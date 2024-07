Se aclara la portería del Fabril: Alberto y Hugo Ríos se quedan y Brais Suárez se va cedido

El Fabril comenzó hoy los entrenamientos de la pretemporada 2024-25 con novedades respecto a su portería. Alberto Sánchez, después de tener ficha del primer equipo durante el pasado curso, y Hugo Ríos serán los porteros del equipo dirigido por Óscar Gilsanz en la segunda campaña consecutiva en Segunda Federación, mientras que el guardameta Brais Suárez se marchará cedido a un club todavía por confirmar.

Alberto Sánchez (Plasencia, 2001) ha aceptado pasar a contar con licencia del Fabril después de debutar el curso pasado con el primer equipo en Zubieta ante la Real Sociedad B. Tras años en la cantera del Depor, con un breve paso por el Laracha –club que tenía un convenio de filialidad con el Depor–, Alberto se fue haciendo con un puesto en el Fabril y lo fue alternando con un rol como tercer arquero en el primer equipo. Hasta que el curso pasado se asentó completamente en dinámica del primer equipo tras su cesión a Unionistas de Salamanca en la temporada 2022-23.

Por su parte, Hugo Ríos (Ordes, 2003) afrontará en la 2024-25 su tercera temporada completa con el Fabril. En primera instancia, el Deportivo anunció que Hugo Ríos no estaba citado para el primer entrenamiento de hoy de pretemporada, pero finalmente el cancerbero acudió a la sesión de trabajo. De hecho, Hugo Ríos competirá por un puesto en el Fabril de la 2024-25 con Alberto Sánchez y se encuentra en negociaciones con el Deportivo para ampliar su contrato, que expira en 2025.

Foto de familia del Fabril en el primer entrenamiento de la pretemporada 2024-25 con Hugo Ríos (tercero empezando por arriba a la derecha) | Foto: Quintana

Por último, Brais Suárez (A Coruña, 2003), compañero y competencia de Hugo Ríos desde la categoría benjamín en la cantera del Deportivo, se separará del ordense y se marchará cedido en la temporada 2024-25. Con contrato hasta 2026, Brais Suárez sí estaba citado para el entrenamiento (según la web oficial del Depor), pero, al contrario que Hugo Ríos, no asistió. Su destino todavía no está confirmado, pero saldrá por primera vez del Deportivo, más allá de su participación con un club conveniado como el San Tirso, desde su incorporación en categoría benjamín.



Tanto Hugo Ríos como Brais Suárez pidieron al Depor salir cedidos debido a la incorporación de Alberto Sánchez al Fabril, pero finalmente será Brais Suárez, protagonista en el título de campeón de España de la categoría juvenil que alzó el Deportivo en 2021, quien no defenderá la portería del Fabril en la próxima campaña. De esta forma, se aclara el panorama en la portería del filial y, de paso, también se simplifica el rompecabezas en el arco del primer equipo.