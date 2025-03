Manuel Pablo: "El playoff de ascenso lo planteo como un reto bonito"

Sin casi tiempo a celebrar la goleada cosechada ante el Compostela, el Fabril encara este domingo una nueva jornada. Será el próximo domingo, ante el Real Avilés (12.00 horas en Abegondo), situado un punto por encima del filial deportivista. Manuel Pablo valoró esta mañana en la sala de prensa de Abegondo la situación del equipo y espera volver a los resultados positivos en su feudo.

Semana atípica: “Es la semana que le gusta más a los jugadores, porque hay partidos seguidos. Y si se tiene la fortuna de ganar, pues van mucho más contentos. Tenemos ganas de seguir con esa racha”.

Subidón tras la victoria ante el Compostela: “Estamos compitiendo bien. En casa se nos están escapando los resultados. Tenemos un duelo complicado contra un rival que lleva muchas jornadas sin perder, pero tenemos que seguir en la línea de lo que estamos haciendo e intentar conseguir una victoria ya en Abegondo”.

Ausencias: “Recuperamos a Marotías, que tenía 2 partidos de sanción. Seguimos sin Noé y Pablo, que ya casi son descartados para lo que queda de temporada. También tenemos la baja de Pereira, que tiene un problema. Vamos a depender del primer equipo, que tiene muchas bajas, así que hasta mañana no sabremos”.



Opciones del primer equipo: “Sabemos que puede ir algún jugador en convocatoria. Sobre todo en zona defensiva, que ellos tienen bastantes bajas. Hay que ver la evolución de algún tocado que tienen. Hasta que mañana acabe el primer equipo, no sabremos exactamente con quién podremos contar”.



Real Avilés: “Creo que llevan 9 o 10 jornadas sin perder. Es un equipo con buenos jugadores, fiable. Eso es lo que tenemos que ser nosotros en casa. Creo que estamos compitiendo bien, pero en momentos de dificultad, tenemos que seguir siendo fiables y ordenados. En esta categoría los partidos están muy igualados y se pueden rescatar puntos incluso cuando lo ves todo perdido”.



Playoff de ascenso: “Lo planteo como un reto bonito. Siempre lo he dicho, quiero mirar hacia delante. El objetivo es siempre mejorar y estamos en esa línea. Nos falta sacar los partidos en Abegondo. Pero en esas situaciones de tanta igualdad, se depende mucho del acierto o no acierto que tú tengas. Dentro de que se pueda conseguir el playoff o no, está el reto de ver un equipo reconocible y poco a poco estamos en esa dinámica. Nos faltan los resultados en casa”.



Rendimiento del equipo: “Hemos conseguido una regularidad en cuanto a juego y en cuanto a las ideas. Lo estamos intentando plasmar en todos los partidos. Algunos nos pueden costar más. Aquí en casa, en los últimos partidos nos han esperado atrás, pero creo que aún así tuvimos la oportunidad de abrir el marcador y ponernos en ventaja. Pero si al final no tienes el acierto… Tenemos que seguir siendo fiables, pensar que en la dinámica en la que estamos, el competir los 90 minutos, no cometer errores y no rendirse, nos puede dar cosas mejores.



Mane tras el episodio ante el Rayo Cantabria: “Lo veo muy bien. Nos está aportando mucho en los partidos. Él ya hizo lo que tenía que hacer, eso quedó en manos del club y de la Federación. Él a nivel de ánimos y de juego está bien, nos está aportando mucho. El otro día hubo muchas situaciones de juego por su banda. Es un chico que de aquí a final de temporada nos tiene que ayudar".



Equipo reconocible: “Se trata de fijarse en los errores que hayamos podido cometer y lograr ser fiables, ser regulares. A pesar de que en casa los resultados no nos han acompañado, hemos hecho partidos para intentar ganarlos. Somos reconocibles y eso para mi es lo más importante en un equipo. Después también entran un juego los rivales, que buscan las maneras de contrarrestar el juego. Así es que muchos equipos vienen aquí y nos esperan atrás, intentando que pase el tiempo. Estos dos últimos partidos nos han servido para ser regulares y aprender que no nos afecten las situaciones negativas”.



Liga muy igualada: “Lógicamente tenemos en cuenta todo. Miramos la clasificación tanto para arriba como para abajo. Vemos que nos alejamos un poco de la zona de abajo. Vemos las rachas de los equipos que han conseguido varias victorias seguidas. Todos son resultados muy cortos, victorias por la mínima, mucho empate… También nos fijamos en que es una semana de tres partidos, que podemos ganar 9 puntos… Todos son alicientes para intentar seguir en esa línea”.