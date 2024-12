Kevin mete sexta y busca ser el mejor

Kevin Sánchez mira al duelo de mañana contra el Laredo (12.00 horas) con la confianza del que sabe que está en un buen estado de forma. Con su doblete de la semana pasada frente al Salamanca UDS ya son seis los tantos que ha marcado. Todo ello pese a una inoportuna lesión que le tuvo alguna jornada fuera y la oportunidad que tuvo con el primer equipo ante el Almería y que le impidió jugar con el Fabril en casa contra el Coruxo.



Ya es el cuarto máximo artillero del grupo 1 de Segunda Federación, superado tan solo por Lucas Antañón (Bergantiños), Dalisson de Almeida (Pontevedra) y Jorge Delgado (Valladolid Promesas), que llevan siete dianas.



Tras no estar disponible para los dos primeros partidos, el primer gol de la temporada de Kevin llegó en la tercera jornada frente al Compostela. En aquel duelo disputado en Riazor, el ariete partió desde el banquillo y tuvo algo más de media hora para coger ritmo. No necesitó demasiado para aprovechar un pase filtrado de Álex Alfaro que dejó pasar entre las piernas Mardones y, con una vaselina, batir al meta.



Una semana después, ya como titular, puso por delante al Fabril en Pasarón frente al Pontevedra, en un choque que finalmente terminó 2-1. Esa diana fue con la cabeza, aprovechando un gran centro desde banda derecha de Adri Guerrero. Kevin no se lo pensó dos veces, se tiró en plancha y puso el momentáneo 0-1.

Llegaron entonces cuatro partidos de sequía en los que sin embargo aportó un par de asistencias (una frente al Langreo y otra contra el Escobedo), justo antes de perderse por lesión las victorias contra el Rayo Cantabria y Guijuelo.



Reapareció de nuevo con los minutos pactados, pero le bastó menos de media hora para ganar el partido ante el Real Avilés. Con resultado de 0-0, abrió la lata con un disparo con pierna derecha desde dentro del área, tras una jugada embarullada; y varios minutos después recorrió más de medio campo y definió con clase ante la salida del portero.



Desde entonces, la llamada de Gilsanz para el primer equipo (disputó 26 minutos en el estadio Juegos del Mediterráneo), titularidad con el Fabril en la victoria frente al Llanera y un nuevo doblete ante el Salamanca UDS que no pudo traducirse en puntos.



Hasta en dos ocasiones igualó Kevin en El Helmántico, pero finalmente el cuadro local se llevó el gato al agua en el descuento. En el 1-1, el único gol que ha marcado este curso en una primera mitad, aprovechó un centro de Fabi para rematar de cabeza, sin oposición y con el portero vencido. Y ya en el segundo acto transformó por el medio un penalti.

Objetivo, “los playoffs”

Por otra parte, el delantero atendió ayer a Radio Marca y dejó el titular de que tienen la meta de pelear por jugar la fase de ascenso.



“A ver si conseguimos el objetivo de entrar en playoff. Soy muy ambicioso, no me doy nunca por vencido”, expresó.



En la entrevista habló de sus primeras oportunidades con el primer equipo. “Es un orgullo debutar en el fútbol profesional, pero por otra parte salí muy mal por la derrota, a mí no me gusta perder y triste por no poder ayudar al equipo”. A cuenta de esto, recordó que su primer torneo con el Dépor, cuando llegó a su cantera con catorce años, fue en Almería, con David Mella como uno de los compañeros.



“Egoístamente si que me gustaría estar arriba, porque soy muy ambicioso. Pero paso a paso. Ahora estoy con el Fabril, primero a hacer una temporada buena y luego a ver que pasa”, señaló Kevin.



“Estoy haciendo mi trabajo. Contento a nivel individual, pero es una Liga muy complicada, no puedes dar nada por hecho”, añadió.



En el capítulo de agradecimientos, tuvo buenas palabras para tres entrenadores. “El que me dio la oportunidad es Imanol Idiakez y estoy muy agradecido por aquel partido de Copa y por el del Castellón. Contento también con los minutos que me ha dado Óscar en el Fabril y ahora también es un orgullo que nos entrene Manuel Pablo”, comentó.



Sabe que tendrá sus opciones de jugar en el primer equipo si mantiene su nivel, pero destaca el nivel de los ‘mayores’. “Parece que no, porque no se dan los resultados que la gente quiere, pero hay un equipazo”, señaló el delantero, que ve en el ritmo de los entrenamientos la mayor diferencia entre Deportivo y Fabril.

Cuestionado por si tuvo ofertas, aprovechó para mostrar su compromiso con el equipo blanquiazul. “Tenía claro que quiero estar aquí y eso es lo importante”, expresó. También dijo que está contento con haberse quedado en vez de salir cedido. “No cambio lo que estoy viviendo este año”.



En un plano ya más personal, desveló cual fue el primer partido del Dépor que presenció en directo y todo lo que sintió aquel día. “No me esperaba para nada ni me imaginaba un ambiente así. Mi primera vez fue el Dépor-Mallorca en el que se luchaba por ascender, cuando le partieron a Bergantiños la cara, y fue impresionante. Entras en el campo y ya se te pone la piel de gallina, la gente que está detrás de la portería grita como poseídos... Es una locura”, sentenció.



Tras los entrenamientos, le gusta llevar una vida tranquila, haciendo planes con amigos o su pareja, que en época de frío son más bien caseros o a cubierto. “Me encanta el fútbol y cuantos más partidos pueda ver, mejor”, añadió.



Por último, comentó como se toma los elogios y las críticas que recibe en redes sociales. “Sí que soy activo en ellas, pero intento mirar lo menos posible lo que nos ponen, porque es como una burbuja distinta a la realidad y tienes que centrarte en el día a día y estar convencido”.