El 1x1 del rival del Dépor | Un Almería marcado por la juventud

‘Juventud, divino tesoro’. Esta conocida frase de Rubén Darío se aplica a la perfección en el Almería de Rubi. La mayoría de los jugadores tiene menos de treinta años y eso puede ser una ventaja a la hora de competir, pero también una desventaja por la falta de experiencia de la plantilla.



Quizá este último factor sea la principal razón por la que el conjunto andaluz no esté en los puestos altos de la clasificación a pesar de ser uno de los favoritos al ascenso.



1. Luís Maximiano. 25 años. El meta luso parte con la vitola de titular, pero los 20 goles que encajó en los diez partidos que disputó es una losa muy grande. Gracias a sus 190 centímetros domina todas las acciones aéreas.



13. Fernando Martínez. 34 años. El veterano guardameta apenas disputó tres partidos, pero los hizo a gran nivel ya que ayudó a su equipo a sumar los tres puntos. La única nota negativa para su equipo es que encajó en todos los duelos.



17. Alejandro Pozo. 25 años. Canterano del Sevilla, este joven lateral derecho es uno de los jugadores más utilizados por Rubi. Su vocación ofensiva es un arma que aprovecha mucho el Almería para crear superioridades.



20. Alejandro Centelles. 25 años. El dueño del carril izquierdo. Al igual que Pozo, es una auténtica amenaza en las acciones ofensivas de su equipo. Sube mucho y con mucho criterio hasta el punto de que ya lleva dos goles.



21. Chumi. 25 años. El jugador de Laracha, criado en La Masía, es uno de los líderes de la defensa almeriense. Es el segundo jugador de la plantilla más utilizado ya que solo se ha perdido un encuentro. Es un futbolista que hace muy bien las coberturas y que domina el juego aéreo.



3. Edgar González. 27 años. Es un jugador bastante lento que sufre con los balones a la espalda. Sin embargo, suele contrarrestarlo con una muy buena colocación. Además, es un autentico peligro en los balones aéreos gracias a sus 193 centímetros.



10. Nico Melamed. 23 años. Formado en la cantera del Espanyol, este centrocampista es el motor del Almería. Por el pasan todos los balones ya que gracias a su toque y su visión de juego es capaz de encontrar los espacios para que sus compañeros creen peligro. Además, tiene mucha llegada como así demuestran los tres goles que lleva.



8. Gonzalo Melero. 30 años. Uno de los jugadores con más calidad del Almería. Sin embargo, esta temporada está siendo azotado por numerosos problemas físicos que ya le hicieron perderse varios encuentros. Contra el Dépor, será duda hasta última hora.



9. Luis Suárez. 27 años. El hombre gol de Segunda División. Acumula nueve tantos en los 13 partidos que ha disputado. Es el único jugador del Almería que ha sido titular en todos los partidos de la temporada. El colombiano se caracteriza por su gran capacidad de desmarque y por un potente y certero disparo.



11. Sergio Arribas. 23 años. Otro canterano del Real Madrid. En su segunda campaña con el conjunto andaluz, este futbolista ganó en prestaciones ya que en apenas doce partidos ya lleva 3 tantos. La única pega es que a veces va pasado de revoluciones y eso le hace cometer faltas a destiempo. Este año ha visto la primera roja de su carrera.



12. Leo Baptistao. 32 años. Este delantero histórico de Primera División afronta su tercera campaña en el Almería con la esperanza de regresar a la máxima categoría. Sin embargo, este año no está teniendo demasiado protagonismo. Aun así, no falta a su cita con el gol. Ya lleva dos.



2. Arnau Puigmal. 23 años. Es la alternativa a Pozo. Regresó a la disciplina andaluza tras un año en el Elche donde no gozó de muchas oportunidades. Esta campaña cobró algo de importancia ya que disputó once partidos, cuatro de ellos como titular.



4. Kaiky Fernandes. 20 años. Este joven central brasileño siempre rinde cada vez que está sobre el verde. Es muy rápido al corte y tiene una buena salida de balón. Con todo, a veces arriesga de más y regala ocasiones muy claras a sus rivales.



15. Iddrisu Baba. 28 años. Este centrocampista ghanés es el pulmón del equipo. No se cansa de robar balones y tapar huecos dónde los haya. No obstante, no goza de la confianza plena de Rubi ya que solo lo utilizó en siete encuentros para acumular un total de 387 minutos.



16. Aleksandar Radovanovic. 31 años. Es el cuarto central de la plantilla. A pesar de tener experiencia en ligas extranjeras, el serbio no está demostrando todo su potencial en el conjunto almeriense. Se muestra muy errático con y sin balón y eso derivó en su poco protagonismo. Además, para colmo, en los ratitos que jugó vio una roja.



28. Rachad Fettal. 19 años. Una de las perlas de la cantera. Se trata de un delantero con mucha calidad y desborde. Este talento ya estrenó su cuenta goleadora en Segunda. Sin embargo, a toda esa magia le suma un carácter muy fuerte que ya le costó una roja.