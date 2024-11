Abegondo acude otra vez al auxilio del Dépor

El Deportivo tiene que tirar del Fabril de cara al encuentro ante el Almería y no es la primera vez que le sucede en su historia. Además de ir en la lista, muchos de estos jugadores del filial fueron protagonistas, titulares y algunos hicieron luego carrera con el primer equipo.

En la temporada 1997-98 en Primera División el técnico José Manuel Corral tuvo que llevarse hasta a ocho fabrilistas de cara a su compromiso ante el Valladolid, al tener 11 bajas en el primer equipo.

Los elegidos fueron: Aira, Pinillos y David (estos tres ya habían jugado con el Deportivo) Maikel, Deus, Diego, Toni y Padín. Este último debutó ese día, jugó 9 minutos en otro encuentro y ya no volvió a tener oportunidades con el primer equipo.

Hasta cuatro fabrilistas alineó entonces Corral en el once que presentó contra el Valladolid: Aira, Pinillos, David y Padín. Corría la jornada 25 del campeonato liguero y los coruñeses rendían visita a la escuadra pucelana. El Deportivo había pedido el aplazamiento de ese partido argumentando la falta de efectivos, pero su petición no prosperó y tuvo que jugar ese partido.

Las ausencias eran notorias y afectaban a todas las posiciones del campo: Mauro Silva y Flavio Conceiçao estaban con Brasil, Naybet, Songo’o y Bassir se encontraban disputando la Copa África, Paco Jémez estaba sancionado y cerraban las bajas los lesionados Helder, Bonnissel, Abreu y Djalminha. Un crisol de bajas que hacían que el Dépor mirase hacia su filial, en busca de soluciones para afrontar el choque con las mayores garantías posibles.

En ese partido, debido a las carencias en varias posiciones, se estrenaba como pivote Lionel Scaloni.

Un choque en el que salió cruz. Los blanquiazules perdieron por la mínima, debido a un tanto en el minuto 52 de Peternac.

En Segunda División también tuvo que echar mano del filial el Deportivo. Una ocasión fue en la campaña 87-88. Del Fabril al primer equipo Rodríguez Vaz debutó el 25 de octubre de 1987, en la jornada ocho y se llevó a Granada a cuatro fabrilistas: José Ramón (el hermano del mítico Fran), Busto, Gonzalo Mella (el padre del extremo blanquiazul) y Castreje.

Los cuatro fueron titulares y disputaron el partido íntegro. Un choque en el que los herculinos cayeron goleados por 5-0, con dianas de Delgado, Choya, un doblete de Escudero y Lalo Maradona.

Con cinco fabrilistas ahora en su lista para el Almería, el Dépor tiene en este momento la oportunidad de testear a sus promesas del filial, como ya hizo en el pasado, en ocasiones por necesidad.

La llegada de Óscar Gilsanz al primer equipo, pasando de interino a actualmente técnico a todos los efectos y hasta final de campaña, abre ahora la puerta a más jugadores jóvenes, a tenor del conocimiento que tiene sobre la base.