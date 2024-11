Manuel Pablo: "Estamos buscando soluciones a las bajas"

Una de cal y otra de arena desde la llegada de Manuel Pablo al Deportivo Fabril. Arrancó con victoria a domicilio al ganar 0-2 al Avilés, pero cayó por la mínima en Abegondo ante el Coruxo en un partido marcado por las ausencias. No está teniendo un arranque sencillo el técnico canario, obligado a realizar malabares para confeccionar sus esquemas, dadas las bajas a las que se enfrenta el equipo.



Visita este domingo (17.00 horas) al Begantiños, que se encuentra tres puntos por debajo de los deportivistas en la clasificación. Sobre él, Manuel Pablo objetó que “es un rival que juega muy bien asociativamente, que en casa es fuerte y que nos va a exigir estar lo mejor posible”.



Viaja el equipo coruñés, una vez más, con ausencias importantes. A las lesiones de larga duración de Pereira y Mardones, con las que ya se contaba, se suma la de Kevin Sánchez. El delantero, que debutó el pasado fin de semana en el fútbol profesional ante el Almería, sufre una lesión muscular que le tendrá apartado del césped “una o dos semanas”, según Manuel Pablo. El entrenador asume así “una baja más”, aunque espera “recuperar también a algunos jugadores que fueron con el primer equipo”. No podrá contar tampoco con Luisao por la sanción.



En la comparecencia también tuvo tiempo para analizar la derrota de la jornada pasada. Sobre el duelo ante el Coruxo reconoció que el equipo estuvo “muy desordenado y precipitado”, a la par que “incómodo” por la “presión alta” que ejerció el rival. Además, explicó que es algo que están trabajando, “intentando llevar la presión un poco más arriba”, lo que no quiere decir “jugar rápido con balón”. Se deshizo en elogios hacia sus jugadores, de los que declaró que “tienen mucha calidad para tener el balón y no precipitarse”, tal y como ocurrió.

Sobre su adaptación personal al equipo, manifestó que está yendo "bien". Va "conociendo" cada vez más a los jugadores porque, "aunque los haya visto jugar", es importante "verlos entrenar". Se mostró muy contento por el recibimiento que está teniendo, "por cómo están entrenando y por cómo se están adaptando" a lo que el cuerpo técnico pide.

La plaga de bajas no hace que sea la situación más cómoda para tomar las riendas de un equipo, pero Manuel Pablo aseguró que están “buscando soluciones, como es lógico”. Reveló que, contra el Coruxo, intentaron “mantener el posicionamiento con jugadores distintos” sin el resultado esperado.



Hasta ahora no quiso echar mano del juvenil, pero ahora, entre lesiones y convocatorias con el primer equipo, han “perdido a muchos jugadores de dentro”. Es por ello que tiene que “buscar el perfil de jugadores que no hay ahora mismo en plantilla”, y no descarta hacerlo en el juvenil.



Sobre las lesiones musculares, aclaró que no es un tema que preocupe al club porque ha sido mera "coincidencia".