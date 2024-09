Irene Ferreras: “Hay que dar valor a este empate, nos aportará tranquilidad”

Irene Ferreras, entrenadora del Dépor Abanca, sigue viendo la botella medio llena tras el empate ante el Betis que permite a su equipo sumar el primer punto del curso.



“No nos vamos contentas porque no hemos ganado, pero ya no tenemos la losa de estar a cero y el equipo ha acabado arriba”, comenzó valorando en rueda de prensa.



“Ha sido un partido muy igualado, en el que hemos podido imponernos en momentos en posesión y construcción. Quizá nos ha faltado en últimos metros, pero debemos ser conscientes de donde venimos y quedarnos con que tuvimos personalidad”, expresó.



“Hubo momentos de sufrir y de juntarnos, otros de tener situaciones de área. Creo que el equipo ha estado bien. Ha faltado acierto en el último pase cuando veníamos en transición y acierto de cara a portería. Una de las jugadoras más destacadas quizá haya sido su portera y hay que darle valor a todo eso. Pretendíamos llegar con posibilidades a los últimos minutos con las jugadoras que venían de banquillo. Estoy muy contenta con las que han entrado”, añadio.



Fue aquí cuando trató varios nombres propios. De Olaya dijo que dará mucho “cuando coja tres o cuatro ideas” y destacó el partido de Eva Dios en “un contexto complicado a nivel personal”.



Sobre la lesión de Millene, dijo que le faltaba información, pero cree que no será nada grave, “porque no la he visto preocupada”.



Por último, analizó el nivel de su equipo con balón en un partido en el que volvió a llevar la manija, algo que solía hacer el año pasado: “hemos tenido la valentía de iniciar en corto y la capacidad para interpretar. Es una seña de identidad que algún día nos genera un susto, pero que también acostumbra a darnos llegadas claras a campo contrario. Estoy muy contenta con la fase de inicio y construcción y toca mejorar en últimos metros”.