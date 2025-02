Ambición intacta en un Fabril bajo mínimos que recibe al Marino

El Fabril afronta la visita del Marino de Luanco a Abegondo (18.00 horas) con la posibilidad de entrar en los puestos de playoff de ascenso, pese a tener un partido pendiente contra el Compostela, y con el mismo problema de efectivos con el que ha tenido que lidiar en las últimas semanas. El filial, sexto a un punto de quinto, se enfrenta al séptimo clasificado, el Marino del exdeportivista Manel Menéndez, con la intención de aprovechar el empujón de la reciente goleada al Langreo (0-3) para surfear las bajas y las limitaciones de una plantilla que, tras el mercado de invierno, se ha quedado bajo mínimos.



El Deportivo está viviendo una situación paradójica entre su primer equipo y sus principales categorías formativas. Mientras la plantilla de Óscar Gilsanz quedó sobredimensionada con 26 jugadores tras la reciente ventana de fichajes, la estructura de base está sufriendo una carencia de efectivos que afecta especialmente al Fabril y al Juvenil A. Una tormenta perfecta de salidas invernales, lesiones y la necesidad de recurrir a jugadores de categorías inferiores ha puesto a prueba la resistencia de la cantera blanquiazul.



El filial blanquiazul ha sido uno de los equipos más golpeados por esta situación. Tras la ventana de traspasos de enero, el Fabril registró cuatro salidas y solo una llegada, lo que redujo todavía más su margen de maniobra. El extremo senegalés Aliouane Mane fue la única incorporación de un equipo que promocionó de forma definitiva al juvenil Adrián Guerrero, que ya estaba a efectos prácticos más que consolidado en dinámica del Fabril. No obstante, las cesiones del lateral Quique Teijo (Ourense CF) y el mediapunta o extremo Hugo Villaverde (Arosa), además de las salidas definitivas del atacante Dylan Iglesias (Lleida) y de un Fadil Montapon que ni siquiera llegó a debutar, dejaron al conjunto de Manuel Pablo con 21 fichas, aunque dos de ellas pertenecen a jugadores del primer equipo (Rafa Obrador y Charlie Patiño). Una circunstancia que deja la plantilla real en apenas 19 futbolistas.



Además, el problema se agravó con una plaga de lesiones que ha mermado aún más la rotación. Aarón Sánchez, Álex Pereira, Luisao y Kike Fernández han estado fuera en las últimas semanas, además del juvenil Noé Carrilo, quien ya era un habitual en la dinámica del Fabril pese a no tener ficha con el equipo de Manuel Pablo. Con esta situación, las convocatorias han sido un ejercicio de supervivencia. El pasado 9 de febrero, ante el Numancia (0-2) en Abegondo, el Fabril contó con solo 15 jugadores con ficha del equipo, entre ellos Kevin Sánchez y Alberto Sánchez, que entrenan habitualmente con el primer equipo. Para completar la lista, Manuel Pablo tuvo que recurrir a tres juveniles: El centrocampista Manu Ferreiro y el lateral Pablo García, que ya están asentados en el Fabril, y el defensa David Vergara, que todavía tiene ficha del Juvenil B y no ha gozado de continuidad como titular en el Juvenil A. Un síntoma de la falta de alternativas.

Luisao, una de las bajas del Fabril, ante el Ávila en Abegondo | Foto: Quintana



La misma situación se repitió la jornada siguiente en la visita del pasado fin de semana al Langreo (0-3), en la que Vergara fue sustituido por otro central juvenil, David Fernández, para completar la convocatoria. Su caso ilustra perfectamente la carencia de efectivos en la estructura formativa: viajó con el Fabril el pasado sábado a Langreo y al día siguiente volvió a desplazarse a Asturias para ser titular con el Juvenil A en Mareo ante el Sporting de Gijón (0-1).

Vuelta de Kike, un alivio

Afortunadamente, Manuel Pablo recupera para el partido ante el Marino al pivote Kike Fernández, dando un respiro al equipo, aunque el Fabril no se puede confiar en ese sentido. “Las bajas son Aarón Sánchez, Pereira, Luisao y Noé. Hemos recuperado a Kike Fernández. Si tuviéramos que forzar a Pereira, podría ser convocado, pero creo que no está la situación como para forzar. Con los que tenemos hemos ido sacando adelante las cosas y si hay que llevar un juvenil, lo llevaremos”, comentó Manuel Pablo antes de analizar cómo está lidiando en las últimas semanas con unas bajas que sobre todo se concentran en el eje de la zaga: “En estos últimos partidos ha ido Vergara convocado y el pasado fin de semana ha ido David Fernández. La zona de centrales es donde más se concentran las bajas. Los jugadores que tenemos en la plantilla tampoco están acostumbrados a jugar en esa posición. Estamos intentando solucionar eso con algunos juveniles”.

