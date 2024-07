Irene Ferreras: "Tenemos algo a punto de cerrarse que me ilusiona mucho"

Unos minutos antes del segundo entrenamiento de la pretemporada, Irene Ferreras atendió en rueda de prensa a los medios de comunicación. A continuación, lo más destacado de su intervención.

Sensaciones en los primeros días

"Llevamos poquito y no puedo hacer valoración, más allá de la ilusión que se tiene en los nuevos comienzos. Esta temporada empieza un ciclo nuevo para nosotras. Conseguimos un objetivo muy ansiado y ahora buscamos dar el siguiente paso, tratar de asentarnos en la máxima categoría. En un comienzo siempre se respira ilusión y frescura, y vamos a tratar de aprovechar eso".

Nuevas incorporaciones

"El objetivo que se busca es claro, mejorar las prestaciones y las opciones de competir a la altura que va a exigir la Liga F. Es una competición que ya he vivido pero que cada año mejora en todos los niveles".

¿Qué falta para completar la plantilla?

"Alguna cosilla de última hora. No creo que tardemos mucho en anunciarlo si se da finalmente, pero creo que los movimientos que hemos hecho forman parte ya de ese cambio. Tenemos algo a punto de cerrarse que me ilusiona mucho y a partir de ahí conocernos, trabajar y encajar las piezas".

Papel de las canteranas con el salto de categoría

"La idea del club es clara y yo voy en esa línea. Tenemos que darle cabida. Vamos a intentar mantener ese groso de canteranas que estuvieron el año pasado, porque creo que aportaron mucho en su rol y que tenemos que apostar por ellas porque son el futuro. Esa fórmula la tenemos clara. Mientras tanto hay que ganar partidos y tirar de la gente que está preparada en el hoy, pero sin dejar de mirar a su formación".

Cambios en la estructura de trabajo

"Son muy positivos. Te tienes que adaptar a un día a día en el que hay cosas por definirse, pero la apuesta que está haciendo el club por mejorar las instalaciones es clave. Hay que hacerlo en algún momento, seguramente nunca es el indicado, pero llegar el otro día y ver el cambio en el vestuario ya te genera una ilusión tremenda. También tienes la responsabilidad de responder: cuando alguien apuesta por tí quieres hacerlo bien".

¿Vas a echar de menos a alguna jugadora?

"Hemos intentado mantener a las que han aportado, estaban cómodas y creíamos que podían darnos en el futuro. Esto es una cuestión de querer estar en un sitio. A partir de ahí hemos tenido que mirar mucho el mercado y buscamos una fórmula de jugadoras jóvenes que van a dar mucho que hablar con otras que tienen mucha experiencia y un bagaje muy importante, que nos van a dar cosas a nivel emocional".

¿Sólo falta un fichaje?

"En principio sí"

Confianza en el bloque que logró el ascenso

"Aquí siempre se ha tenido una visión de proyecto y trabajo. Todo lo bueno de las dos primeras temporadas tiene que tener cabida y creo que es lo justo. Se han ganado mantenerse aquí".

Ruido con su futuro

"Siendo clara, en el fútbol siempre se hablan muchas cosas. Me voy a quedar que me comunican que confían en mí. A partir de ahí, yo soy una tía luchadora, que me gusta tener retos delante, que creo he demostrado en las temporadas aquí lo que soy como entrenadora. Mantengo la ilusión intacta. Estoy muy agradecida al club por todo lo que estoy viviendo aquí y ahora el foco debe estar solo en nuestro trabajo. Estoy tranquila y feliz de continuar y creo que le voy a aportar al equipo lo que necesita".

Máximo número de partidos posibles en Riazor

"En otra ciudad o equipo tendría dudas, porque sabemos que el fútbol femenino tiene que dar muchos pasos, pero este es un contexto diferente a todo lo que te puedas encontrar. A Coruña y el deportivismo responden. Estoy encantada con todas las posibilidades que nos han dado de vivir cosas bonitas. Es la línea hacia la que tenemos que ir y creo que aquí es un acierto. Bienvenidos todos los partidos que sean en Riazor y si hay que jugar en Abegondo tampoco ningún problemas. Si estamos aquí es porque queremos ser profesionales y tenemos que ser capaces de rendir en cualquier escenario".

¿Cenicienta de la categoría?

"Vamos a trabajar para poner las cosas difíciles, competir bien y tener un equipo con carácter. Nos tendremos que adaptar a que los rivales nos van a someter más, porque vamos a una liga con mucho talento y nivel, pero no puedo pensar que mi equipo va a ser una cenicienta. Les he pedido a las chicas que trabajen y no tengan complejos, porque la primera forma de llegar a los objetivos es creer que los puedes lograr".

La Liga F actual

"Ha habido un cambio sustancial en las demandas condicionales. De los últimos años a ahora las futbolistas se han profesionalizado muchísimo gracias a la apuesta de los clubes. Se cuida cada detalle, como tiene que ser en el fútbol profesional. El factor condicional es clave, porque los equipos están cada vez más preparados con los staff técnicos, muchísimos especialistas en cada ámbito. Nosotros también damos un paso adelante en partes del staff como nutrición o el aspecto psicológico. Y luego dentro de la competición tenemos el transatlántico que es el Barça, luego un grupo de equipos que lucha por cosas importantes y a partir de ahí todo está muy parejo. Creo que tenemos posibilidades de hacer cosas bonitas, de un año que nos permita tener sostenibilidad en Primera División".