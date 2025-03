Manuel Pablo: "Tenemos que intentar tener continuidad"

El Fabril por fin recupera a varios jugadores para encarar el duelo del próximo domingo ante el Rayo Cantabria (12.00 horas en Abegondo). Manuel Pablo aseguró en la rueda de prensa ofrecida hoy que espera mantener la regularidad conseguida en las últimas dos jornadas.

Bajas de cara al partido: "Hemos recuperado a Aarón y a Luisao. En principio solo son bajas Pablo y Noé".

Situación de Pablo García: "Es difícil porque no ha tenido continuidad. No ha sido capaz de encadenar cuatro o cinco partidos. Estoy muy cercano a él, lo está llevando bien pero no es fácil. Le está costando un poco más por el tema de la continuidad que por las capacidades que tiene".

En los puestos altos: "Ahora estamos teniendo esa continuidad que pedíamos. Vemos la clasificación, vemos el grupo y está muy igualado todo. Las rachas son las que te ponen ahí arriba y si tienes una mala, te saca de esos puestos. Estamos contentos por vernos ahí. No es fácil. El otro día no estuvimos bien, sabíamos de las dificultades que tenía el partido. Es bueno también que a veces toque esa cara de no ser superior al rival y que puedas conseguir victorias. Tenemos que intentar tener esa continuidad contra un rival que viene con una racha positiva".

Rayo Cantabria: "Es un rival al que también le gusta tener la pelota, tiene mucha movilidad por dentro. Los equipos filiales al final intentan ser muy semejantes, queriendo jugar mucho la pelota, queriendo ser protagonistas. Tendremos un rival muy parejo".

Racha positiva del rival: "Llevaban una racha mala, de doce o trece partidos sin ganar. Ahora han cogido una racha positiva. Es lo que digo, es un equipo como los filiales, de rachas de irregularidad. Pero tienen jugadores de calidad y quieren ser protagonistas. Será un partido parejo".