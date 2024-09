Irene Ferreras: "Me voy satisfecha porque veo argumentos para competir contra rivales fuertes"

Irene Ferreras, entrenadora del Dépor Abanca, valoró el empate cosechado por su equipo contra el Athletic Club. La madrileña reconoció que el partido “nos dejó una sensación agridulce, pero me voy satisfecha porque veo argumentos para competir contra rivales fuertes”.

Una sensación amarga por perder los tres puntos al final del partido: "Todos los partidos de esta categoría son muy exigentes y hoy no era menos. Nos quedamos con la sensación agridulce de no haber conseguido los tres puntos que teníamos casi en la mano. El fútbol es así y todas las acciones cuentan hasta el último segundo. Vamos por el buen camino. Me voy satisfecha porque veo argumentos para competir contra rivales tan fuertes. Que nos vayamos fastidiadas de no ganar al Athletic club habla muy bien de la ambición de este equipo".

Primeros minutos con dudas: "Al principio queríamos presionar más con las extremos porque teníamos dos perfiles como Olaya y Ainhoa que tienen más agresividad en esa primera presión. Queríamos emparejar dentro. A pesar de ganar en el Teresa Herrera, creo que tuvimos un partido más sufrido que hoy. Al principio había un poco de duda, luego lo ajustamos con Eva Dios y nos vi bien. Con nosotras en bloque, al final solo les permitíamos jugar dentro, acabábamos recuperando y teníamos opciones de transiciones".

Apuesta por un juego más directo: "Creo que no renunciamos ni a una cosa ni a otra. Tratamos de responder con lo que pide el partido. El Athletic es un equpio que te presiona alto y cada pase que das atrás te roba espacio. Nosotras todavía estamos haciéndonos a ese ritmo de juego y a veces nos cuesta elaborar con mucho pase corto. Estamos trabajando en el juego con alejadas. Es algo que no hemos explotado tanto, pero es necesario que lo tengamos. Hay que responder con lo que nos va a dar más rendimiento. Estamos en el buen camino".

Luces y sombras en la portería: "Es un deporte de aciertos y errores. Cuando la portera acierta te da mucha y cuando no te condiciona. La confianza en ella es total. La acción es complicada, seguramente puede ser más contundente en el agarre. Es joven y estoy segura que irá siendo más solvente. Nos sujeta muy bien en los partidos y la confianza es total".

Sobre la primera titularidad de Ainhoa Marín: "Me ha gustado mucho Ainhoa. En general, el primer tramo de la primera parte no me ha gustado tanto de todas porque nos cuesta creer que tenemos capacidad para jugar de tú a tú en ciertos momentos. A raíz del gol, hemos empezado a conectar mejor. Ainhoa es una futbolista que se adapta muy bien a tener el balón, se asocia muy bien, además de tener mucha verticalidad. Es muy positivo ver la versión de hoy de Ainhoa. No sólo en la faceta ofensiva sino en la defensiva. Ha pegado un cambio brutal".

Valoración sobre Olaya y ADT: "Dos futbolistas muy interesantes en la plantilla. Olaya es un perfil que tiene todo. Es una jugadora muy técnica, pero también es un portento físicamente. Con su juventud y alegría nos da mucho. Les he dicho antes que ha metido el gol por inconsciente. Vive el fútbol desde el disfrute y el querer. Aquí va a crecer mucho. En el caso de ADT, dentro de que es una futbolista que tiene de manera innata esa comunión con el gol. Ahora está con el rol de entrar cuando el partido está roto, pero está claro que siempre que sale genera. Da igual como esté el equipo, que ella encuentra situaciones. Estoy muy contenta de que haya podido marcar. Tiene la ambición de querer más".

Cerrar el primer bloque sin victoria: "En el fútbol hay que tener una visión menos resultadista. Yo me voy a agarrar al proceso y al trabajo del equipo. Todo lo que veo me hacer ser optimista. Pienso que tenemos mucho margen de mejora, no sé cual es el techo del equipo, pero la sensación es que esto nos ayuda a saber que podemos. Todos los inicios son complicados. Hemos sacado más cosas positivas, pero cuando toquen negativas trabajaremos para sacarlas adelante".