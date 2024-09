Un zarpazo final de Millene da el pase al Dépor en la Copa de la Reina

Un gol de Millene en el último minuto decidió la eliminatoria de Copa de la Reina que disputaron el Atlético Villalonga y el Deportivo en San Pedro. Final cruel para las locales, que plantaron cara en todo momento al equipo de Irene Ferreras, que no tuvo su noche. El Dépor fue incluso inferior en la primera parte y las ocasiones claras brillaron por su ausencia. Pero cuando todo hacía indicar que llegaría la prórroga, un remate de cabeza de la brasileña rescató del entuerto a las blanquiazules.



El Dépor salió de inicio con solo cuatro jugadoras titulares ante el Barça: Raquel García, Vera, Elena y Lucía Martínez. Por otra parte, la jugadora del filial Laura Ruiz tuvo la oportunidad de debutar en partido oficial con el primer equipo.



El equipo de Edu González presionó muy alto sobre el inicio del juego combinativo del Deportivo y le surtió efecto porque consiguió no sólo nivelar el juego, sino que dominó y jugó más en campo contrario durante más tiempo en el primer acto. Si bien, cuando el Dépor encontró espacios para correr a la adelantada zaga local, generó dos sustos. El primero a los doce minutos, en una arrancada de ADT que acabó en gol, pero anulado por fuera de juego. El segundo fue en el 21, en una contra tras acción de córner de las locales. La inició Carlota y finalizó el mano a mano de nuevo ADT, pero salvó Yamila Vergara, ex del CD Tenerife con el cuerpo.



Al Atlético Villalonga le costó generar ocasiones claras pese a su dominio. La mejor en el primer acto llegó en un mal envío de la portera Yohana. El balón quedó suelto en el área para Clau Cabezas, pero su remate con marchamo de gol lo rechazó a córner una defensa.

Triple cambio

La entrenadora visitante introdujo un triple cambio en el descanso, con la entrada de Pancha Lara, Bárbara y Eva Dios, mientras Edu refrescó el centro del campo al dar entrada a Bita por Sara García.



La puesta en escena del Dépor en la segunda mitad ya fue diferente. Dio claramente un paso adelante, generando situaciones de tres cuartos de campo y varios córners, justo lo que hizo su rival en la primera mitad. Con el paso de los minutos, el equipo de Segunda Federación fue capaz de manejar el balón con secuencias largas e irse otra vez a campo contrario, nivelando el juego pero sin poder encontrar fisuras en la zaga coruñesa. Así las cosas, mediada la segunda parte Irene Ferreras volvió a mover el banquillo con la entrada de Hmírová por ADT, ya que su rival seguía manteniendo el tipo tanto en el juego como a nivel físico.



El Deportivo intensificó su dominio en campo celeste, pero las locales siguieron defendiendo muy bien los centros laterales, sobre todo los de Hmírová desde la derecha, sin dar opciones de remate, mientras esperaban sacar petróleo de los envíos al espacio sobra la capitana Machado, su mejor jugadora ayer, tratando de aprovechar su velocidad.

Último cuarto de hora

La eliminatoria entró en el último cuarto de hora sin que las visitantes consiguiesen asediar a Yamila. Ferreras buscó más pólvora arriba con la entrada de Millene, pero las interrupciones y la fortaleza en lo táctico y en lo físico del equipo de Edu Gonzalez se imponían.



No generaba demasiado el Dépor, pero en el 94 tuvo una y se llevó el partido. Bárbara centró desde la banda izquierda y Millene conectó un remate de cabeza desde el punto de penalti con el que batió a Yamila. Fue un castigo cruel para el Villalonga, que había merecido al menos alargar la eliminatoria a la prórroga. El Dépor, al contrario que el año pasado, jugará la segunda ronda.