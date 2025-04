Manuel Pablo: "Si ganamos, tenemos muchas posibilidades de meternos en playoff"

Aunque el Fabril depende del error de hasta dos equipos, Manuel Pablo confía en las posibidades del filial blanquiazul. En la rueda de prensa previa al choque ante el Laredo, aseguró que todo pasa por ganar sus dos partidos.

Sensaciones del equipo: "El equipo está concentrado en lo que tenemos que centrarnos, en afrontar nuestro partido con determinación y sabiendo que solo nos vale la victoria. Todos tenemos la idea clara, no nos van a regalar nada, aunque el rival ya esté descendido".



Bajas: "Mardones, que es el que está más en dinámica del primer equipo, estamos un poco pendientes por las lesiones que ha habido arriba y por algún jugador que pueda estar un poco enfermo, pero sobre todo Mardones".



Playoff: "Creo que tenemos muchas posibilidades si ganamos los dos partidos. Al perder el Ávila, se ha abierto una plaza con la que a lo mejor no contábamos. Está muy igualado todo, hay que pelear los partidos hasta el final, no va a ser fácil, pero nuestras posibilidades aumentan mucho si somos capaces de ganar".



Ávila, fichaje de Víctor Valdés: "Nadie entiende la situación porque es un equipo recién ascendido, que lleva todo el año en playoff y a falta de dos partidos, no sé qué soluciones puede dar. Es verdad que llevaba una mala dinámica, pero no sé cuál era el objetivo del Ávila. Ya no sorprende nada en el fútbol hoy".



Recta final: "Es difícil, pero tenemos que ser nosotros, estar acertados. A pesar del resultado del otro día, no merecimos perder, pocos tiros nos tiraron. El otro día no estuvimos bien en la circulación, pero tuvimos más acercamientos y más llegada, pero esto se trata da acertar. Tendremos que hacer nuestro trabajo y esperar, pero ya digo que va a depender mucho de lo que hagamos nosotros".



Rivales ya descendidos: Ellos juegan ante su afición, es su último partido, ya estaban descendidos hace dos semanas y sacaron algún resultado sorprendente. Siempre vamos a por los partidos, y esta no va a ser una excepción, pero tenemos que estar atentos a su juego, concentrados y salir como salimos, mejorar las situaciones de juego para tener más protagonismo y así tener mejores llegadas al área, pero sin descuidarnos".



Objetivo emocionante: "Es ilusionante. No es un objetivo que teníamos marcado, pero cuando estás ahí es bonito. Es una bonita experiencia jugar un playoff y vamos a pelear para estar dentro".