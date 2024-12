Carreira: “Fue una alegría ser titular tras un inicio de Liga complicado para mí”

Estudiante de Física en Santiago, el sadense David Carreira Martínez (19 años), uno de los deportivistas que dio el salto del Juvenil A al Fabril el pasado verano, disputó su primer partido como titular de la temporada el pasado sábado ante el Llanera. El filial del Dépor ganó su quinto encuentro de los seis últimos disputados.

Fue una gran alegría, la verdad. Después de empezar la temporada en una situación difícil, con pocos minutos, siempre es satisfactorio ver que el esfuerzo en el día a día tiene recompensa.

¿Qué sensaciones le dejó el partido?

Es complicado después de tener poca participación. Notas la falta de ritmo de competición, te falta finura en algunas acciones... Soy una persona que me exijo mucho y, a pesar de no estar mal, sé que puedo aportar mucho más al equipo de lo que lo hice el otro día.

Jugó en el medio junto a Kike Fernández.

Somos dos jugadores que ocupamos una posición parecida, quizá yo un poco más posicional. Es un gran mediocentro que aporta equilibrio y podemos complementarnos bien jugando los dos juntos. Además es un muy buen tío que se integró muy bien en el grupo pese a llegar a final de mercado y eso siempre ayuda dentro del campo.



El Fabril ha sufrido una transformación importante en el medio esta temporada sin Brais Val, Jairo, Rubén... ¿Qué diferencias nota respecto a la pasada temporada en la que también subió alguna semana con el filial?

Son jugadores muy buenos pero creo que el club cubrió bien el medio del campo con nuevos futbolistas tanto de fuera como de los que subimos este año del Juvenil de la temporada pasada, además de Alfaro, que llegó en la anterior segunda vuelta.

El Dépor B ha ganado cinco de sus seis últimos partidos. ¿Cuál es el secreto de esa buena dinámica?

No creo que haya ningún secreto. Hay buen grupo en el vestuario, el equipo trabaja bien durante la semana, se exige y ese trabajo se está viendo reflejado los fines de semana.

En la última jornada, victoria por 2-1 contra un equipo en zona de descenso. ¿Por qué le costó tanto el Fabril?

Es una Liga muy igualada. Cualquier rival te puede competir y plantar cara. Generamos bastantes ocasiones durante todo el partido que no entraron, pero se siguió intentando hasta que por fin llegó el gol. Nadie regala los tres puntos y hay que valorar el hecho de haber sacado el partido adelante.

Manuel Pablo encajó en su once contra el Llanera a cuatro jugadores de ataque como Guerrero, Fabi, Kevin y Darío.

Jugamos con dos medioscentros puros, por así decirlo, en lugar de tres. Aunque Kevin bajaba un poco más su posición para actuar como mediapunta, nos obligaba a jugar un poco más juntos en el medio en defensa, pero después de robar tienes más recursos en ataque.

¿Qué cambios ha experimentado el Fabril de Manuel Pablo respecto al inicio de temporada con Gilsanz?

Seguimos una línea muy parecida en muchos aspectos del juego. Si tuviese que destacar algo, sería una línea defensiva que juega más adelantada y un equipo que presiona más hacia delante tras pérdida en campo contrario.

¿En qué le ha afectado a David Carreira el cambio de entrenador?

He coincidido con Manuel Pablo y Juan Villamisar en los dos últimos años de juvenil. Juan también fue mi entrenador en infantiles y cadetes. Por lo tanto, la forma de trabajar en el día a día es más conocida para mí. Tareas que se repiten del año pasado que para otros son nuevas, yo ya las he hecho más veces.



¿En qué momento de forma y de sensaciones se encuentra a estas alturas de la temporada?

Me veo en una dinámica positiva, con ganas de ir creciendo en confianza y que eso me lleve a dar lo mejor dentro del campo.

¿Cambia mucho el fútbol en Segunda Federación respecto a División de Honor Juvenil?

Lo que más se nota es el ritmo de competición. En juveniles, en el Dépor, eres superior tanto técnicamente como físicamente a la gran mayoría de rivales. En esta Liga ya se compite contra gente mayor, más formada y con más experiencia en el fútbol que tú.

