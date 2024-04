Irene Ferreras: “Teníamos que permitirnos el lujo de saborear la semana”

Irene Ferreras, entrenadora del Depor Abanca, sabe que están a un paso de la gloria. En la rueda de prensa previa al partido contra el Cacereño se mostró tranquila y segura, confiada en sus jugadoras. Asimismo, explicó que el rival les exigirá mucha concentración y desveló que la trabajada victoria ante el Athletic B es de las que refuerza a un equipo.

1 Pese a la calma, la semana es diferente



Aunque en los últimos días han trabajado como siempre, el ambiente es especial. “Evidentemente es una semana diferente. La cabeza te va mucho a las experiencias pasadas, a todo lo que hemos tenido que luchar tanto cada una a nivel individual en su carrera deportiva como dentro de este proyecto. Creo que llegamos en una situación totalmente diferente a la de la temporada pasada en Logroño. Se respira otra cosa. Ha sido una semana en la que teníamos que permitirnos también el lujo de saborearla. Sabemos que tenemos delante un objetivo super bonito y lo vivimos de esa manera, como un reto, como un momento en el que ganar algo importante. Creo también que el equipo se ha quitado mucha presión tras la victoria del otro día. Ahora el enfoque emocional es otro y tenemos ganas de vivirlo”, reflexionó la madrileña.

Riazor es el escenario idílico para conseguir algo tan importante

2 El rival, especialista en el juego directo



¿Qué destaca la entrenadora del Deportivo del rival? “Es un equipo que conocemos muy bien, que siempre nos ha presentado muchas dificultades porque es agresivo, fuerte en los duelos individuales. Además se está exponiendo relativamente poco, con mucho juego directo y dominio del balón parado. Es un partido incómodo en ese sentido. Vienen salvadas, entiendo que querrán disfrutar de la experiencia, de ese regalo que vamos a tener en la ciudad de jugar en Riazor ante tanta gente. Es un rival al que tenemos cariño por todas las experiencias que vivimos con ellas y que nos hicieron mejores en su día”.

3 Una única duda por problemas físicos



Cuestionada por las jugadoras con las que cuenta para el partido, desveló: “estamos con la duda de ADT, que andaba con molestias y decidiremos entre mañana y domingo si finalmente llega para poder participar unos minutos o no”.

4 Jugar en Riazor en un contexto especial



El Depor estará arropado por un gran número de público, algo que motiva a la plantilla. “Aporta muchas cosas muy buenas, porque es el escenario idílico para conseguir algo tan importante. Sobre todo por el hecho de poder compartirlo con tanta gente. En el deporte lograr cosas tiene sentido cuando lo puedes compartir con tu gente, con los que se alegran por ello. Para nosotras sería algo muy bonito. Por otro lado es cierto que tenemos que poner mucho el foco en el partido, porque esto al final pueden ser elementos distractorios en cuanto a que todos nos imaginamos un final feliz en ese escenario, pero es un partido que hay que jugar, que tenemos que estar muy concentradas, que sabemos que vamos a pasar dificultades, pero también sabemos que vamos a tener a nuestra gente remando a favor y que nos vamos a entregar al 100%”.

Tenemos la duda de ADT, que está con molestias y veremos si llega

5 ¿Qué ha cambiado en el plazo de un año?



Una de las diferencias con respecto a la temporada pasada de cara a afrontar un partido es obvia, la clasificación es más favorable. “Me voy a remontar a hace bien poco. Veníamos de una racha complicada, porque se nos estaban resistiendo los resultados, pese a que habíamos hecho dos partidos relativamente buenos. El otro día (Athletic B) no jugamos bien al fútbol, fue una situación en la que el equipo se tuvo que juntar y afrontar un momento de tensión importante en la temporada y me sentí super orgullosa, porque a veces en el fútbol hay que jugar bien y otras simplemente hay que sacar adelante las situaciones. El equipo mostró una madurez increíble, se respiraba muchísima tensión tanto dentro del campo como entre la gente que nos acompañaba, y el equipo mostró una fortaleza y una entereza mental que hasta el momento no había visto. El equipo cree en ello, os lo dije la semana pasada, que estábamos en el mejor momento y ahora lo reafirmo. Creo que va a ser un día bonito, vamos a hacer todo lo posible para que termine bien, y sobre todo centrarnos en jugar e ir sacando cada situación”, expresó Irene.

6 La influencia del Barça B-Espanyol



A la misma hora jugará su rival directo ante el Barça B. Calcar el resultado que logre el conjunto perico da el ascenso. “Es un factor que tendremos en cuenta durante el partido. El fútbol es tiempo y resultado. En función de lo que necesitemos probablemente debamos comportarnos de una manera u de otra. Pero a día de hoy lo único que pienso es que el Depor Abanca tiene capacidad para ganarle al Cacereño, ya lo hicimos en la primera vuelta. Tenemos que intentar fijarnos en lo nuestro, que es hacer un partido serio para ganarlo. A partir de ahí nos adaptaremos a como se va dando el partido y en que situación paralela nos encontramos”, finalizó.