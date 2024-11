Manuel Pablo: "Cada entrenador tiene su identidad pero no quiere estropear lo que estaba funcionando"

Manuel Pablo García (50 años) ha ofrecido su primera rueda de prensa como entrenador del Fabril y después de algo más de tres temporadas al frente del Juvenil A blanquiazul. En su primera comparecencia ha recalcado la palabras continuidad y compromiso. El míster del filial del Dépor, que seguirá con Juan Villamisar como segundo entrenador, informó que "mantenemos a todo el cuerpo técnico que estaba con Óscar: Alberto y Álex en preparación física, David como entrenador de porteros y a todos los fisios".

El técnico canario reconoce que "he llevado la semana con ajetreo porque el cambio fue de martes para miércoles y hemos tenido pocos días para ver un poco todo. Además, el miércoles también tuvimos que hacer sesión con los juveniles. Ha sido todo muy rápido, pero lo valoramos positivamente. No ha habido mucho tiempo preparar las cosas pero la idea es intentar darle continuidad a lo que más o menos se venía haciendo, con pocos cambios en la idea de juego. Lo mismo sucederá con el equipo juvenil, ya que los dos equipos estábamos un poco pillados de jugadores. Estamos tratando de ajustar todo con mucha comunicación".

El nuevo míster del filial blanquiazul apunta, sobre sus primeros entrenamientos al frente del equipo, que "las primeras sensaciones han sido buenas. Hemos visto a la gente muy comprometida con lo que queremos llevar a cabo. La idea será dar un poco de continuidad con algunos matices, pero los jugadores reman todos en el mismo sentido".

Manuel Pablo ha tenido a sus órdenes a varios de los futbolistas con los que se encuentra ahora en el Fabril. "La idea es dar continuidad porque conocemos a estos jugadores que, algunos de ellos, han pasado por muchas etapas en el club y a todos los valoramos positivamente".

El técnico del Fabril valora su nuevo reto en la estructura del club. "Para mí no hay un cambio porque la idea es exigirse siempre al máximo. El objetivo es que todos estemos unidos y que todos podamos ir en la misma dirección. A partir de ahí, intentar crecer y que lleguen los resultados. Lo que pedimos es exigencia máxima y compromiso y los ajustes los iremos haciendo poco a poco en algunas situaciones y en otras no porque hay muchas cosas que se estaban haciendo bien. Cada entrenador tiene su identidad pero no quiere estropear lo que estaba funcionando".

En cuanto a la propuesta de juego, Manuel Pablo destaca que "la idea es intentar dar continuidad a lo que estábamos haciendo en el Juvenil A; ser un equipo protagonista, como quiere cualquier entrenador. Intentaremos ajustar las piezas y algunos movimientos que pueden cambiar, pero lo mínimo es pedir exigencia y a nivel táctico poco se va a cambiar, pero dependerá de los jugadores con los que podamos contar cada fin de semana. La palabra es continuidad".

Manuel también se refiría a la renovación de David Mella. "Es una alegría para todos. Era un proyecto que se inició hace pocos años, pero en el que se hablaba de esta intención de cantera. Se está demostrando que, ya no solo por la infraestructura que se creó para mejorar a los chavales de la cantera, el club está dando un paso más para constatar que la apuesta es verdadera".