanquiazul y padre de Dani Calvo, capitán del próximo rival del cuadro coruñés, el Oviedo.



Ramón fichó por el cuadro herculino en la temporada 1986-87, procedente del Huesca, de Tercera División, y completó tres temporadas en Segunda División con el bloque coruñés. Su posición natural era la de interior izquierdo, pero Arsenio Iglesias lo reconvirtió en carrilero, puesto en el que ofreció su mejor versión en Riazor y que le valió para fichar por el Real Valladolid, con el que debutó en Primera. Vistió la camiseta blanquiazul en 92 ocasiones —77 en Liga y quince en Copa del Rey—y marcó doce dianas, nueve de ellas, de penalti. “Se me daba muy bien lanzarlos. No fallaba ni uno, por eso siempre me pedían que los tirara yo”, dice.

Su hijo Dani, nacido en Huesca, donde se quedó a residir su progenitor tras colgar las botas, también ha conseguido ganarse la vida con el fútbol. 349 partidos como profesional luce el defensa central de 30 años, que ha desarrollado su carrera fundamentalmente en Segunda División, pero que llegó a disputar 23 encuentros en Primera con el Elche.

Ramón Calvo, durante su etapa como jugador del Deportivo | AEC



En verano de 2021 fichó por el Oviedo, donde se ha erigido en un jugador clave desde el principio. Se ha enfundado la elástica carbayona en 152 ocasiones y es titular indiscutible. De hecho, es el único jugador de campo del equipo asturiano que ha completado todos los minutos en las 27 jornadas disputadas durante el curso 2024-25, aunque es duda de cara a la visita del Dépor, debido a unas pequeñas molestias. Se ejercitó al margen del grupo el martes y el miércoles y ayer solo trabajó con sus compañeros durante la primera parte del entrenamiento.



“Hasta ahora, tiene la cualidad de ser muy regular, se pierde muy pocos partidos a lo largo de la temporada. Es vital en ese aspecto”, presume su padre, quien destaca de su hijo, sobre todo, “la concentración que tiene, que es fundamental en su puesto”.



“Manda mucho, ordena y eso es importantísimo en un equipo. Aparte de sus cualidades futbolísticas también, que es un defensa fuerte, rocoso y que va extraordinariamente de cabeza”, añade.



Precisamente, el zaguero certificó la remontada del Oviedo en Burgos (1-2) la pasada semana con un testarazo tras un saque de esquina.

Tres veces ha pisado Riazor como jugador. La primera, con el Elche en un triunfo ilicitano (1-3) en noviembre de 2019. La segunda, en la semifinal de la pasada edición del Teresa Herrera, en la que el Leganés se impuso al Oviedo (2-1). La última, en la primera jornada de la presente campaña (0-1), con una excelsa actuación suya.



Sin embargo, Dani ya estuvo en el estadio coruñés de niño. “El 3 de septiembre de 2006, el Dépor nos invitó a los exjugadores para celebrar el Centenario y acudí a Riazor con él, que tenía 12 años”, sentencia orgulloso su padre.