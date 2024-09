Nerea Lombardero: “No se lo vamos a poner fácil al Deportivo”

Este miércoles es día de derbi gallego. Atlético Villalonga y Deportivo Abanca se enfrentan en el Estadio Novo San Pedro con un objetivo claro: pasar de ronda y seguir en la lucha por la Copa de la Reina.

Las de Sanxenxo llegan después de la derrota ante el Athletic Club B en la primera jornada de liga (0-1) en un partido igualado que no premió a las gallegas.

Por su parte, las de Irene Ferreras viajan después de sucumbir frente al Barça (0-3) en un encuentro que dejó muy buen sabor de boca a todos los deportivistas.

La delantera del Atlético Villalonga, Nerea Lombardero, atendió al DXT Campeón para contar cómo afrontan el duelo de mañana.

Pregunta: ¿Cómo llegáis al partido contra el Dépor Abanca?

Respuesta: Es un rival bastante difícil, pero hay que competir y pienso que trabajando como lo estamos haciendo podemos hacerle frente a cualquier equipo. No digo que vaya a ser fácil, pero vamos con muchas ganas y actitud. Intentaremos hacer lo que esté en nuestras manos para conseguir la victoria. Además, siendo la Copa de la Reina, es decir, una eliminatoria, toca ganar o ganar.

Venís de jugar un partido exigente el domingo, ¿cómo está el equipo?

Las que estamos, vamos al cien por cien. Tenemos el objetivo de ganar y con actitud y ganas, estoy segura de que no se lo vamos a poner nada fácil. Sabemos cómo tenemos que ir; si no salimos metidas y no vamos a por todas, va a estar fastidiada la cosa. El objetivo es ganar, no nos vale otra cosa.

No pudiste jugar ante el Athletic Club B por unas molestias.

Sí, estaba tocada y no jugué. Es por eso que estoy muy motivada, porque es mi primer partido de esta temporada en competición oficial. Encima, siendo contra un rival así, que sé que nos van a exigir, motiva aún más. No sé lo que va a pasar mañana, pero yo estoy disponible y dispuesta para hacer lo que me ordenen y me pidan.

El Dépor viene de jugar contra el mejor equipo del mundo, ¿crees que eso les habrá pasado factura o todo lo contrario?

Supongo que vendrá con ganas. Es lo que suele pasar si vienes de una derrota. Creo que van a venir a San Pedro motivadas, como todos los equipos, con ganas de ganar y de seguir pasando de ronda. Nosotras también venimos de una derrota y queremos cambiar eso. Encima, jugando contra un rival así, es cuando más tienes que dar el callo para lograr el objetivo.

¿Qué esperas de esta temporada?

Espero poder estar lo más arriba posible. Obviamente con los pies en la tierra y jugando partido a partido. Pero el objetivo, tanto individual como colectivo, es estar lo más arriba posible. Después, iremos viendo cómo va la liga. El objetivo, al final, se va viendo durante la liga. Pero lo principal, pienso que de todos los equipos, es estar en lo más alto de la clasificación posible. La liga es muy larga y no se sabe qué meta vas a tener que marcarte a corto plazo. A priori, ya digo, ir a por todas para acabar lo más arriba posible.

¿Qué le dirías a la afición para que vaya mañana al partido?

Va a ser un partido muy bonito. Es el derbi gallego. Somos los dos equipos que más arriba están de Galicia, en las categorías más altas, me refiero. Que nos vengan a animar, se van a divertir. Además, ver a gente en la grada da gusto, es cuando más nos motivamos. Así que les diría que vengan a vernos, que vengan a animar, que nos ayudan un montón.