¿Qué objetivos se marca esta temporada a nivel individual?

Mi objetivo es seguir trabajando como hasta ahora, sumar minutos, competir para poder progresar como futbolista a nivel individual y así ayudar al equipo en todo lo que pueda para conseguir todos juntos nuestros objetivos.



¿Y el Fabril? ¿Para qué está capacitado?

Todavía es pronto para saberlo. Aún queda más de una vuelta y la Liga es muy larga. Hay que seguir trabajando para mantener esta dinámica y llegar al final de temporada luchando por cosas bonitas.

De los futbolistas que están en plantilla del Fabril esta temporada, ¿cuáles le están llamando más la atención?

A muchos ya los conozco del año pasado y con algunos ya he jugado. De los nuevos están Fabi, Jaime, Kike, Aarón, Alberto... Jugadores de mucho nivel que alguno ya ha jugado en categorías superiores y es difícil quedarse solo con uno.

¿Y del primer equipo? ¿En quién se fija David Carreira?

Siempre te fijas un poco más en los jugadores de tu posición. Me gusta el despliegue de Villares, siempre lo da todo. También Mfulu, José Ángel... Todos ellos son jugadores de un grandísimo nivel.



Además del fútbol, Carreira es una persona preocupada por su formación académica.

Es difícil compaginar el hecho de entrenar todos los días con los estudios porque el futbol te quita mucha energía. Además, Física es una carrera muy exigente y requiere de mucho tiempo. El curso pasado me costó un poco al principio. Además, es una carrera que solo está en Santiago. Lo acabé sacando bastante bien y para este curso soy optimista con que vaya igual o mejor.



¿Nota más exigencia esta temporada para poder atender a todo?

No, diría que incluso entrenar por las mañanas me viene mejor porque me queda toda la tarde libre para poder ir a clase o estudiar, por lo que puedo compaginarlo mejor con el resto de cosas.

¿Le queda tiempo para algo más que para entrenar y estudiar?

Sí, claro. Hay gente que se piensa que por estudiar una carrera difícil o ser de buenas notas tienes que estar todo el día encerrado. Sinceramente nunca he sido de esos. Creo que hay cosas más importantes. Principalmente me gusta pasar el tiempo libre con mi novia y mis amigos. También ver futbol, series...

El Dépor quedó eliminado de la Copa del Rey contra el Ourense. ¿Le hace ese resultado al club?

Siempre duele quedar eliminado de una competición como la Copa del Rey. Aun así, considero que el objetivo y lo realmente importante pasa por hacer un buen papel en la Liga y consolidarnos de nuevo en el fútbol profesional.

¿Le está gustando el primer equipo esta temporada?

En mi opinión, está yendo de menos a más. Tuvo un inicio algo complicado, pero después de estar cuatro años fuera del fútbol profesional es algo normal. Confío en que consigan mantener la buena dinámica tras ganar en Cádiz.

¿Sueña David Carreira con una oportunidad en el primer equipo o no es ese su objetivo?

Cualquier canterano tiene el sueño de llegar a jugar en Riazor y más si eres de aquí, de A Coruña. Luego se puede dar o no. Llevo aquí casi ocho años trabajando mucho tiempo para ello y confío en que se pueda dar algún día.

Una de las preguntas más recurrentes de los últimos años es si en el Dépor se apuesta o no por la cantera.

Se está viendo reflejado en el primer equipo con jugadores ya consolidados como Mella o Yeremay. El año pasado estaban por ahí Martín y Rubén y en los últimos partidos han debutado varios compañeros.

El domingo, el Fabril visita al Salamanca. ¿Qué tipo de partido espera?

Es un rival y un campo histórico. Además, vienen en una buena dinámica, está en puestos de playoff pero confío en que si hacemos las cosas bien podemos sacar el partido adelante y volver con una victoria.

Después de la titularidad ante el Llanera, ¿confías en volver a salir de inicio?

No lo sé, la verdad. Yo lo estoy dando todo durante la semana como siempre pero la decisión final está en manos del entrenador.