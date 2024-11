El Fabril es alérgico al plástico

Domingo 24. 17.00 horas. As Eiroas. El Fabril disputará su tercer partido desde que Manuel Pablo se hizo cargo del equipo y el primero de todo 2024 en un campo de hierba artificial. El filial del Dépor no está especialmente cómodo sobre esa superficie, en la que ha perdido los tres últimos encuentros, todos ellos la pasada temporada.



El conjunto blanquiazul tendrá la oportunidad, en la jornada 12+1, de romper esa mala dinámica en terrenos de juego de césped sintético ante un Bergantiños que se encuentra en su peor momento de la temporada tras sufrir tres derrotas en las tres últimas jornadas.

Tres derrotas seguidas

La última vez que el Fabril disputó un partido oficial en un campo de tapete artificial fue hace casi un año: el 2 diciembre de 2023. El equipo que entrenaba Óscar Gilsanz visitaba al Guijuelo plagado de bajas, sobre todo en el centro de la defensa. El técnico betanceiro, ahora en el primer equipo blanquiazul, no pudo contar con un habitual en sus onces como lo era Óscar Marotías. El central cántabro estaba convocado por Imanol Idiakez para el Barça B-Dépor. Ángel Puerto y Alejandro Pereira, también centrales, estaban lesionados; por lo que el único futbolista de esa posición que estaba sano para enfrentarse al Guijuelo era Fernando Somolinos. Gilsanz improvisó con Brais Val en la posición de central izquierdo y el resultado fue negativo. De hecho, el mediocentro vigués, actual jugador del Villarreal B, anotó en propia puerta el único gol del partido en el Municipal de Guijuelo.



Dos semanas antes el Fabril también jugó en campo de hierba artificial. Era la jornada 12 en el grupo 1 de Segunda Federación y el filial del Dépor se enfrentaba al Langreo en el Nuevo Ganzábal. El resultado fue el mismo (1-0) que contra el Guijuelo. En ese encuentro disputado en tierras asturianas se cumplió, además, la ley del ex. El mediapunta Iago Novo (ahora en el Pontevedra), que se pasó un buen puñado de temporadas en Abegondo hasta completar su formación en el Laracha y el Fabril, marcó el gol de aquel choque a los cinco minutos del segundo acto.



“Recuerdo un partido muy especial para mí por volver a encontrarme con gente del club con la que mantengo muy buena relación –Gilsanz, Tonecho, David...– y por el resultado con el gol que metí”, explica Iago sobre aquel partido disputado el 18 de noviembre del año pasado.



El futbolista de Fene no notó al Fabril incómodo sobre la hierba artificial del Nuevo Ganzábal. “Era un filial que se adaptaba muy bien a esos campos y se notó en el transcurso del partido, pero Ganzábal siempre es un campo complicado de visitar”. Sobre aquel Dépor B de Gilsanz y, más concretamente, en aquel encuentro, Iago recuerda que “había sido un partido muy parejo; tal vez con alguna ocasión más clara para el Langreo. Aquel Fabril era un equipo muy intenso que sabía a lo que jugaba dependiendo de los rivales que tenía enfrente”.



La racha de tres derrotas consecutivas en campos de césped sintético se inició en Oira el 14 de octubre de 2023 frente al Ourense CF, un equipo que acabaría la temporada proclamándose campeón y ascendiendo a Primera Federación. Y también con marcador final de 1-0. Salinas, con un tanto en el minuto 53, decidió para el conjunto que dirigía Rubén Domínguez.

Raúl Marqueta fue el portero del Ourense en aquel choque. "Recuerdo que fue un partido en el que tuvimos varias ocasiones y no sufrimos en exceso ya que nosotros estábamos acostumbrado a esa superficie y ellos no. Noté al Fabril sin ese ritmo que le caracteriza con balón. Al ser un partido de más disputas que en un campo de grandes superficies salió perjudicado. Me pareció justa nuestra victoria ya que tuvimos el control del partido y más ocasiones que ellos. El Fabril era un equipo muy joven con buenos jugadores pero, a la hora de ir a disputas y ser contundentes, sí que se les notaba déficits".



La última victoria

Para encontrar el último partido ganado por el Fabril sobre un terreno de juego de hierba artificial hay que retroceder hasta el 1 de octubre de 2023. El filial blanquiazul no se impuso de cualquier manera sino que goleó (0-3) al Covadonga ovetense en el Álvarez Rabanal. Dos de los protagonistas de aquel choque siguen perteneciendo al Deportivo pero ya no están. El 0-1 lo anotó el fabrilista Kevin Sánchez en el minuto 17, pero el 0-2 y el 0-3 los firmaron Diego Gómez (cedido en el Arenteiro) y Rubén López (en el Barça B).



La lista de los diez últimos compromisos del Fabril en superficie sintética se completa con seis partidos de la temporada 2022-23 en Tercera Federación, la última del Dépor B en esa categoría, en la que se proclamó campeón en la última jornada y consiguió el ascenso a Segunda Federación. Como es lógico, los resultados sobre césped artificial en Tercera eran mejores y más en una campaña en la que consiguió el título de Liga, pero tampoco fueron apabullantes.

En Tercera

El último partido del Fabril en Tercera Federación sobre hierba artificial fue el 23 de marzo de 2023 en Santa Mariña. El Dépor B sufrió de lo lindo para ganar, pero un gol de Jesús Ares en el minuto 87 dio los tres puntos a la escuadra de Óscar Gilsanz.



El anterior duelo en césped sintético, también en marzo de 2023, tuvo un desenlace diferente para el Fabril, que hincó la rodilla en el derbi coruñés frente al Silva en A Grela. Rodri Alonso, con un gol en el minuto 49, firmó el único tanto del partido.



Los cuatro anteriores encuentros del Fabril en campos de hierba artificial se resolvieron con una victoria, dos empates y una derrota.



El 12 de febrero, el filial blanquiazul doblegó al Arzúa en O Viso (0-1) con tanto de Martín Ochoa en el minuto 72. El 22 de enero, en O Morrazo y contra el Alondras, el Fabril probó el sabor de la derrota (1-0) por el gol de Raúl Paz en el 15.



Los dos partidos que completan la lista de los diez últimos en terrenos de juego de hierba artificial terminaron en empate: 0-0 ante el Rápido de Bouzas y 2-2 contra el Estradense.



Este domingo, en As Eiroas, el Fabril tratará de confirmar que ha curado del todo su alergia al plástico.

Últimos 10 partidos en césped sintético (desde el 1/10/22 al 2/12/23):

Categoría Fecha Partido Resultado Segunda Federación 2/12/23 Guijuelo-Fabril 1-0 Segunda Federación 18/11/23 Langreo-Fabril 1-0 Segunda Federación 14/10/23 Ourense CF-Fabril 1-0 Segunda Federación 1/10/23 Covadonga-Fabril 0-3 Tercera Federación 26/3/23 Choco-Fabril 0-1 Tercera Federación 12/3/23 Silva-Fabril 1-0 Tercera Federación 12/2/23 Arzúa-Fabril 0-1 Tercera Federación 22/1/23 Alondras-Fabril 1-0 Tercera Federación 22/10/22 Rápido-Fabril 0-0 Tercera Federación 1/10/22 Estradense-Fabril 2-2

Los últimos tres terminaron en derrota: