Olaya Enrique, dueña y señora del extremo izquierdo

Son varias las futbolistas del Deportivo que han tenido que dar un paso al frente para que el equipo empezase a cosechar puntos. Y entre ellas se encuentra Olaya Enrique (Avilés, Asturias, 2005).



La joven cedida por el Real Madrid recaló en las filas del conjunto coruñés el pasado verano de cara a reforzar el centro del campo. Sin embargo, ya a las órdenes de Irene Ferreras alternó con una posición más adelantada como es el extremo izquierdo. Lo mismo ocurrió en los primeros encuentros de la era Fran Alonso. Y es que ni uno, ni otro, consiguieron dar con la tecla correcta en ese flanco. Ahora, el técnico madrileño parece haber encontrado con Olaya la regularidad necesaria. En estas últimas jornadas, la asturiana se ha consagrado en un puesto en el que los minutos estaban más repartidos que en otros.



La afición deportivista ha querido destacar la evolución de Olaya y la ha distinguido como la mejor jugadora del mes de febrero. De esta forma, la joven futbolista recibió en la mañana de ayer el trofeo Estrella Galicia, tras imponerse en la votación a Ainhoa Marín y a Millene Cabral: “Es un orgullo, me encanta poder estar aquí, poder estar haciendo esto. Doy las gracias a mis compañeras, porque son las que me hacen estar aquí. Estoy muy agradecida”, confesó Olaya.



La futbolista del Dépor acumula ya 1078 minutos con la elástica blanquiazul, repartidos en 16 partidos. Solo se quedó sin participar en las dos primeras jornadas ligueras, ante Barcelona (0-3) y Atlético de Madrid (2-1) y en la octava, contra el Valencia (0-2). De esos 16 choques, Olaya saltó al césped como titular en once de ellos, cinco con Irene Ferreras y seis con Fran Alonso.



Advierten algunos amantes del fútbol sobre el peligro que tiene enamorarse de los futbolistas que están cedidos. Y el caso de Olaya no es menos. A pesar de ello, la jugadora en propiedad del Real Madrid se siente cómoda en el club herculino: “Estoy muy contenta aquí. Me siento muy feliz de cómo está yendo la temporada. Tengo que seguir trabajando para poder conseguir los objetivos”, aseguró.

Internacional española



A pesar de su juventud, es una jugadora que se autoexige mantener el nivel. Seguramente por esa autoexigencia se hayan convertido en habituales las llamadas de las categorías inferiores de la selección española. Pasó por la sub-16, con la que se erigió como campeona del mundo en India en 2022; por la sub-17, con la que logró el subcampeonato de Europa en el mismo año; por la sub-19, repitiendo el primer puesto en el Europeo de 2023; y por la sub-20.



Ahora, el nombre de Olaya Enrique se ha convertido en un habitual en las listas de Sonia Bermúdez, seleccionadora del combinado sub-23.

Un obús conquistador



La que lanzó en el césped de Zubieta, no era la primera falta que intentaba aprovechar Olaya para colar el esférico en la portería rival. De hecho, desde el inicio de temporada, la de Avilés se agenció el papel de lanzadora de este tipo de acciones.



Es cierto que sus cuatro disparos anteriores de falta directa se marcharon fuera, pero nunca lejos de los tres palos. Y en el encuentro ante la Real Sociedad, la futbolista de 19 años encontró el premio a la insistencia, pero también a su calidad. Corría el minuto 50 cuando la ‘16’ del Dépor colocó con mimo el balón, justo donde Elene Lete había cometido la falta que le costó la expulsión, a más de 20 metros de la portería. Cogió carrerilla, disparó con su pierna y clavó el esférico en la escuadra derecha de la meta ya defendida por Olatz Santana. Pegadita al larguero y al palo derecho, un imposible para la portera 'txuri-urdin' que le valió al Deportivo para encarrilar la remontada.



Con ese gol, Olaya se ganó el reconocimiento de la hinchada blanquiazul, que quiso demostrárselo en forma de trofeo.



Reconoció ayer que con una racha como la que atesoran —seis partidos sin perder—, las cosas se ven de otra manera, aunque es partidaria de mantener los pies tocando tierra: “La confianza ahora es otra, pero seguimos trabajando. Intentamos siempre mirar hacia arriba”, declaró.



Es evidente que la preocupación por el descenso no es la misma que hace unas jornadas. Y eso es merced a los últimos 12 puntos de 18 posibles que mantienen al Deportivo décimo en la tabla, con 21 puntos, a siete de la zona roja. A pesar de ello, Olaya revela que es imposible no cavilar sobre el peligro: “Es inevitable no pensar en ello. Al final es el objetivo del club y el nuestro, pero nos centramos en ir partido a partido y día a día”, explicó.



Precisamente en la anterior jornada, ante el Espanyol, las blanquiazules estuvieron a punto de perder su racha de invitas: “Lo luchamos hasta el final, quizás no fue nuestro mejor partido, pero no dejamos de pelear y de seguir hacia delante”.



Olaya lo tiene claro. La clave de este equipo reside en la unión: “Estamos unidas siempre, tanto en estas semanas y en estos seis partidos como invictas, como cuando no salían las cosas. Esa es la clave para que esto siga así”. El Deportivo se enfrenta el próximo domingo (17.30 horas) a una nueva oportunidad para dar otro golpe sobre la mesa en la que comen los equipos que pelean por la permanencia: “Será complicado porque es contra un rival directo, pero intentaremos sacar la victoria para seguir mirando hacia arriba”.



Ganar al Eibar supondría dejar al descenso como un improbable. Para ello, Fran Alonso podrá contar —salvo incidente— con Olaya Enrique, una futbolista que cada vez crece más en desparpajo, creatividad y descaro.