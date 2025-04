Manuel Pablo: "Pueden pasar muchas cosas en un campo tan estrecho"

El Fabril se mide mañana al Llanera en un escenario de lo más particular. Manuel Pablo aseguró en la rueda de prensa previa que, para poder estar en el playoff, el equipo tiene que adaptarse a todas las situaciones que se vaya encontrando.

Pepe Quimarán, escenario particular: "Tenemos que adaptarnos a lo que vamos a encontrarnos. Es un campo muy pequeño, muy estrecho, muy corto y encima el césped es artificial, y no de las mejores condiciones. Pero es lo que hay, es lo que nos toca. Estamos intentando adaptarnos y trabajar en esas situaciones".

Final de liga ilusionante: "Sí. La victoria del otro día sabíamos que era importante y nos deja con la ilusión de poder meternos en playoff. No va a ser fácil. Tenemos que seguir trabajando igual contra equipos, como es el de este fin de semana, que se está jugando el descenso. Tenemos que salir con la misma necesidad que tienen ellos si queremos competir allí. El día del Coruxo aprendimos. Si quieres competir de igual a igual hay que jugar con ese límite también".

Sistema de juego en un campo tan pequeño: "Hay que adaptarse. Va a haber muchas situaciones de duelo y tendremos que estar muy preparados para esas disputas. Intentaremos que no sea el mismo escenario para los dos equipos. Habrá situaciones en las que intentaremos jugar, para que no todo sean disputas. Intentaremos aprovechar las situaciones para poder circular la pelota, tener esa tranquilidad y esa personalidad. Al final vamos a tener que jugar muy rápido. Pero pueden pasar muchas cosas con un campo tan estrecho".

Samu y Mardones, primer equipo: "Tanto nosotros como el juvenil estamos un poco limitados. A Samu creo que nos lo van a liberar. Para este fin de semana también perdemos a Kevin y a Damián por acumulación de tarjetas. Alfaro tiene un problema físico y también lo perdemos. Vamos a tener que tirar mucho del juvenil, intentando perjudicar lo menos posible".

El primer equipo tira del Fabril, el Fabril del Juvenil: "Pasó también hace un par de meses. A veces es simplemente que se juntan todas las situaciones en los equipos. El juvenil tiene lesiones, nosotros lesiones y sanciones, el primer equipo lesiones también... Para eso están los filiales también, para poder tirar de los chavales. Lo malo es que se ha juntado con un calendario en el que todos nos jugamos muchos. Queremos conseguir cosas bonitas, pero lo importante es el proceso de los propios chavales".

Calendario favorable: "Se puede pensar que es más favorable. Pero el Laredo, que está ya descendido, ha sacado en estos últimos partidos más puntos que en toda la temporada. No nos van a regalar nada, las cosas las tenemos que conseguir nosotros. No tenemos que cometer errores y no pensar en que son equipos descendidos. Tenemos que ir con la necesidad, intensidad y ganas de querer ganar".

Estado anímico del equipo: "Los veo bien. Pero también los vi bien el día antes del Coruxo y al final no. Fue un partido en el que ellos salieron a competir muy fuerte y nosotros no entendimos el partido. Los veo bien, pero lo que digo, tenemos que entender que si queremos estar ahí, tenemos un partido que no le gusta a ninguno porque no es lo más cómodo el no poder jugar como quieren, pero si queremos estar ahí hay que adaptarse a estas situaciones".

Un partido que vale doble a nivel formativo: "A un nivel como este, el fútbol, pocas veces nos pondrá. Siempre digo que la formación está en mejorar el jugador, la calidad, aprender... Pero también está la competición y, al final, esto es competir de diferente manera, pero es competir".

El partido de Coruxo sirvió para aprender: "Sí, yo creo que la reflexión después del partido de todos fue muy clara. Si no te pones al mismo nivel que cualquier equipo, pues hoy en día en el fútbol hay mucha igualdad y sabes que cualquiera te puede ganar. En teoría hemos aprendido, venimos a una situación un poco diferente por el campo, pero , sabemos lo que nos vamos a encontrar, sabemos cómo tenemos que competir ahora y lo que les sigo es que si quieren estar ahí y si quieren seguir manteniendo la ilusión, tienen que aprender de estas situaciones".