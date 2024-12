El 1x1 del Zaragoza, rival del Dépor | Talento, buen pie e irregularidad

Llega el Zaragoza con Víctor Fernández a los mandos, una garantía de futbolistas de buen pie. Solo Almería y Granada marcan más goles en la categoría, pero el reto para el veterano técnico es blindarse. Y anda haciendo pruebas: contra el Granada en Copa se armó con tres centrales y no le desagradó esa opción. El uno por uno del plantel muestra interesantes características:



13. Gaëtan Poussin. 25 años. Meta asentado en la titularidad tras cometer groseros errores. Ha logrado pasar de defenestrado a adorado y esta temporada empezó a un altísimo nivel. Excelentes reflejos, de los que saca partido en las acciones bajo palos. Puede explotarse su punto flaco en el juego aéreo, en especial para defender los centros.



2. Marcos Luna. 21 años. Canterano que iba a salir del equipo en pretemporada y que ahora es uno de los futbolistas más destacados del equipo. Rápido, potente, vertical, puede jugar de extremo. Cedido en la segunda vuelta de la campaña pasada al Real Unión en Primera RFEF va camino de consolidarse como una pieza fija en el equipo.



19. Iván Calero. 29 años. Experto lateral diestro que llegó en verano del Cartagena, pero que ha perdido pie ante la irrupción de Luna. También se adapta al flanco izquierdo porque tiene tablas y es cumplidor. Es uno de los favoritos de Víctor Fernández, que siempre trata de buscarle hueco en el once. El club pagó 300.000 euros por su ficha el pasado verano.



24. Lluis López. 27 años. Central de jerarquía, líder y capitán del equipo e indiscutible tras una temporada pasada en la que apenas contó. Diestro, contundente.



15. Bernardo Vital. 24 años. Llegó este verano del Estoril, donde era titular en la primera división lusa tras formarse en el vivero del Benfica. Allí era el capitán, así que su perfil es muy similar al de López, con el que se ha complementado a la perfección. Enérgico, juega en el perfil izquierdo, pero es diestro. Buena salida de balón y capacidad para jugar también de mediocentro.



3. Jair Amador. 35 años. Titular en las cuatro últimas temporadas y casi inédito en la actual. Central con experiencia y ganador de duelos. Opciones de participar en Riazor si Víctor decide en algún instante recurrir a los tres centrales.



5. Enrique Clemente. 25 años. Un especialista defensivo para el lateral izquierdo. También puede ser central. La temporada pasada estuvo en Ferrol, donde no brilló. Cumplidor.



4. Dani Tasende. 24 años. Hermano de Angeliño, pero nunca ha explicitado su deseo de jugar en el Deportivo. Zurdo, ofensivo, llega bien a línea de fondo. Problemas a la espalda.



21. Toni Moya. 26 años. Experiencia en Primera con el Alavés. Buen lanzador de faltas, se trata de un box to box con buen desplazamiento de balón. No es indiscutible, pero siempre acaba teniendo minutos.



6. Keidi Bare. 27 años. Centrocampista albanés extremadamente enérgico y competitivo y con más capacidad técnica de la que parece porque a primera vista parece un trotón que cubre campo y ejerce de perro de presa. Jugó el playoff de ascenso a Primera con el Málaga contra el Deportivo en 2019, se estabilizó en el Espanyol, pero aceptó la oferta del Zaragoza el pasado verano para liderar al equipo en el eje.



8. Marc Aguado. 24 años. Hijo de Xavi, leyenda del club. Se ganó un sitio en el primer equipo tras una fructífera cesión al Andorra, con el que ascendió a Segunda y luego lució en la categoría de plata. Metrónomo con criterio y clase, pero sin llegada. Eder Sarabia trató de llevárselo este verano al Elche visto que en su día dijo que le veía como “un pivote para la selección española”.



33. Adrián Liso. 19 años. Perla de la cantera, indiscutible en el inicio de temporada no pasa ahora por su mejor momento y en Riazor empezará en el banquillo. En el final de la temporada pasada su irrupción fue clave para que el equipo emergiese y se ganó un contrato hasta 2029. “Debemos dejarle tranquilo y se irá recuperando. Hay que sacarlo del foco”, pidió Víctor antes de partir hacia A Coruña. Extremo izquierdo, hábil, rápido, encarador. “¿Pero quién es ese tío?”, preguntó el entrenador cuando le llevaron a entrenar por primera vez con el equipo senior. Apenas era un juvenil y lo puso a jugar.



23. Ager Aketxe. 31 años. En Zaragoza, como en su día en A Coruña, se le esperaba como un futbolista diferencial y por el momento no lo está siendo. Ha tenido problemas físicos y le penaliza el juego en transiciones porque sigue queriendo el balón al pie. Obviamente, eso no ha cambiado, dispone todavía de un cañón en las acciones a balón parado, pero apenas ha logrado un gol (y no fue marca la casa) ante el Cádiz y allá por la primera jornada. “No podemos dudar de él”, avisa el técnico Víctor Fernández, que le tiene mucha fe .



10. Sergio Bermejo. 27 años. Madrileño que pasó por el Celta B y al que Rubén Albés quiso llevar este verano al Sporting. Al final no salió porque el club asturiano tuvo dudas tras el reconocimiento médico. Extremo con propensión al barroquismo y las conducciones. No termina de encontrar una línea de regularidad en su rendimiento, pero Víctor lo suele emplear si necesita cambiar los partidos.



14. Francho Serrano. 22 años. Centrocampista canterano muy del gusto de la afición por su intensidad no exenta de clase. Gran despliegue y dinamismo para hacer largos recorridos. Ha evolucionado hacia un fútbol a campo abierto desde una etapa formativa en la que se enfocaba hacia un registro más a guardar la posición y mover la pelota.



20. Adu Ares. 23 años. Cedido por el Athletic, su llegada disparó las expectativas, pero la exigente grada de La Romareda ya le tiene entre los señalados. Ha ido perdiendo presencia en el equipo, pero esta semana anotó dos goles en Copa contra el Granada. “Él y Bazdar son nuestros jugadores que hacen el control orientado y tienen un arranque de Primera División”, valora Víctor Fernández.



11. Samed Bazdar. 20 años. Importante baja para este partido. Bosnio de la cantera del Partizán de Belgrado por el que se pagó algo más de un millón de euros por el 50% de sus derechos y se le firmó un contrato de cinco años. Víctor le alinea por detrás del delantero, pero puede jugar en punta. Movilidad, combinativo, un talento por pulir con un perfil muy del gusto de su entrenador.



9 Iván Azón. 22 años. Se habla sobre su salida en enero a un equipo de Primera que pueda beneficiarse. Buen remate de cabeza, se trata de una amenaza en las acciones a balón parado para un Deportivo que flaquea en esa suerte. Cuatro de los seis goles que ha formado esta temporada llegaron así.



7. Mario Soberón. 27 años. Lesionado hace casi dos meses, al final no entró en la convocatoria para Riazor. Será el noveno partido de Liga en el que le deje fuera una incómoda dolencia muscular.



22. Alberto Marí. 23 años. La Romareda le pitó en el partido de Copa y Víctor le defiende. “No estamos para descartar jugadores”. Cedido por el Valencia puede ser delantero de referencia o segunda punta por su movilidad y sacrificio.