"Con los que tenemos hemos ido sacando adelante las cosas y si hay que llevar un juvenil, lo llevaremos"



Asimismo, el canario reconoció que al menos los que están sanos no se están resintiendo ante la evidente carga de minutos, como es el caso de Damián Canedo y Óscar Marotías, los dos futbolistas zurdos que están actuando como centrales indiscutibles debido a la ausencia clara de alternativas. “Esto se gestiona llevando un jugador del Juvenil e intentando que los que están disponibles no se lesionen. Durante la semana no estamos teniendo problema con estos jugadores de la línea defensiva que están acumulando tantos minutos. Me refiero a riesgos de golpes o a situaciones en las que haya que bajarles la carga. En ese sentido no hemos tenido que hacer nada. Vamos siguiendo el guion. Nunca sabes cuando te va a venir una lesión. Si viene, lo arreglaremos con la gente de la cantera”, apuntó.

Mantener el ritmo alto

La carga de minutos de algunos jugadores no es impedimento para el aviso de Manuel Pablo a su plantilla de cara al duelo contra un Marino de Luanco que tiene en sus filas a futbolistas con pasado en Primera como Alberto Lora o Jorge Morcillo.

"Lo que tenemos que hacer es no contagiarnos de su ritmo"

“Es un rival muy, muy veterano, que tiene incluso algunos jugadores que han jugado en Primera. Tiene jugadores con mucha calidad y con mucha tranquilidad. Es un equipo que se asocia muy bien y no se pone nervioso. Lo que tenemos que hacer es no contagiarnos de ese ritmo que llevan, quitarles el balón e intentar hacerles daño”, recalcó.

El Juvenil A, en cuadro

Como viene siendo habitual, algún canterano podrá hacer doblete este fin de semana para paliar la escasez de efectivos. Manuel Pablo puede completar la convocatoria con juveniles, ya que el equipo de División de Honor recibe mañana al Veriña también en Abegondo (16.45).



No obstante, el Juvenil A tampoco está para tirar cohetes. El cuadro de Miguel Figueira ha sufrido importantes bajas, especialmente en el eje de la defensa, y esto ha obligado al técnico a tirar del Juvenil B. Un efecto dominó en la cadena de formación. Un claro ejemplo de esta situación ocurrió en el segundo fin de semana de febrero: varios jugadores del Juvenil B disputaron los 90 minutos del partido del viernes 7 contra el Racing de Ferrol (2-1) en Abegondo y, dos días después, el domingo 9, fueron convocados con el Juvenil A en la victoria contra el Bansander (3-0). Entre ellos, Guille Pastoriza, Abel Regueira, Xabi Campos y Miguel de Labra. De estos, Abel Regueira saltó al campo en el minuto 67, mientras que Xabi Campos y Miguel de Labra entraron en el tramo final, en el 81. Una carga de minutos que evidencia las dificultades de un Juvenil A que no ha podido contar en las últimas semanas con Samu Fernández, Adri Vázquez o Zoe, entre otros.



El pasado verano, el Deportivo apostó por un cambio de rumbo en su estructura formativa con la llegada de Ismael Arilla como nuevo director de cantera, sustituyendo a Albert Gil. Fernando Soriano, director de fútbol del club, explicó en noviembre que una de las decisiones “desde la llegada de Ismael fue profesionalizar el equipo juvenil”. No obstante, la inoportuna cadena de lesiones y el mercado de invierno han debilitado a los principales equipos formativos. Pese a las dificultades, el rendimiento del Fabril y el Juvenil A sigue siendo más que notable. La carga de minutos acumulada y la necesidad de recurrir a jugadores de los equipos de categorías inferiores provoca que la cantera camine por momentos sobre el alambre, aunque Manuel Pablo y Miguel Figueira han sabido gestionar los aprietos con naturalidad y aportando soluciones.



La única duda es si este rendimiento será sostenible en el tiempo si la plaga de lesiones no da una tregua. Eso sí, aunque la amplitud de la plantilla del primer equipo dificulta las oportunidades para los canteranos, al menos, en este contexto de escasez de efectivos, no añadirá, salvo necesidad puntual, otra vía de fuga de jugadores para Fabril y Juvenil A en los próximos meses.