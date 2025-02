Manuel Pablo: "Nunca se está satisfecho cuando se es irregular"

Se enfrenta el Fabril a un oportunidad de oro para aferrarse a los puestos de playoff. Para hacerlo, tendrá que vencer en un campo con unas características diferentes ante un rival que se aprovecha de ellas: el Escobedo. Manuel Pablo tiene claro que adaptarse a ese tipo de situaciones es parte del juego.

Bajas: "Aarón, Luisao, Noé, que es para toda la temporada, y Pablo que sufrió un esguince en el último partido y no podrá estar. Recuperamos a Kike que ya entró el otro día y a Pereira".



Buena noticia recuperar a jugadores: "Sí, sobre todo en la zona de centrales, que estábamos siempre con algún juvenil. Con la entrada de Pereira podemos tener un recambio específico en esa zona".

Muchas ausencias en la posición de central: "Los dos que teníamos sanos no han tenido problemas físicos y los hemos podido ir regulando. Estas últimas semanas, en esa posición metíamos a algún juvenil que incluso no era específico en esa posición. Lo hemos ido compensando con el juvenil".

Planificar tareas con las bajas: "Entre semana podemos contar con los juveniles. Los vamos rotando porque tampoco queremos que pierdan clase, pero sí que disponemos de número para completar algunas tareas".

Preparar los entrenamientos con poca gente: "Eso ya lo sufríamos en el juvenil. Estos años hemos tenido situaciones de entrenar incluso con 12 por situaciones de lesiones en los otros equipos. Estamos aprendidos de esa lección, nos adaptamos rápido. El día antes conocemos con quién contamos y con quién no. No siempre se necesitan 22 jugadores todos los días. Hay días específicos en los que sí que se necesitan para preparar situaciones específicas de partido. Hay otros días que se hacen tareas de espacios cortos en los que no pasa nada si no hay 22 jugadores".

Satisfecho con el equipo a pesar de las adversidades: "Hemos sido irregulares. Nunca se está satisfecho cuando se es irregular. La idea que tuvimos el otro día me gustó, tenemos que tener más partidos así. Me gustó lo que propusimos, que fue ser un equipo muy competitivo de principio a fin. Si somos capaces de conseguir eso llegarán los resultados. Y ahí estaré satisfecho, porque habremos sido regulares en cuanto a rendimiento. Estoy satisfecho con lo que propusimos el otro día y esa es la idea. Es lo que queremos ver, que podamos tener esa regularidad".



Características del Escobedo: "Primero está su campo, que tiene unas características diferentes. Es muy corto, creo que mide 90 metros de largo. De ancho está bien. Venían en muy buena racha y se la cortó el Pontevedra. Pero de los últimos nueve partidos, llevaba ocho sin perder hasta el pasado fin de semana. Llevaba ocho porterías a cero antes del Pontevedra. Así que es un equipo que venía compitiendo muy bien, con una racha muy positiva. Es un equipo que en su campo juegan muy juntitos, cercanos a su área y que no dejan huecos a los rivales. Nos tendremos que adaptar a eso y buscar otras alternativas".



90 metros de largo: "Sí, 90 o 90 y poco, está en el límite. Tenemos que cambiar un poco la idea de juego. Puede que incluso haya cambio de sistema por las características del campo y por cómo defienden ellos. No habrá espacio apenas, así que tendremos que adaptarnos a la situación e intentar sacar partido de ello".



Prueba de fuego: "Es lo que hay, hay que saber adaptarse a otras situaciones. Hemos trabajado situaciones para sacar provecho de esas cosas. No va a ser fácil. Ellos con balón intentan combinar mucho desde atrás porque de anchura, el campo permite esas situaciones. Sabemos que con el balón no vamos a tener espacio a las espaldas así que tendremos que circular bien y rápido el balón".

Categoría de locura: "Siempre queremos mirar hacia arriba y ser ambiciosos. Estamos en esa línea. Cuando pasen las jornadas, si te ves más cerca del descenso, habrá que pensar en otras situaciones. O no. Porque la idea siempre es la misma. En ese sentido pensamos que está todo muy igualado, que una racha de dos o tres partidos sin ganar te puede meter en esa zona roja, pero por ahora miramos más hacia arriba y pensamos en ser ambiciosos".